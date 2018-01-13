Все чисто: ФИФА начала ворошить российские пробы

Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА).

Реклама

Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов.

По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.

Интерес допинг-пробы российских футболистов вызвали из-за попадания ряда российских футболисток в знаменитый список информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и фигурировали в итоге в докладе канадского профессора Ричарда Макларена.

Кроме того, неоднократно о том, что ФИФА необходимо проверить информацию своего клиента, в прессе заявлял адвокат Родченкова Джим Уолден.

В последнее время юрист неоднократно пускал шпильки в адрес руководства ФИФА, а также заявил, что в отставку должно уйти руководство Международного олимпийского комитета, включая его президента Томаса Баха.

По информации, предоставленной Родченковым, участниками якобы существовавшей в России государственной программы поддержки допинга, были футболисты, попавшие в составе национальной команды на чемпионат мира 2014 года в Бразилии.

Из клубов наибольшее представительство в списке Родченкова было у московского ЦСКА. Всего же бывший глава Московской антидопинговой лаборатории называл порядка 40 фамилий российских футболистов и легионеров РФПЛ, которые могли употреблять допинг.

Почему ФИФА запросила данные о пробах именно вышеназванных одиннадцати футболистов и футболисток, не сообщается.

При этом необходимо отметить, что на высоком уровне до сих пор выступают Сергей Игнашевич и Марио Фернандес, по-прежнему защищающие цвета ЦСКА.

Фернандес недавно получил российский паспорт и является главным кандидатом на место правого защитника на домашнем для нашей сборной чемпионате мира – 2018.

Также кандидатом в сборную России является голкипер Владимир Габулов, этой зимой успевший перебраться из тульского «Арсенала» в бельгийский «Брюгге», с которым рассчитывает выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Роман Шишкин, способный сыграть как в обороне, так и в полузащите, на правах аренды выступает в РФПЛ за «Краснодар».

В Министерстве иностранных дел России накануне заявили, что негативный фон вокруг России создают британские СМИ, получившие на это специальный заказ в преддверии ЧМ-2018.

«Сейчас нам стало известно, что журналисты Великобритании, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В то же время Американская компания ThreatConnect Inc, работающая в сфере компьютерной безопасности, опубликовала на своем официальном сайте заявление о том, что «российские хакеры» якобы готовят атаки во время зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

Под угрозой в первую очередь находятся сайты антидопинговых агентств. К таким выводам в ThreatConnect Inc пришли после регистрации в сети трех новых доменов, копирующих официальные сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.

Американская компания не утверждает, что домены будут обязательно использоваться со злым умыслом, но при этом сообщает, что они могут представлять собой базу для последующих атак.

Напомним, что в последние дни тема так называемых «российских хакеров» из группы Fancy Bears вновь стала особенно актуальной, когда ими были опубликованы новые данные о мировом спорте.

Fancy Bears в свою очередь утверждают, что Ричард Макларен в сотрудничестве с WADA и американским Федеральным бюро расследований (ФБР) преследует цель сменить власть в МОК и сместить акценты в мировом спорте в пользу США, Канады и Великобритании.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».