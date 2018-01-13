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Медведев выиграл триллер в Сиднее

Медведев выиграл финал в Сиднее у де Минаура

Российский теннисист Даниил Медведев РИА
Российский теннисист Даниил Медведев

Россиянин Даниил Медведев одержал сложнейшую волевую победу над австралийцем Алексом де Минауром в финале турнира АТР в Сиднее. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.

Трансляция
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13:27

Это был сумасшедший матч, в котором Даниил Медведев сумел одержать волевую победу над Алексом де Минауром и взять титул АТР в Сиднее. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

13:26

ВСЁ!!! Медведев — чемпион Сиднея!

13:25

И еще один челлендж подачи россиянина от де Минаура, но Медведев попал! 40:0 — тройной чемпионат-пойнт!

13:24

Де Минаур проверяет подачу Даниила, но тот попал! Эйс — 30:0!

13:24

Тяжелейший для обоих розыгрыш, но Медведев в итоге заставил соперника ударить в сетку — 15:0.

13:23

Еще раз на матч подает Медведев. Да что там на матч — на турнир. Отменная подача, но проверяет де Минаур, попал ли он с приема. Попал — надо переиграть.

13:21

Все тащил де Минаур, из обороны сумел перейти в атаку и дал в сетку — 6:5!

13:20

Мощнейшее сопротивление преодолевает Медведев и завершает розыгрыш смэшем у сетки — меньше. Еще брейк-пойнт у россиянина.

13:19

И очередная ошибка Медведева по длине... 40:40. Валидольный матч.

13:18

Аут с приема — 15:40.

13:18

Еще один брейк-пойнт отыгрывает юный австралиец — 30:40.

13:17

Тройной брейк-пойнт у Медведева — 0:40!

13:16

А сейчас россиянин вынуждает австралийца ударить в аут в долгом розыгрыше — 0:30!

13:15

Ошибка Медведева, и равновесие восстановилось — 5:5!

13:15

Медведев выигрывает первый розыгрыш на чужой подаче — 0:15.

13:14

Аут у де Минаура — 15:40.

13:13

Медведев в долгом розыгрыше со второй подачи не попадает в угол корта... 0:40! Тройной брейк-пойнт у де Минаура!

13:12

Опять плох Медведев у сетки, а де Минаур великолепно все тащит и в итоге обводит россиянина — 0:30!

13:11

Даниил начал подавать на матч. Не попал первым мячом, а со второго де Минаур резко принял, и Медведев ошибся — 0:15.

13:09

Домучил де Минаур этот гейм и выиграл его виннерсом с форхэнда — 5:4.

13:08

Больше восьми минут уже продолжается гейм. У де Минаура больше после классного розыгрыша. Медведев проверил, но его удар не попал. Больше.

13:07

Ошибка де Минаура в выгодной для него ситуации — ровно.

13:06

Долгий розыгрыш, в котором Медведев пытался обострять, но в итоге ошибся — больше.

13:05

В сетку принимает Медведев — больше.

13:05

Даниил разбрасывает соперника по корту и отыгрывается — ровно.

13:04

К сетке пошел австралиец и выиграл очко — 40:40!

13:03

И снова в аут играет австралиец — 30:40. Матч-пойнт у Медведева!

13:02

Ошибается де Минаур в обмене ударами по длине в рядовой ситуации. Просит челлендж, но аут был — 30:30.

13:01

Де Минаур идет с подачи вперед, но Медведев все равно бьет в сетку — 30:15.

13:00

Срывает де Минаур удар в долгом розыгрыше — 0:15.

13:00

Медведев атакует, де Минаур защищается, все было в руках Даниила, но снова его подвела игра с лета, и в итоге Алекс попал! 15:15!

12:59

Под ноль берет свою подачу Медведев — 5:3.

12:58

Очень уверенно подает Даниил — 40:0.

12:57

Загонял Медведев соперника в этом розыгрыше — 15:0.

12:57

Тянет сложнейшую подачу де Минаур, но Медведев выскочил к сетке и укоротил — 30:0.

12:54

И еще удар в сетку от Даниила. Непростой момент — 4:3.

12:53

Сравнивает Медведев счет — 30:30.

12:53

Долгий розыгрыш, и в итоге срыв от Медведева — 40:30.

12:52

Ошибается россиянин под давлением в обмене ударами — 30:15.

12:51

Легко берет розыгрыш Алекс, но Медведев отвечает — 15:15.

12:50

Де Минаур зарабатывает брейк-пойнт — 30:40.

12:50

Срывает удар Медведев — брейк — 4:2!

12:49

Двойная ошибка у Медведева, пятая в матче — 30:30.

12:48

Отличная подача Даниила — 30:15.

12:47

Обменялись розыгрышами на подаче Медведева — 15:15.

12:45

Выиграл очко Медведев, но затем де Минаур взял сначала долгий розыгрыш, а затем легко выиграл еще один — 40:15.

12:45

Берет свою подачу австралиец — 4:1.

12:43

Де Минаур красиво разобрался сейчас в первом розыгрыше на своей подаче — 15:0.

12:42

Такую подачу можно принять только в сетку — 40:0.

