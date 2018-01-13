Овечкин вынес очки из «урагана»

«Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 3:4

Накануне «Вашингтон» прервал свою пятиматчевую победную серию и десятиматчевую серию побед на своем льду, уступив «Каролине». Вор втором акте противостояния, уже в Роли, «столичные» собирались взять у «ураганов» реванш.

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Сделать это оказалось очень непросто из-за убийственной игры хозяев в большинстве. Стоило Бретту Конноли заработать удаление в начале матча, как десять секунд спустя за воротами Филиппа Грубауэра загорелась красная лампочка.

Джастин Уильямс, вернувшийся в «Каролину» как раз после игры за «Кэпс» вывел один на один с немецким голкипером Джордана Стаала, и тот оформил свой 200-й гол в карьере в НХЛ.

Еще до перерыва гости сумели восстановить равновесие в счете, когда Ларс Эллер при участии Александра Овечкина забил эквалайзер, а в самом начале второй 20-минутки уже сам российский капитан «Вашингтона» забросил свою 28-ю шайбу в сезоне.

Впрочем, еще во втором периоде молодой финский форвард Себастьян Ахо оформил свой девятый гол в последних десяти встречах и 16-й в сезоне, реализовав второе удаление соперника за пять секунд, а в третьей 20-минутке Джефф Скиннер вновь вывел «Харрикейнз» вперед.

В итоге развязка наступила в самом конце основного времени игры. Сначала Бретт Конноли восстановил равновесие за три с небольшим минуты до сирены, а победу «Кэпс» и вовсе вырвали за две секунды до конца матча!

Овечкин переадресовал шайбу Никласу Бэкстрему, который прекрасной передачей нашел Джея Бигла, принесшего гостям победу своим пятым в сезоне и первым за последние 15 игр голом.

Овечкин не только набрал три очка по системе «гол+пас», но и закончил поединок с показателем полезности +2, а также стал третьей звездой матча. Евгений Кузнецов полезностью не отметился, зато отдал голевой пас в большинстве, когда забивал Овечкин, а защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с +1.

«Коламбус Блю Джекетс» – «Ванкувер Кэнакс» – 2:5

«Коламбус» Сергея Бобровского и Артемия Панарина наверняка хотел уйти на свой пятидневный перерыв на мажорной ноте, тем более что ему предстояло дома сыграть с переживающим глубокий кризис «Ванкувером».

«Косатки» потерпели пять поражений подряд и в последних четырех играх не могли забросить больше двух шайб, так что фаворит был очевиден.

Свои притязания «Блю Джекетс» подтвердили в первом периоде, когда Сет Джонс реализовал единственное удаление соперника в стартовой 20-минутке, добавив гол к пяти передачам, сделанным им в последних пяти поединках.

Однако и самих «голубых мундиров» подвела дисциплина. Под занавес первого периода в меньшинстве остались уже хозяева, и в начале второго отрезка переехавший в Канаду как раз из «Коламбуса» Сэм Ганье и Томас Ванек вывели на убойный бросок Свена Берчи, который восстановил равенство на табло.

С этого и начался кошмар для Бобровского, который из 12-ти бросков по своим воротам во втором периоде смог отразить лишь четыре.

Потеря шайбы обернулась для «голубых мундиров» голом Эрика Гудбрэнсона, и «косатки» повели. Затем разошедшийся Ванек – 13 (5+8) очков в последних десяти матчах – в большинстве вывел на гол уже Брендана Гонса, а затем отличился еще и Алекс Эдлер.

В третьем периоде Мэтту Калверту удалось немного сократить отставание хозяев, но за несколько секунд до сирены разницу в три шайбы броском по уже пустым воротам вернул Джейк Виртанен.

Бобровский отразил всего 24 броска и вряд ли может занести матч себе в актив, а форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился передачей в голе Джонса и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.

«Флорида Пантерз» – «Калгари Флэймз» – 2:4

Гиперактивная игра Евгения Дадонова не помогла «Флориде» прервать серию неудач и остановить обладателей самой «горячей» действующей победной серии в НХЛ «Калгари».

«Флэймз» записали на свой счет шестую, в том числе и рекордную в нынешнем сезоне для себя, победу кряду, хотя вины российского нападающего в этом точно нет.

Дадонов провел яркий матч и действительно был самым активным на льду, нанеся восемь бросков в створ ворот и четыре мимо.

Россиянин открыл счет в первом периоде, а в третьем сократил отставание «Пантерз» до минимума, вот только партнеры его не поддержали.

Во многом благодаря бесподобной игре молодого вратаря Дэйва Риттича, отразившего 41 бросок и ставшего главным героем поединка.

Другие матчи

«Чикаго Блэкхоукс» – «Виннипег Джетс» – 2:1

«Аризона Койотс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 2:4

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