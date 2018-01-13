Ан готов к Олимпиаде

Российские спортсмены успешно выступают в этот уикенд в зимних видах спорта. В пятницу сноубордисты Дмитрий Логинов и Андрей Соболев заняли две высшие строчки в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Гаштайне. 17-летний райдер, для которого текущий розыгрыш лишь второй в карьере, оставил не у дел всю слаломную элиту.

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Показав высокое четвертое время в квалификации, в заездах на вылет Логинов поочередно прошел австрийцев Лукаса Матиса и Себастьяна Кизлингера, а затем соотечественников Дмитрия Сарсембаева и Соболева.

Золото Бад-Гаштайна – первый успех такого уровня для Логинова. В общем зачете КМ он занимает пятое место, а Соболев – третье.

Почин коллег поддержала Екатерина Тудегешева в женских соревнованиях. Пятый результат в квалификации и второй в финальной части – совсем неплохо для опытной дважды чемпионки мира, не попадавшей на призовой пьедестал КМ с января 2016 года. На стадии полуфинала россиянка остановила прорыв Натальи Соболевой, которая затем уступила в дуэли за бронзу. В генеральной классификации Тудегешева – вторая, уступая лишь чешке Эстер Ледечке.

По-настоящему эпохальное событие произошло на этапе Кубка мира по горным лыжам в швейцарском Венгене, где 25-летний россиянин Павел Трихичев стал вторым после Александра Хорошилова за долгие годы отечественным спортсменом, сумевшим забраться на подиум.

Никогда прежде не поднимавшийся выше 16-го места (и лишь пять раз за карьеру финишировавший в топ-30) Трихичев неожиданно забрал серебро в суперкомбинации, позволив опередить себя только французу Виктору Муффа-Жанде. Время россиянина – 2.36,25 (1.46,25 в скоростном спуске и 50,00 в слаломе).

Успех Трихичеву принесла очень хорошо выполненная вторая попытка: после первой он шел лишь 29-м (а будущий победитель – 27-м).

К отечественной команде не было претензий у Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако свежеиспеченному медалисту первым делом пришлось отвечать на вопросы о запрещенных методах ведения игры.

«Невозможно принимать допинг в горнолыжном спорте, — приводит его слова AP. — Поэтому я уверен, что российские горнолыжники абсолютно чисты. Я прошел в течение полугода восемь проверок, поэтому вопрос с допуском на Олимпиаду для меня не стоит. Что касается моего выступления в Венгене, то я просто выполняю свою работу. Сейчас я полностью сконцентрирован на Кубке мира, ведь Олимпиада будет еще только через месяц».

Как заявил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников, результат Трихичева не стал сюрпризом и даже ожидался.

«Атлет входит в предварительную заявку сборной на Олимпиаду, — цитирует функционера ТАСС. --

Самому Павлу психологически этот результат важен, он придаст ему позитивных эмоций и уверенности перед Играми.

Планируем, что в Пхенчхане он выступит в трех дисциплинах – альпийской комбинации, слаломе-гиганте и слаломе».

В ночь на воскресенье обнадеживающая весть пришла из американского местечка Дир-Вэлли, где 19-летний Максим Буров первенствовал в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу.

Юному россиянину удался более удачный прыжок (131,67 балла), чем легендам этой дисциплины – двукратному победителю ЧМ китайцу Ци Гуанпу (130,77) и олимпийскому чемпиону Сочи-2014 белорусу Антону Кушниру (124,78).

Старший брат Бурова – Илья, 6 января выигравший серебро на этапе в Москве, на сей раз остался лишь 24-м. Павел Кротов – 22-й, но многократно доказывал, что способен на большее. Вообще в свете Пхенчхана-2018 у России вырисовывается очень приличная команда акробатов.

В немецком Дрездене проходит чемпионат Европы по шорт-треку. По состоянию на вечер субботы в активе россиян было две медали – обе на дистанции 500 м.

У мужчин второе место занял знаменитый Виктор Ан, уступивший только Шинки Кнегту из Голландии.

У женщин третьей стала Софья Просвирнова. Наши призеры не имеют никаких ограничений для выступления на грядущей Олимпиаде.

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