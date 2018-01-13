Медведев выиграл триллер в Сиднее

Это был сумасшедший матч, в котором Даниил Медведев сумел одержать волевую победу над Алексом де Минауром и взять титул АТР в Сиднее. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
ВСЁ!!! Медведев — чемпион Сиднея!
И еще один челлендж подачи россиянина от де Минаура, но Медведев попал! 40:0 — тройной чемпионат-пойнт!
Де Минаур проверяет подачу Даниила, но тот попал! Эйс — 30:0!
Тяжелейший для обоих розыгрыш, но Медведев в итоге заставил соперника ударить в сетку — 15:0.
Еще раз на матч подает Медведев. Да что там на матч — на турнир. Отменная подача, но проверяет де Минаур, попал ли он с приема. Попал — надо переиграть.
Все тащил де Минаур, из обороны сумел перейти в атаку и дал в сетку — 6:5!
Мощнейшее сопротивление преодолевает Медведев и завершает розыгрыш смэшем у сетки — меньше. Еще брейк-пойнт у россиянина.
И очередная ошибка Медведева по длине... 40:40. Валидольный матч.
Аут с приема — 15:40.
Еще один брейк-пойнт отыгрывает юный австралиец — 30:40.
Тройной брейк-пойнт у Медведева — 0:40!
А сейчас россиянин вынуждает австралийца ударить в аут в долгом розыгрыше — 0:30!
Ошибка Медведева, и равновесие восстановилось — 5:5!
Медведев выигрывает первый розыгрыш на чужой подаче — 0:15.
Аут у де Минаура — 15:40.
Медведев в долгом розыгрыше со второй подачи не попадает в угол корта... 0:40! Тройной брейк-пойнт у де Минаура!
Опять плох Медведев у сетки, а де Минаур великолепно все тащит и в итоге обводит россиянина — 0:30!
Даниил начал подавать на матч. Не попал первым мячом, а со второго де Минаур резко принял, и Медведев ошибся — 0:15.
Домучил де Минаур этот гейм и выиграл его виннерсом с форхэнда — 5:4.
Больше восьми минут уже продолжается гейм. У де Минаура больше после классного розыгрыша. Медведев проверил, но его удар не попал. Больше.
Ошибка де Минаура в выгодной для него ситуации — ровно.
Долгий розыгрыш, в котором Медведев пытался обострять, но в итоге ошибся — больше.
В сетку принимает Медведев — больше.
Даниил разбрасывает соперника по корту и отыгрывается — ровно.
К сетке пошел австралиец и выиграл очко — 40:40!
И снова в аут играет австралиец — 30:40. Матч-пойнт у Медведева!
Ошибается де Минаур в обмене ударами по длине в рядовой ситуации. Просит челлендж, но аут был — 30:30.
Де Минаур идет с подачи вперед, но Медведев все равно бьет в сетку — 30:15.
Срывает де Минаур удар в долгом розыгрыше — 0:15.
Медведев атакует, де Минаур защищается, все было в руках Даниила, но снова его подвела игра с лета, и в итоге Алекс попал! 15:15!
Под ноль берет свою подачу Медведев — 5:3.
Очень уверенно подает Даниил — 40:0.
Загонял Медведев соперника в этом розыгрыше — 15:0.
Тянет сложнейшую подачу де Минаур, но Медведев выскочил к сетке и укоротил — 30:0.
И еще удар в сетку от Даниила. Непростой момент — 4:3.
Сравнивает Медведев счет — 30:30.
Долгий розыгрыш, и в итоге срыв от Медведева — 40:30.
Ошибается россиянин под давлением в обмене ударами — 30:15.
Легко берет розыгрыш Алекс, но Медведев отвечает — 15:15.
Де Минаур зарабатывает брейк-пойнт — 30:40.
Срывает удар Медведев — брейк — 4:2!
Двойная ошибка у Медведева, пятая в матче — 30:30.
Отличная подача Даниила — 30:15.
Обменялись розыгрышами на подаче Медведева — 15:15.
Выиграл очко Медведев, но затем де Минаур взял сначала долгий розыгрыш, а затем легко выиграл еще один — 40:15.
Берет свою подачу австралиец — 4:1.
Де Минаур красиво разобрался сейчас в первом розыгрыше на своей подаче — 15:0.
Такую подачу можно принять только в сетку — 40:0.
В линию делает эйс Медведев — 4:0.
Медведев выходит с подачи к сетке, де Минаур продолжает тащить, но в итоге пускает «свечку» в аут — 15:0.
