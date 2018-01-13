Овечкин вынес очки из «урагана»

Курсы валют$ 56.61 (-0.022) 69.13 (+0.112)
title=''
Почему Россия держит деньги
в США
title=''
Европейские свиньи дошли до ВТО

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Германия / Бундеслига
22:30
БайерБавария
1:3
закончен
Франция / Лига 1
22:45
СтрасбургГенгам
0:2
закончен
Испания / Примера
23:00
ХетафеМалага
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВанкувер Кэнакс
2:5
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзВашингтон Кэпиталз
3:4
закончен
03:30
Флорида ПантерзКалгари Флэймз
2:4
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксВиннипег Джетс
2:1
закончен
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
2:4
закончен
Евролига
20:00
Химки Реал Мадрид
78:95
закончен
20:30
Анадолу Эфес Црвена Звезда
104:95
закончен
21:00
Жальгирис Уникаха
79:77
закончен
22:30
Баскония Олимпиакос
86:54
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсЮта Джаз
99:88
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
97:95
закончен
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
125:119
закончен
03:30
Атланта ХоуксБруклин Нетс
105:110
закончен
04:00
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
94:108
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
118:108
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
119:113
закончен
05:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
87:78
закончен
06:30
Финикс СанзХьюстон Рокетс
online
Биатлон / Этап Кубка мира в Рупольдинге
16:30
Мужская эстафета
1
Норвегия
1:13.11,1 (0+7)
2
Франция
+24,9 (0+6)
3
Россия
+53,4 (0+4)
закончен
Испания / Примера
15:00
ЖиронаЛас-Пальмас
не начался
18:15
Реал МадридВильярреал
не начался
20:30
ЭйбарАтлетико М
не начался
22:45
ДепортивоВаленсия
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
ЧелсиЛестер Сити
не начался
18:00
Кристал ПэласБёрнли
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедСуонси Сити
не начался
18:00
УотфордСаутгемптон
не начался
18:00
Вест Бромвич АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
20:30
Тоттенхэм ХотспурЭвертон
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ВердерХоффенхайм
не начался
17:30
Айнтрахт ФФрайбург
не начался
17:30
АугсбургГамбург
не начался
17:30
Ганновер-96Майнц
не начался
17:30
ШтутгартГерта
не начался
20:30
РБ ЛейпцигШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
19:00
РеннМарсель
не начался
22:00
КанЛилль
не начался
22:00
ДижонМетц
не начался
22:00
МонпельеМонако
не начался
22:00
НиццаАмьен
не начался
22:00
ТруаБордо
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Питтсбург ПингвинзДетройт Ред Уингз
не начался
21:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
03:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
не начался
05:00
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
не начался
Единая лига ВТБ
14:30
Цмоки-Минск Енисей
не начался
16:00
Автодор Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
22:00
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
не начался
01:00
Шарлотт ХорнетсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
Теннис / Турнир АТР в Сиднее
10:30
Финал
online
Испания / Примера
14:00
ЛевантеСельта
не начался
18:15
АлавесСевилья
не начался
20:30
ЭспаньолАтлетик Б
не начался
22:45
Реал СосьедадБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БорнмутАрсенал
не начался
19:00
ЛиверпульМанчестер Сити
не начался
Франция / Лига 1
17:00
Сент-ЭтьенТулуза
не начался
19:00
ЛионАнже
не начался
23:00
НантПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
КёльнБоруссия М
не начался
20:00
Боруссия ДВольфсбург
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
не начался
03:30
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Миннесота УайлдВанкувер Кэнакс
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Локомотив-Кубань Калев
не начался
18:00
Нижний Новгород УНИКС
не начался
21:00
Зенит ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
23:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Финикс СанзИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Хоккей
ЧМ-2017 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур

Овечкин вынес очки из «урагана»

Три очка Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

Александр Овечкин Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин

Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» за две секунды до финальной сирены, Сергей Бобровский провел невнятный матч против аутсайдера, а дубль Евгения Дадонова не спас «Флориду». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 3:4

Накануне «Вашингтон» прервал свою пятиматчевую победную серию и десятиматчевую серию побед на своем льду, уступив «Каролине». Вор втором акте противостояния, уже в Роли, «столичные» собирались взять у «ураганов» реванш.