12:42

В линию делает эйс Медведев — 4:0.

12:41

Медведев выходит с подачи к сетке, де Минаур продолжает тащить, но в итоге пускает «свечку» в аут — 15:0.

12:41

В розыгрыше на второй подаче срывает удар 18-летний австралиец — 30:0.

12:38

Аут у де Минаура — 15:30.

12:38

Устал де Минаур — 15:40. Двойной брейк-пойнт у россиянина!

12:38

ФАНТАСТИКА! За безнадежным мячом побежал Медведев, де Минаур был уже у сетки, готовясь завершать, а Даниил так укоротил, что Алекс не достал — 3:0!

12:37

Медведев красиво выигрывает первый розыгрыш на чужой подаче, но затем ошибается с приема — 15:15.

12:36

Как же тащит де Минаур! Но в конце концов он уже не может отбить в корт — 2:0!

12:35

Опять долгий и разнообразный розыгрыш, и в итоге сетка от австралийца — 40:15.

12:34

Не смутило неудачное начало гейма Медведева, и следующие два очка он взял красиво — 30:15.

12:32

Опять долгий розыгрыш, теперь на подаче Даниила, и де Минаур берет очко — 0:15.

12:30

Еще один долгий розыгрыш, и ошиабется в итоге Алекс. Медведев ведет с брейком — 1:0!

12:29

Еще один мяч за Медведевым — 30:30.

12:29

Долгий розыгрыш, равная игра, но Медведев обострил и с третьей атаки заставил соперника ударить в «коридор» — 30:40. Брейк-пойнт!

12:28

Срывает удар молодой австралиец — 30:15.

12:27

Де Минаур начинает с уверенной подачи, а во втором розыгрыше заставляет ошибиться Даниила — 30:0.

12:23

Прекрасно — 6:4! Второй сет куда лучше провел Медведев, а решится все в третьем.

12:22

Долгий розыгрыш, в котором ошибся Алекс, ударив в сетку — 30:30.

12:22

Классно сыграл Даниил — 40:30. Сет-пойнт на своей подаче!

12:21

Упирается де Минаур — 15:30.

12:20

С двойной ошибки начинает гейм на сет Медведев — 0:15.

12:20

Не без проблем, но отыгрывается россиянин — 15:15.

12:17

Красиво за счет техники выигрывает розыгрыш, в котором оба вышли к сетке, де Минаур — больше.

12:17

Берет розыгрыш со второй подачи де Минаур, и как минимум еще гейм в этом сете нас ждет — 5:4.

12:16

Очередная сетка после удара де Минаура, и у Медведева сет-пойнт — 30:40.

12:16

Какой сложный мяч попадает австралиец! 40:40!

12:15

Инициатива все же за де Минауром, но Медведев вновь отвечает своим очком на очко соперника — 30:30.

12:14

Завязывает Даниил борьбу на чужой подаче — 15:15.

12:13

Де Минаур бьется, но Даниил почувствовал уверенность — 5:3.

12:12

Справился с волнением Даниил, а соперник начал ошибаться — 30:15.

12:12

Медведев у сетки. Мог раза четыре завершать розыгрыш, но де Минаур все тащил и тащил. И все же — 40:15.

12:11

Еще один долгий розыгрыш, в котором немного повезло Медведеву, а потом де Минаур ошибся — 15:15.

12:10

Долгий розыгрыш на подаче россиянина, и он ошибается, обостряя — 0:15.

12:08

Со второй подачи австралийца Медведев в розыгрыше делает брейк после ошибки Алекса по длине — 4:3!

12:07

Один отыгрывает с подачи — 30:40.

12:06

И вот совершенно не вынужденная ошибка де Минаура — 15:40. Два брейк-пойнта у Медведева.

12:05

Не принимает очередную хитрую подачу соперника Даниил, но затем берет еще один розыгрыш — 15:30. Можно зацепиться.

12:04

Затяжной розыгрыш на подаче де Минаура, который в итоге оказывается у сетки, но ошибается по длине — 0:15.

12:03

Две подряд великолепные подачи Медведева — 40:15.

12:03

И еще одна! 194 км/ч де Минаур отбивает в сетку — 3:3.

12:02

Выигрывает Даниил долгий розыгрыш, но потом не подает с первой, а на второй подаче проигрывает — 15:15.

11:59

Долгий роызыгрыш, и де Минаур снова великолепен — 2:3.

11:58

Диагональная атака Медведева немножко, но уходит в аут, а в следующем розыгрыше де Минаур прекрасно выходит к сетке — 40:0.

11:57

В сетку принимает вторую подачу Алекса Даниил — 15:0.

11:56

Продолжает феерично все тащить австралиец, но обратный кросс Медведева был великолепен — 40:0.

11:56

Снова под ноль берет свою подачу россиянин — 2:2.

11:55

Эйс у Медведева — 15:0.

11:55

И еще раз берет очко Медведев. Ошибается де Минаур — 30:0.

11:53

Разбрасывал россиянин соперника по углам и сам же ударил в сетку — 1:2.

11:52

Прием в сетку — 40:15.

