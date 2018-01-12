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Ковалев пострадал за Украину

Ковалева раскритиковали за публикацию видео с солдатами ВСУ

Сергей Ковалев (слева) и Василий Ломаченко Инстаграм Сергея Ковалева
Сергей Ковалев (слева) и Василий Ломаченко

Российский боксер Сергей Ковалев разозлил подписчиков, опубликовав в инстаграме видео с участием людей в форме военнослужащих Вооруженных сил Украины. Позднее под давлением разъяренных поклонников спортсмен удалил запись.

Российский боксер Сергей Ковалев подвергся жесточайшей критике со стороны поклонников за публикацию в своем инстаграме видео с участием людей в форме военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Недовольство подписчиков спортсмена вызвал социальный ролик, снятый Министерством информационной политики Украины и получивший название «Люби».

Сюжет его довольно-таки простой: семейная пара, стоя в пробке, начинает ожесточенно ругаться, это видит сидящий в соседствующем с машиной супругов грузовике боец ВСУ, после чего оперативно выводит на листке бумаги букву «б» и с ее помощью видоизменяет надпись «Люди» на автомобиле, тем самым примиряя мужчину и женщину.

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Однако фанаты Ковалева не оценили в целом вполне миролюбивый посыл видеозаписи, отметив, что невозможно принимать сугубо социальную суть ролика, абстрагируясь от его участников, ведь добро на видео делает не обычный человек, а солдат ВСУ.

«А эти солдаты на Донбасс едут любить?» — задал провокационный вопрос один из подписчиков Сергея.

Кроме того, некоторые пользователи в комментариях под записью посоветовали боксеру узнать, как о нем и его родине высказываются украинцы.

«Послушал бы ты что они о тебе и о России говорят», — написал один из неравнодушных.

А кто-то из недовольных и вовсе призвал к массовой отписке от социальных сетей атлета.

Сам Ковалев на комментарии подписчиков никак не отреагировал, однако вызвавшую негодование запись впоследствии удалил.

Отметим, что ранее 34-летний боксер, по заявлениям промоутера Андрея Шкаликова, был близок к получению паспорта США.

«Ковалев очень популярен в США, — рассказывал он «Газете.Ru» в прошлом июне. — Сергей готовится стать американским гражданином — официальная процедура будет завершена буквально на днях. Я общался и с самим Ковалевым, и с его тренером. Ему нравится Россия, он по-прежнему чувствует себя русским человеком. Английский же язык пока до конца не выучил. Однако живет он там, купил дом, устроился и платит налоги в казну США».

Правда, сам спортсмен и его представители опровергли эту информацию, подчеркнув, что данные слухи призваны дестабилизировать состояние россиянина в преддверии его реванша с американцем Андре Уордом (поединок этот Сергей в итоге проиграл техническим нокаутом).

А уже после поражения от Уорда Ковалева обвинили в том, что он позорит имидж России.

Данное заявление сделал известный тренер Джон Дэвид Джексон, с которым Сергей решил расстаться после двух проигрышей Уорду.

«Все русские, кого я тренировал, были отличными ребятами. Кроме него. Те отдадут тебе последнюю рубашку, а этот является настоящим [мужским половым органом]. Ковалев хочет, чтобы все было только для него. Он настоящий эгоист. Боюсь, он выставляет всю русскую нацию в негативном свете, портит имидж своего народа», — отрезал 54-летний специалист.

Примечательно также, что ситуация с «Люби» стала не первой для Ковалева историей, в которой его поклонники неоднозначно реагировали на отношение боксера к украинцам, а также их национальной символике.

Так,

ранее Сергей опубликовал в инстаграме снимок, на котором он одет в футболку с вождем повстанческого движения на Украине во время Гражданской войны Нестором Махно и надписью «Воля або смерть»

(Свобода или смерть; лозунг Махно — «Газета.Ru»).

Кроме того, Ковалев сфотографировался вместе с боксером из Украины Василием Ломаченко, являющимся приятелем россиянина — и на фото на обоих красуются майки с украинским трезубцем.

Что же касается последних карьерных достижений Ковалева, то

после двух поражений от Уорда, которые стали первыми в его профессиональной карьере, Сергей поменял тренера и вскоре одержал легчайшую победу над украинцем Вячеславом Шабранским

в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), потратив на оппонента менее двух раундов.

К слову, уже известен соперник Ковалева и по его следующей встрече — 3 марта Крашер сразится с соотечественником Игорем Михалкиным.

На кону в матче в Нью-Йорке будет стоять пояс WBO Сергея и звание чемпиона Международной боксерской организации (IBO), которым на данный момент владеет Михалкин.

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