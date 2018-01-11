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ЦСКА с новым тренером оценивает Пепе

ЦСКА взял на просмотр француза Пепе из украинской «Звезды»

Потенциальный новичок ЦСКА Сесе-Франк Пепе ПФК ЦСКА
Потенциальный новичок ЦСКА Сесе-Франк Пепе

Московский ЦСКА начал подготовку к весенней части сезона на сборе в испанском Кампоаморе. С вице-чемпионами России тренируется французский защитник Сесе-Франк Пепе из украинской «Звезды», которого просматривает тренерский штаб, пополнившийся экс-наставником белорусского БАТЭ Александром Ермаковичем.

Действующий вице-чемпион России ЦСКА вышел из отпуска и уже начал подготовку к весенней части сезона-2017/18. Москвичи по традиции разбили первый учебно-тренировочный лагерь в испанском Кампоаморе, где уже приступили к втягивающей работе на сборе.

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Первую тренировку, которая включала в себя бег и упражнения с мячом, по рекомендации врачей пропустил вратарь Игорь Акинфеев. Продолжающие восстанавливаться после травм защитники Алексей Березуцкий и Георгий Щенников, а также полузащитник Георгий Миланов пока занимаются по индивидуальной программе.

Последними на место дислокации армейцев прибыли легионеры – бразильцы Витиньо и Марио Фернандес, нигериец Аарон Оланаре.

Вместе с основой пока работают резервисты Наир Тикнизян и Георгий Кырнац. В остальном под руководством Виктора Гончаренко форсируют набор формы Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Виктор Васин, Александр Головин, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев и Илья Помазун.

В четверг к ним присоединился потенциальный новичок – защитник Сесе-Франк Пепе. Как сообщил официальный сайт ЦСКА, 21-летний темнокожий француз находится на просмотре. Первую часть текущего сезона он провел в рядах «Звезды» из Кропивницкого (бывший Кировоград), которая после 19 состоявшихся туров чемпионата Украины с 18 набранными очками занимает девятое место из 12-ти в таблице.

Уроженец одного из парижских пригородов прибыл на Украину прямиком из «Марселя», за одну из дочерних команд которого играл с 2014 года в четвертом по рангу дивизионе страны.

Пепе – воспитанник академии «Пари Сен-Жермен», и даже имеет опыт выступлений в юношеской лиге УЕФА.

В его активе также шесть матчей за сборную Франции для игроков не старше 16 лет в 2011 году. Впрочем, месте в составе элитного клуба на родине для Пепе пока не нашлось.

Добавим, что в «Звезде» легионер выбрал себе майку с 45-м номером. Его рост составляет 186 см, боевой вес – 92 кг.

Дальнейшую судьбу Пепе в ближайшие дни определит тренерский штаб, который 9 января пополнился новым специалистом. Компанию Сергею Овчинникову, Виктору Онопко, Паулино Гранеро и компании на армейской скамейке отныне будет составлять специалист из Белоруссии Александр Ермакович, который принят на работу по личной инициативе Гончаренко.

%Причем ради переезда в Москву на правах всего лишь третьего ассистента наставника 42-летний специалист оставил пост главного тренера борисовского БАТЭ, который возглавлял с 2013 года – после отбытия Гончаренко на работу в Россию.

Ермакович – известнейший в прошлом футболист по меркам Белоруссии. В 1998-2008 годах он провел две с половиной сотни матчей за БАТЭ, с которым завоевывал чемпионские титулы и Кубки страны, участвовал в еврокубках в качестве капитана команды. При этом в национальную сборную полузащитник почему-то не вызывался.

«Что-то в жизни всегда надо менять. Я с интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба, — рассказал Ермакович сайту ЦСКА. — Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта оттого, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу.

Я уже с ним трудился, хорошо знаю его самого и его методики. Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься.

Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждет напряженный график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках».

В Кампоаморе у ЦСКА запланированы два контрольных матча. 21 января красно-синие сразятся с норвежской «Волеренгой», а день спустя померятся силами с датским «Хорсенсом».

Первую официальную игру армейцы проведут 13 февраля в Белграде с «Црвеной Звездой». Зрители не будут допущены на местную «Маракану» из-за проступков сербских болельщиков в предыдущих встречах Лиги Европы. 21 февраля ЦСКА примет красно-белых в Москве.

3 марта возобновит чемпионат России домашним матчем с екатеринбургским «Уралом».

«Тренировки на зимнем этапе очень серьезные, а времени до первого официального матча в новом году не так много, по сути, только месяц, — заявил защитник ЦСКА и российской сборной Марио Фернандес. — Думаю, примерно столько потребуется мне, да и всем остальным ребятам, чтобы набрать идеальную форму. Вторая часть сезона обещает быть непростой и интересной, и уже в феврале мы будем во всеоружии».

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