В розыгрыше на второй подаче срывает удар 18-летний австралиец — 30:0.
Аут у де Минаура — 15:30.
Устал де Минаур — 15:40. Двойной брейк-пойнт у россиянина!
ФАНТАСТИКА! За безнадежным мячом побежал Медведев, де Минаур был уже у сетки, готовясь завершать, а Даниил так укоротил, что Алекс не достал — 3:0!
Медведев красиво выигрывает первый розыгрыш на чужой подаче, но затем ошибается с приема — 15:15.
Как же тащит де Минаур! Но в конце концов он уже не может отбить в корт — 2:0!
Опять долгий и разнообразный розыгрыш, и в итоге сетка от австралийца — 40:15.
Не смутило неудачное начало гейма Медведева, и следующие два очка он взял красиво — 30:15.
Опять долгий розыгрыш, теперь на подаче Даниила, и де Минаур берет очко — 0:15.
Еще один долгий розыгрыш, и ошиабется в итоге Алекс. Медведев ведет с брейком — 1:0!
Еще один мяч за Медведевым — 30:30.
Долгий розыгрыш, равная игра, но Медведев обострил и с третьей атаки заставил соперника ударить в «коридор» — 30:40. Брейк-пойнт!
Срывает удар молодой австралиец — 30:15.
Де Минаур начинает с уверенной подачи, а во втором розыгрыше заставляет ошибиться Даниила — 30:0.
Прекрасно — 6:4! Второй сет куда лучше провел Медведев, а решится все в третьем.
Долгий розыгрыш, в котором ошибся Алекс, ударив в сетку — 30:30.
Классно сыграл Даниил — 40:30. Сет-пойнт на своей подаче!
Упирается де Минаур — 15:30.
С двойной ошибки начинает гейм на сет Медведев — 0:15.
Не без проблем, но отыгрывается россиянин — 15:15.
Красиво за счет техники выигрывает розыгрыш, в котором оба вышли к сетке, де Минаур — больше.
Берет розыгрыш со второй подачи де Минаур, и как минимум еще гейм в этом сете нас ждет — 5:4.
Очередная сетка после удара де Минаура, и у Медведева сет-пойнт — 30:40.
Какой сложный мяч попадает австралиец! 40:40!
Инициатива все же за де Минауром, но Медведев вновь отвечает своим очком на очко соперника — 30:30.
Завязывает Даниил борьбу на чужой подаче — 15:15.
Де Минаур бьется, но Даниил почувствовал уверенность — 5:3.
Справился с волнением Даниил, а соперник начал ошибаться — 30:15.
Медведев у сетки. Мог раза четыре завершать розыгрыш, но де Минаур все тащил и тащил. И все же — 40:15.
Еще один долгий розыгрыш, в котором немного повезло Медведеву, а потом де Минаур ошибся — 15:15.
Долгий розыгрыш на подаче россиянина, и он ошибается, обостряя — 0:15.
Со второй подачи австралийца Медведев в розыгрыше делает брейк после ошибки Алекса по длине — 4:3!
Один отыгрывает с подачи — 30:40.
И вот совершенно не вынужденная ошибка де Минаура — 15:40. Два брейк-пойнта у Медведева.
Не принимает очередную хитрую подачу соперника Даниил, но затем берет еще один розыгрыш — 15:30. Можно зацепиться.
Затяжной розыгрыш на подаче де Минаура, который в итоге оказывается у сетки, но ошибается по длине — 0:15.
Две подряд великолепные подачи Медведева — 40:15.
И еще одна! 194 км/ч де Минаур отбивает в сетку — 3:3.
Выигрывает Даниил долгий розыгрыш, но потом не подает с первой, а на второй подаче проигрывает — 15:15.
Долгий роызыгрыш, и де Минаур снова великолепен — 2:3.
Диагональная атака Медведева немножко, но уходит в аут, а в следующем розыгрыше де Минаур прекрасно выходит к сетке — 40:0.
В сетку принимает вторую подачу Алекса Даниил — 15:0.
Продолжает феерично все тащить австралиец, но обратный кросс Медведева был великолепен — 40:0.
Снова под ноль берет свою подачу россиянин — 2:2.
Эйс у Медведева — 15:0.
И еще раз берет очко Медведев. Ошибается де Минаур — 30:0.
Разбрасывал россиянин соперника по углам и сам же ударил в сетку — 1:2.
Прием в сетку — 40:15.
Классно действует Медведев после активного приема — 40:30.
Не попадает по длине россиянин в розыгрыше — 30:15.