Реклама

Сделать это оказалось очень непросто из-за убийственной игры хозяев в большинстве. Стоило Бретту Конноли заработать удаление в начале матча, как десять секунд спустя за воротами Филиппа Грубауэра загорелась красная лампочка.

Джастин Уильямс, вернувшийся в «Каролину» как раз после игры за «Кэпс» вывел один на один с немецким голкипером Джордана Стаала, и тот оформил свой 200-й гол в карьере в НХЛ.

Еще до перерыва гости сумели восстановить равновесие в счете, когда Ларс Эллер при участии Александра Овечкина забил эквалайзер, а в самом начале второй 20-минутки уже сам российский капитан «Вашингтона» забросил свою 28-ю шайбу в сезоне.

Впрочем, еще во втором периоде молодой финский форвард Себастьян Ахо оформил свой девятый гол в последних десяти встречах и 16-й в сезоне, реализовав второе удаление соперника за пять секунд, а в третьей 20-минутке Джефф Скиннер вновь вывел «Харрикейнз» вперед.

В итоге развязка наступила в самом конце основного времени игры. Сначала Бретт Конноли восстановил равновесие за три с небольшим минуты до сирены, а победу «Кэпс» и вовсе вырвали за две секунды до конца матча!

Овечкин переадресовал шайбу Никласу Бэкстрему, который прекрасной передачей нашел Джея Бигла, принесшего гостям победу своим пятым в сезоне и первым за последние 15 игр голом.

Овечкин не только набрал три очка по системе «гол+пас», но и закончил поединок с показателем полезности +2, а также стал третьей звездой матча. Евгений Кузнецов полезностью не отметился, зато отдал голевой пас в большинстве, когда забивал Овечкин, а защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с +1.

«Коламбус Блю Джекетс» – «Ванкувер Кэнакс» – 2:5

«Коламбус» Сергея Бобровского и Артемия Панарина наверняка хотел уйти на свой пятидневный перерыв на мажорной ноте, тем более что ему предстояло дома сыграть с переживающим глубокий кризис «Ванкувером».

«Косатки» потерпели пять поражений подряд и в последних четырех играх не могли забросить больше двух шайб, так что фаворит был очевиден.

Свои притязания «Блю Джекетс» подтвердили в первом периоде, когда Сет Джонс реализовал единственное удаление соперника в стартовой 20-минутке, добавив гол к пяти передачам, сделанным им в последних пяти поединках.

Однако и самих «голубых мундиров» подвела дисциплина. Под занавес первого периода в меньшинстве остались уже хозяева, и в начале второго отрезка переехавший в Канаду как раз из «Коламбуса» Сэм Ганье и Томас Ванек вывели на убойный бросок Свена Берчи, который восстановил равенство на табло.

С этого и начался кошмар для Бобровского, который из 12-ти бросков по своим воротам во втором периоде смог отразить лишь четыре.

Потеря шайбы обернулась для «голубых мундиров» голом Эрика Гудбрэнсона, и «косатки» повели. Затем разошедшийся Ванек – 13 (5+8) очков в последних десяти матчах – в большинстве вывел на гол уже Брендана Гонса, а затем отличился еще и Алекс Эдлер.

В третьем периоде Мэтту Калверту удалось немного сократить отставание хозяев, но за несколько секунд до сирены разницу в три шайбы броском по уже пустым воротам вернул Джейк Виртанен.

Бобровский отразил всего 24 броска и вряд ли может занести матч себе в актив, а форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился передачей в голе Джонса и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.

«Флорида Пантерз» – «Калгари Флэймз» – 2:4

Гиперактивная игра Евгения Дадонова не помогла «Флориде» прервать серию неудач и остановить обладателей самой «горячей» действующей победной серии в НХЛ «Калгари».

«Флэймз» записали на свой счет шестую, в том числе и рекордную в нынешнем сезоне для себя, победу кряду, хотя вины российского нападающего в этом точно нет.

Дадонов провел яркий матч и действительно был самым активным на льду, нанеся восемь бросков в створ ворот и четыре мимо.

Россиянин открыл счет в первом периоде, а в третьем сократил отставание «Пантерз» до минимума, вот только партнеры его не поддержали.

Во многом благодаря бесподобной игре молодого вратаря Дэйва Риттича, отразившего 41 бросок и ставшего главным героем поединка.

Другие матчи

«Чикаго Блэкхоукс» – «Виннипег Джетс» – 2:1
«Аризона Койотс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 2:4

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».