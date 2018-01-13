Ан готов к Олимпиаде

Курсы валют$ 56.61 (-0.022) 69.13 (+0.112)
title=''
Почему Россия держит деньги
в США
title=''
Европейские свиньи дошли до ВТО

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
15:00
ЖиронаЛас-Пальмас
6:0
закончен
18:15
Реал МадридВильярреал
0:1
закончен
20:30
ЭйбарАтлетико М
0:1
закончен
22:45
ДепортивоВаленсия
1:2
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
ЧелсиЛестер Сити
0:0
закончен
18:00
Кристал ПэласБёрнли
1:0
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунВест Хэм Юнайтед
1:4
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедСуонси Сити
1:1
закончен
18:00
УотфордСаутгемптон
2:2
закончен
18:00
Вест Бромвич АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
2:0
закончен
20:30
Тоттенхэм ХотспурЭвертон
4:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ВердерХоффенхайм
1:1
закончен
17:30
Айнтрахт ФФрайбург
1:1
закончен
17:30
АугсбургГамбург
1:0
закончен
17:30
Ганновер-96Майнц
3:2
закончен
17:30
ШтутгартГерта
1:0
закончен
20:30
РБ ЛейпцигШальке-04
3:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
РеннМарсель
0:3
закончен
22:00
КанЛилль
0:1
закончен
22:00
ДижонМетц
1:1
закончен
22:00
МонпельеМонако
0:0
закончен
22:00
НиццаАмьен
1:0
закончен
22:00
ТруаБордо
0:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Питтсбург ПингвинзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
21:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
2:7
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
3:5
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
3:4 (Б)
закончен
03:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
4:1
закончен
05:00
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
2:3 (ОТ)
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
6:5 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
14:30
Цмоки-Минск Енисей
74:88
закончен
16:00
Автодор Парма
82:87
закончен
НБА / регулярный чемпионат
22:00
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
101:107
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
126:105
закончен
01:00
Шарлотт ХорнетсОклахома-Сити Тандер
91:101
закончен
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
119:113
закончен
03:30
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
125:127
закончен
04:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
107:105
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
112:80
закончен
Теннис / Турнир АТР в Сиднее, финал
10:30
Даниил Медведев (Россия) — Алекс де Минаур (Австралия)
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Рупольдинге
16:30
Женская эстафета
1
Германия
1:08.47,0 (0+9)
2
Италия
+2,9 (0+3)
3
Швеция
+17,2 (0+5)
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛевантеСельта
не начался
18:15
АлавесСевилья
не начался
20:30
ЭспаньолАтлетик Б
не начался
22:45
Реал СосьедадБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БорнмутАрсенал
не начался
19:00
ЛиверпульМанчестер Сити
не начался
Франция / Лига 1
17:00
Сент-ЭтьенТулуза
не начался
19:00
ЛионАнже
не начался
23:00
НантПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
КёльнБоруссия М
не начался
20:00
Боруссия ДВольфсбург
не начался
КХЛ / Матч Звёзд
10:45
Дивизион ХарламоваДивизион Тарасова
3:4 (Б)
закончен
11:30
Дивизион ЧернышеваДивизион Боброва
2:2
2 период
13:00
Дивизион ТарасоваWSF2
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
07:00
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
2:4
закончен
20:30
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
не начался
03:30
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Миннесота УайлдВанкувер Кэнакс
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Локомотив-Кубань Калев
не начался
18:00
Нижний Новгород УНИКС
не начался
21:00
Зенит ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
23:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Финикс СанзИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Биатлон / Этап Кубка мира в Рупольдинге
14:15
Мужской масс-старт
не начался
16:40
Женский масс-старт
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер ЮнайтедСток Сити
не начался
Испания / Примера
23:00
БетисЛеганес
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Бостон БрюинзДаллас Старз
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
не начался
Единая лига ВТБ
16:30
Астана ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:30
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
не начался
21:00
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
не начался
22:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
не начался
23:00
Атланта ХоуксСан-Антонио Спёрс
не начался
23:00
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзМайами Хит
не начался
01:30
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
04:00
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
не начался

Ан готов к Олимпиаде

Ан и Просвирнова завоевали медали на ЧЕ по шорт-треку

Виктор Ан на дорожке в Дрездене РИА Новости
Виктор Ан на дорожке в Дрездене

Россияне результативно выступают на этапах Кубка мира. Сноубордист Дмитрий Логинов и лыжный акробат Максим Буров выиграли свои состязания, а горнолыжник Петр Трихичев, прославленный мастер шорт-трека Виктор Ан и знаменитый райдер Екатерина Тудегешева заняли призовые места.

