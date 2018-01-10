Миочич и Нганну подерутся в Бостоне

Любители смешанных единоборств (ММА) с нетерпением ждут один из главных турниров года – UFC 220, который состоится уже 20 января в способном вместить около 20 тыс. зрителей комплексе «ТД-гарден» в Бостоне. Предварительную программу супершоу откроет бой россиянина Ислама Махачева и бразильца Глейсона Тибау в легком весе (до 70 кг).

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Во втором по значимости событии встретятся чемпион организации в полутяжелой категории (до 93 кг) американец Даниэль Кормье и Волкан Оздемир из Швейцарии, а в главном поединке сразятся обладатель титула UFC в тяжелом весе Стипе Миочич и осевший во Франции камерунец Франсис Нганну. По всем признакам эти двое – сильнейшие парни на планете прямо сейчас.

35-летний сын хорватских эмигрантов Миочич начал свой путь в лучшей лиге мира в 2011 году.

Вот уже почти три года он не знает поражений, а в мае 2016-го завоевал чемпионский пояс, нокаутировав маститого бразильца Фабрисио Вердума.

Следом Миочич досрочно прошел не менее респектабельного Алистара Оверима из Голландии и разделался с еще одним представителем Бразилии Жуниором дос Сантосом.

Теперь пришла очередь Нганну. Жизненный путь этого спортсмена-самоучки – готовый сюжет для кино. Он вырос в крохотной камерунской деревеньке, не получил нормального образования, безуспешно пытался вырваться из бедности. Даже бегство во Францию поначалу не повлияла на судьбу Нганну.

Будущая мегазвезда ММА бродяжничал, обитал на улице, перебиваясь случайными заработками или мелкими кражами. От тюрьмы его уберег случай. Как-то увидевший Нганну тренер оценил уникальные физические данные бездомного и пригласил заниматься в зал ММА.

После небольшой «огранки» камерунец превратился в бриллиант: на сегодня он – обладатель сильнейшего удара в мире, что может подтвердить Оверим.

2 декабря Нганну наглухо «вырубил» прославленного голландца боковым ударом слева уже в первом раунде. Этот хук в итоге признали нокаутом года в UFC.

Оверим сам по себе невероятно силен — но против на зависть всем рельефного Нганну оказался совершенно несостоятельным.

Бесспорно, в последние месяцы UFC затратила определенный ресурс для раскрутки недавнего «ноунейма», однако африканец дал повод говорить о себе исключительно в восторженных тонах. Эксперты пока склоняются к мнению, что Миочич как боец все-таки выше классом. Сам обладатель титула, однако, считает, что Нганну будут тянуть за уши – мол, он новый любимчик руководства и желанный чемпион.

«Очень много народа хочет моего поражения от Нганну, в том числе и первые лица UFC, — пожаловался американец в интервью MMA Hour. — Компания активно вкладывается в пиар этого парня, но я огорчу их и поломаю все планы своей победой, которой установлю новый рекорд по количеству защит пояса в тяжелом весе».

По стойкому убеждению Миочича, глава UFC Дана Уайт проявляет неуважение к своему чемпиону, слишком ретиво рекламируя Нганну. Стипе хочет вендетты, указывая на недостатки противника в партере.

«Нганну прославился за счет досрочных побед, у него точно есть мощный удар, но особых навыков в борьбе я у него не увидел, — отметил Миочич. – Сильнейших из его соперников я нокаутировал два года назад.

Теперь выйду и размажу самого Франсиса. Марк Хант, Рой Нельсон и дос Сантос тоже били так, что будь здоров. И где они теперь?

Я намерен держать голову на шарнире и следить за тем, чтобы все делать правильно. Да, Нганну стойкий, большой и сильный. Но он лишь очередной претендент на моем пути. Я не для того столь тяжело пахал и многим пожертвовал, чтобы сейчас отдать пояс».

В прошлом году боец с хорватскими корнями высказывал негодование по поводу заниженных, по его мнению, гонораров за выступления. Неизвестно, улучшилась ли ситуация теперь – на очередной пресс-конференции Миочич отказался отвечать на вопрос о призовых за схватку с 31-летним Нганну.

На протокольных мероприятиях Франсис неоднократно пытался завязать перепелку, однако искушенный Миочич напрочь отказался отвечать на провокации, объявив, что «напуган» действиями конкурента.

Бой обещает выдастся тем более интересным, поскольку соперники практически равны по антропометрическим данным. У них абсолютно одинаковый вес (по 193 см) и близкий размах рук (203 см у Миочича и 211 у Нганну), что, впрочем, не играет существенной роли. Разница в весе может составить 6-8 кг. В своем предыдущем поединке американец потянул на 111, а французский камерунец на 117 кг.

«Миочич пока имеет титул, потому что настоящий чемпион еще не пришел, — цитирует Нганну mmajunkie.ru. – Совсем скоро Стипе уйдет в прошлое. С моими скромными навыками и мощью я могу завершить бой, когда угодно. Любая его малейшая попытка будет терпеть неудачу. Я всюду расставлю ловушки, чтобы он сам в них зашел».

Участник со-главного боя Кормье также уверен, что схватка Миочич – Нганну не продлится все отведенное время, а закончится досрочной победой одного из атлетов.

«Первый — ярковыраженный ударник, другой — опытнейший чемпион и тоже с ударом, ведь он пять подряд боев закончил досрочно.

Можно быть уверенным, что бой закончится досрочно», — констатировал спортсмен, в 2009-2013 годах выступавший в тяжелом весе.

Экс-чемпион UFC в этом дивизионе Вердум уверенно ставит на Нганну.

«Он очень мощный, но я не думаю, что особо техничный, — заключил бразилец. — Тем не менее, считаю, что Нганну удивит Миочича и нокаутирует его. Они оба любят обмениваться ударами, и без правильной стратегии Миочич упадет в нокаут. Нганну очень уверен в себе, а это может сыграть важную роль. Если он попадает, то соперник валится с ног, это мы видели в поединке с Оверимом».

Заслуженный ветеран лиги Чел Соннен предсказывает победу Миочича.

«Я считаю, что Нганну это важный игрок на поле, он фантастический. Я могу рассыпаться комплиментами, но все же Миочич — это совсем другой уровень, — поделился соображениями американец. --

К Миочичу уже не осталось вопросов, а Нганну окружает много непонятного…

Один из них окажется победителем и после этого все мы произнесем: «Началась эра (вписать имя)». Я предчувствую, что это будет Миочич, а для Нганну бой завершится тяжело».

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