11:52

Классно действует Медведев после активного приема — 40:30.

11:51

Не попадает по длине россиянин в розыгрыше — 30:15.

11:50

Проигрывает Медведев первый розыгрыш на чужой подаче, но тут же отыгрывает мяч — 15:15.

11:49

Носится и все достает де Минаур, но сейчас загонял его Даниил — 40:0.

11:49

Аут с приема у австралийца — 1:1!

11:48

Наконец россиянин выиграл розыгрыш со своей второй подачи, в сетку ударил Алекс — 15:0.

11:48

Трос после удара соперника сработал за россиянина сейчас — 30:0.

11:47

Ну вот, хоть какой-то позитив — 40:15.

11:47

Еще одна шикарная и хитрая подача австралийца, которую Медведев принимает в аут — 0:1.

11:46

Две подряд ошибки Даниила с приема — 40:0.

11:45

Второй сет начинается с подачи де Минаура, и он сразу берет первый розыгрыш — 15:0.

11:43

Долгий розыгры заканчивается ошибкой Медведева — 1:6 в первом сете. И 22-6 по невынужденным ошибкам.

11:42

Со второй подачи так бьет Медведев, что соперник принимает только в сетку — ровно!

11:42

Еще раз здорово подает Медведев, но де Минаур принимает, а в одном из оборонительных ударов попадает точно в линию, переходит в атаку и заставляет Даниила ударить в сетку. Еще сет-пойнт — меньше.

11:41

Грубейшая ошибка Даниила, и у соперника два сет-пойнта — 15:40.

11:41

Эйс! 30:40.

11:40

Снова бьет россиянин в сетку. В этом сете, видимо, без шансов — 15:30.

11:39

И очередная ошибка Медведева — 1:5.

11:39

Свой гейм Даниил начинает с выигранного розыгрыша, но во втором ошибается у сетки в безобидной ситуации — 15:15.

11:38

Завязывается розыгрыш со второй подачи, но ошибается все равно Медведев — 40:15.

11:38

А вот сейчас Даниил все сделал блестяще — 40:30.

11:37

Уверен в себе австралиец. Мощно подает, а Медведев принимает в аут по длине — 30:15.

11:36

Выигрывает Медведев первый розыгрыш на подаче соперника, но на втором мяч после его удара попадает в трос и не переваливается на чужую сторону — 15:15.

11:35

И второй в матче брейк делает де Минаур — 1:4.

11:34

Отыгрывает брейк-пойнт россиянин, но тут же уступает еще один розыгрыш — меньше.

11:33

И снова австралиец, действующий пока очень четко, зарабатывает брейк-пойнт — меньше.

11:31

Опять завязывается борьба на подаче Даниила Медведева — ровно.

11:28

Два очка подряд за австралийцем, и он увеличивает преимущество — 1:3.

11:26

Завязалась борьба в гейме. Ровно после обмена розыгрышами.

11:24

Хорошо начинает Даниил на чужой подаче — 0:15.

11:22

Сам наошибался Медведев, отдав четыре очка подряд — 1:2.

11:20

Двойная ошибка от Медведева в начале гейма — 0:15.

11:19

Два подряд розыгрыша берет де Минаур и сравнивает счет — 1:1.

11:18

А теперь сетка уже от Медведева — 30:30.

11:17

Опять агрессивен со второй подачи австралийца россиянин, но де Минаур выравнивает игру, завязывается долгий розыгрыш, и на его 28-м ударе Алекс бьет в сетку — 15:30.

11:16

Со второй подачи Алекса Медведев принимает навылет — 15:15.

11:15

Австралиец подает средненько, но Даниил ошибается в розыгрыше — 15:0.

11:14

Медведев проводит два четких розыгрыша, отыгрывается и выходит вперед — больше.

11:14

Обостряет россиянин розыгрыш, и де Минаур в ответ ошибается по длине — 1:0.

11:13

Двойная ошибка, неприятно — 30:40.

11:12

Выигрывает Медведев розыгрыш со своей первой подачи, но затем проигрывает обмен ударами со второй — 30:15.

11:12

А теперь в сетку играет россиянин — 30:30.

11:11

Медведев начинает с подачи. Де Минаур принимает, но ошибается после второго удара Даниила — 15:0.

11:09

Минута остается до конца разминки.

11:05

Медведев и де Минаур еще никогда не встречались.

11:00

Это первая встреча этих теннисистов. И она начнется после разминки, которая стартовала.

10:55

Это будет самый молодой финал турниров АТР с 2007 года, когда в Индиан-Уэллс 20-летний Рафа Надаль обыграл 19-летнего Новака Джоковича. Многообщающе, не правда ли? Медведеву 21 год, де Минауру — всего 18.

10:50

Де Минаур был сильнее француза Бенуа Пэра — 4:6, 6:1, 6:1.

10:45

Медведев в полуфинале обыграл итальянца Фабио Фоньини — 2:6, 6:4, 6:1.

10:35

Речь идет о турнире, предваряющем первый турнир «Большого шлема» в сезоне — Australian Open.

10:30

Текстовая трансляция финала турнира АТР в Сиднее, где россиянин Даниил Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минауром.