Российские спортсмены успешно выступают в этот уикенд в зимних видах спорта. В пятницу сноубордисты Дмитрий Логинов и Андрей Соболев заняли две высшие строчки в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Гаштайне. 17-летний райдер, для которого текущий розыгрыш лишь второй в карьере, оставил не у дел всю слаломную элиту.

Реклама

Показав высокое четвертое время в квалификации, в заездах на вылет Логинов поочередно прошел австрийцев Лукаса Матиса и Себастьяна Кизлингера, а затем соотечественников Дмитрия Сарсембаева и Соболева.

Золото Бад-Гаштайна – первый успех такого уровня для Логинова. В общем зачете КМ он занимает пятое место, а Соболев – третье.

Почин коллег поддержала Екатерина Тудегешева в женских соревнованиях. Пятый результат в квалификации и второй в финальной части – совсем неплохо для опытной дважды чемпионки мира, не попадавшей на призовой пьедестал КМ с января 2016 года. На стадии полуфинала россиянка остановила прорыв Натальи Соболевой, которая затем уступила в дуэли за бронзу. В генеральной классификации Тудегешева – вторая, уступая лишь чешке Эстер Ледечке.

По-настоящему эпохальное событие произошло на этапе Кубка мира по горным лыжам в швейцарском Венгене, где 25-летний россиянин Павел Трихичев стал вторым после Александра Хорошилова за долгие годы отечественным спортсменом, сумевшим забраться на подиум.

Никогда прежде не поднимавшийся выше 16-го места (и лишь пять раз за карьеру финишировавший в топ-30) Трихичев неожиданно забрал серебро в суперкомбинации, позволив опередить себя только французу Виктору Муффа-Жанде. Время россиянина – 2.36,25 (1.46,25 в скоростном спуске и 50,00 в слаломе).

Успех Трихичеву принесла очень хорошо выполненная вторая попытка: после первой он шел лишь 29-м (а будущий победитель – 27-м).

К отечественной команде не было претензий у Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако свежеиспеченному медалисту первым делом пришлось отвечать на вопросы о запрещенных методах ведения игры.

«Невозможно принимать допинг в горнолыжном спорте, — приводит его слова AP. — Поэтому я уверен, что российские горнолыжники абсолютно чисты. Я прошел в течение полугода восемь проверок, поэтому вопрос с допуском на Олимпиаду для меня не стоит. Что касается моего выступления в Венгене, то я просто выполняю свою работу. Сейчас я полностью сконцентрирован на Кубке мира, ведь Олимпиада будет еще только через месяц».

Как заявил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников, результат Трихичева не стал сюрпризом и даже ожидался.

«Атлет входит в предварительную заявку сборной на Олимпиаду, — цитирует функционера ТАСС. --

Самому Павлу психологически этот результат важен, он придаст ему позитивных эмоций и уверенности перед Играми.

Планируем, что в Пхенчхане он выступит в трех дисциплинах – альпийской комбинации, слаломе-гиганте и слаломе».

В ночь на воскресенье обнадеживающая весть пришла из американского местечка Дир-Вэлли, где 19-летний Максим Буров первенствовал в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу.

Юному россиянину удался более удачный прыжок (131,67 балла), чем легендам этой дисциплины – двукратному победителю ЧМ китайцу Ци Гуанпу (130,77) и олимпийскому чемпиону Сочи-2014 белорусу Антону Кушниру (124,78).

Старший брат Бурова – Илья, 6 января выигравший серебро на этапе в Москве, на сей раз остался лишь 24-м. Павел Кротов – 22-й, но многократно доказывал, что способен на большее. Вообще в свете Пхенчхана-2018 у России вырисовывается очень приличная команда акробатов.

В немецком Дрездене проходит чемпионат Европы по шорт-треку. По состоянию на вечер субботы в активе россиян было две медали – обе на дистанции 500 м.

У мужчин второе место занял знаменитый Виктор Ан, уступивший только Шинки Кнегту из Голландии.

У женщин третьей стала Софья Просвирнова. Наши призеры не имеют никаких ограничений для выступления на грядущей Олимпиаде.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице зимних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».