Проигрывает Медведев первый розыгрыш на чужой подаче, но тут же отыгрывает мяч — 15:15.
Носится и все достает де Минаур, но сейчас загонял его Даниил — 40:0.
Аут с приема у австралийца — 1:1!
Наконец россиянин выиграл розыгрыш со своей второй подачи, в сетку ударил Алекс — 15:0.
Трос после удара соперника сработал за россиянина сейчас — 30:0.
Ну вот, хоть какой-то позитив — 40:15.
Еще одна шикарная и хитрая подача австралийца, которую Медведев принимает в аут — 0:1.
Две подряд ошибки Даниила с приема — 40:0.
Второй сет начинается с подачи де Минаура, и он сразу берет первый розыгрыш — 15:0.
Долгий розыгры заканчивается ошибкой Медведева — 1:6 в первом сете. И 22-6 по невынужденным ошибкам.
Со второй подачи так бьет Медведев, что соперник принимает только в сетку — ровно!
Еще раз здорово подает Медведев, но де Минаур принимает, а в одном из оборонительных ударов попадает точно в линию, переходит в атаку и заставляет Даниила ударить в сетку. Еще сет-пойнт — меньше.
Грубейшая ошибка Даниила, и у соперника два сет-пойнта — 15:40.
Эйс! 30:40.
Снова бьет россиянин в сетку. В этом сете, видимо, без шансов — 15:30.
И очередная ошибка Медведева — 1:5.
Свой гейм Даниил начинает с выигранного розыгрыша, но во втором ошибается у сетки в безобидной ситуации — 15:15.
Завязывается розыгрыш со второй подачи, но ошибается все равно Медведев — 40:15.
А вот сейчас Даниил все сделал блестяще — 40:30.
Уверен в себе австралиец. Мощно подает, а Медведев принимает в аут по длине — 30:15.
Выигрывает Медведев первый розыгрыш на подаче соперника, но на втором мяч после его удара попадает в трос и не переваливается на чужую сторону — 15:15.
И второй в матче брейк делает де Минаур — 1:4.
Отыгрывает брейк-пойнт россиянин, но тут же уступает еще один розыгрыш — меньше.
И снова австралиец, действующий пока очень четко, зарабатывает брейк-пойнт — меньше.
Опять завязывается борьба на подаче Даниила Медведева — ровно.
Два очка подряд за австралийцем, и он увеличивает преимущество — 1:3.
Завязалась борьба в гейме. Ровно после обмена розыгрышами.
Хорошо начинает Даниил на чужой подаче — 0:15.
Сам наошибался Медведев, отдав четыре очка подряд — 1:2.
Двойная ошибка от Медведева в начале гейма — 0:15.
Два подряд розыгрыша берет де Минаур и сравнивает счет — 1:1.
А теперь сетка уже от Медведева — 30:30.
Опять агрессивен со второй подачи австралийца россиянин, но де Минаур выравнивает игру, завязывается долгий розыгрыш, и на его 28-м ударе Алекс бьет в сетку — 15:30.
Со второй подачи Алекса Медведев принимает навылет — 15:15.
Австралиец подает средненько, но Даниил ошибается в розыгрыше — 15:0.
Медведев проводит два четких розыгрыша, отыгрывается и выходит вперед — больше.
Обостряет россиянин розыгрыш, и де Минаур в ответ ошибается по длине — 1:0.
Двойная ошибка, неприятно — 30:40.
Выигрывает Медведев розыгрыш со своей первой подачи, но затем проигрывает обмен ударами со второй — 30:15.
А теперь в сетку играет россиянин — 30:30.
Медведев начинает с подачи. Де Минаур принимает, но ошибается после второго удара Даниила — 15:0.
Минута остается до конца разминки.
Медведев и де Минаур еще никогда не встречались.
Это первая встреча этих теннисистов. И она начнется после разминки, которая стартовала.
Это будет самый молодой финал турниров АТР с 2007 года, когда в Индиан-Уэллс 20-летний Рафа Надаль обыграл 19-летнего Новака Джоковича. Многообщающе, не правда ли? Медведеву 21 год, де Минауру — всего 18.
Де Минаур был сильнее француза Бенуа Пэра — 4:6, 6:1, 6:1.
Медведев в полуфинале обыграл итальянца Фабио Фоньини — 2:6, 6:4, 6:1.
Речь идет о турнире, предваряющем первый турнир «Большого шлема» в сезоне — Australian Open.
Текстовая трансляция финала турнира АТР в Сиднее, где россиянин Даниил Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минауром.