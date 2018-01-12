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«Сегодня я был достаточно слабый, но Россия в призах»

Волков: пытался в эстафете держаться за лидерами, но не получилось

Сборная России — бронзовый призер этапа Кубка мира в Рупольдинге РИА Новости
Сборная России — бронзовый призер этапа Кубка мира в Рупольдинге

Антон Шипулин ощущает в себе возможность бороться, Антон Бабиков сетует на скорости соперников, а Алексей Волков отмечает важность набора рейтинговых очков в свете предстоящей Олимпиады. Члены мужской команды России по биатлону, завоевавшие в пятницу бронзу в эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону, поделились впечатлениями от выступления.

Сборная России по биатлону завоевала вторую медаль в розыгрыше Кубка мира-2017/18. В пятницу мужская команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина выиграла бронзовую награду в эстафете 4х7,5 км на этапе в Рупольдинге.

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Стабильно прошел свой отрезок опытный Волков. Он допустил лишь один промах, на стойке, и передал «палочку» с отставанием в 13,1 секунды. В свою очередь, Цветков использовал два дополнительных патрона, увеличив проигрыш лидеру до 29,4 сек.

Провальным для всей четверки едва не стало выступление Бабикова. Антон отлично проявил себя не стрельбище, закрыв все десять мишеней с первой попытки.

Однако оказался неконкурентен в работе ногами: Шипулин, получая эстафету с гандикапом в 1 мин 08,3 сек, был практически обречен.

Тем не менее, Антону-старшему повезло, да и сам он провел свою часть дистанции очень сильно. На заключительных огневых рубежах вдоволь наошибались соперники, в то время как российский вожак промазал однажды. В итоге – третье место с более чем полуминутным преимуществом над финишировавшей четвертой Германией и 53,4 сек отставания от триумфаторов из Норвегии (Ларс Хегле Биркеланд, Тарьей Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бё). Франция – вторая (Симон Дестье, Квентин Фильон Майе, Мартен Фуркад, Антонин Гигонна).

Шипулин выразил удовлетворение выступлением – своим и партнеров.

«В каких-то моментах сегодня можно было пробежать и лучше, — отметил при этом он. — Но в общем и целом у нас первый командный пьедестал в этом сезоне, так что я, как, наверное, и многие другие, доволен, что какой-то груз ответственности сейчас, может быть, спадет и полкоманды выдохнет. Нам было необходимо это призовое место. Конечно, при такой стрельбе можно и нужно было выступать лучше, но мир не сразу строился. Думаю, у нас все впереди!»

Спортсмен не теряет надежды на улучшение кондиций до Олимпиады в Пхенчхане.

«Конечно, приятно ощущать, что можешь бороться, что это позволяют лыжи, самочувствие, стрельба.

Ты идешь играючи и понимаешь, что главный сегодня – ты, а не кто-то другой. Разумеется, это приятно, но хочется выступать еще лучше. Еще есть время набрать оптимальную форму, чтобы лучше разгоняться. Мы будем это делать, и, даст бог, у нас все получится», — сказал Шипулин».

Его успех стал возможен после пяти промахов итальянца Тьерри Шеналя на последней стрельбе. Забавно, но во флеш-интервью «Матч ТВ» после гонки Шипулин не смог вспомнить имя этого биатлониста.

«Доволен, что соперники дали нам шанс попасть на пьедестал. Фамилия итальянца, с которым стрелял? Подсказку друга можно? В общем, я не знаю»,

— расхохотался Антон, тщетно пытавшийся узнать ответ у Цветкова.

В свою очередь, то признал, что бежать эстафету было уже легче, чем личные гонки на четвертом этапе.

«Немного обидно, на лежке было тяжело стрелять, зря доставал второй дополнительный патрон, надо было с первого добивать, – подчеркнул Максим. – По самочувствию было легче, чем в Оберхофе, на подъемах не отставал, как в предыдущих гонках, шел рядом с ребятами, что было очень важно. В последние дни больше отдыхали, восстанавливались».

Забойщик россиян Волков, напротив, пожаловался на трудности.

«Не скажу, чтоб был свеж — в Оберхофе я себя чувствовал намного лучше, — признался Алексей. — Я настраивался на то, что сегодня будет очень высокий темп, начиная со второго круга. Во-первых, у всех стран выступали сильнейшие составы. Во-вторых, если ты стреляешь «ноль» на первом рубеже, то сразу нужно взвинчивать темп. Он обычно вырастает у всех. В целом мне было комфортно.

Единственное, что не удалось – удержаться за лидерами, начиная со второго круга, потом стало еще сложнее их догонять. Я пытался, но у меня не получилось».

Как рассказал Волков, в межсезонье он вообще не планировал состязаться в Рупольдинге, однако после неудачно проведенных первых этапов КМ был вынужден скорректировать программу.

«Ребятам нужно как-то попадать в масс-старт на Олимпийских играх, нужно набирать рейтинговые очки, и в этом отношении пропускать какую-то из гонок – неоправданно высокий риск, — цитирует спортсмена «Р-Спорт». — Если рассматривать мою кандидатуру с точки зрения возможного участия в индивидуальной гонке и эстафете, я за себя уверен. Если говорить об эстафетах, в Оберхофе, считаю, я пробежал свой этап просто шикарно. В Рупольдинге можно было бы выступить лучше. Я понимал, что готов на большее, но как получилось, так получилось».

Едва не превратившийся в антигероя Бабиков признал низкий уровень собственного выступления, кивнув при этом на соперников.

«Был Фуркад, который показал нереальную скорость, — развел руками россиянин. — Но сегодня я сам был достаточно слабый.

Не стал бы соотносить мое самочувствие с самочувствием Цветкова. Все люди разные, по-разному реагируют на условия в горах. Тем более, он на день больше отдохнул. В любом случае, Максим был сегодня хорош, терпел.

Надеюсь, благодаря моим товарищам получится набрать позитивную энергию. Мы в призах, хотя я недоволен своим этапом. Надо сконцентрироваться на хорошем, тем более, что есть повод».

Как заявил «СЭ» один из тренеров российской сборной Андрей Падин, олимпийский состав будет выбран после этапа КМ в Антерсельве из восьми биатлонистов, выступающих в эти дни в Рупольдинге.

Помимо эстафетной четверки здесь соревнуются Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Юрий Шопин и Александр Логинов, который не сможет выступить в Пхенчхане-2018 из-за дисквалификации за допинг в прошлом.

Штабу необходимо определить шестерых спортсменов.

Пятый этап Кубка мира продолжится в субботу эстафетной гонкой 4х6 км у женщин. За Россию побегут Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт.

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