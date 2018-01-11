Просто Мария для Шараповой

В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в 2018 году турнира «Большого шлема» по теннису – Открытого чемпионата Австралии. В числе прочих свою соперницу по 1/64 финала в женском одиночном разряде узнала экс-первая, а ныне 47-я ракетка мира Мария Шарапова. В первом раунде 30-летней россиянке предстоит сразиться с соседкой по рейтингу WTA (46-е место) Татьяной Марией из Германии.

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Эта теннисистка не слишком хорошо известна на высшем уровне. Она – ровесница Шараповой, и имеет в активе два титула в парном разряде на престижных состязаниях.

За 12-летнюю профессиональную карьеру Мария заработала $2 млн. призовых. 46-я строчка – ее высший показатель в мировой табели о рангах.

На Australian Open немка дважды добиралась до второго раунда (2009, 2016), неизменно уступая дорогу дальше. Лучшее ее достижение на турнирах «Большого шлема» — 1/16 финала на «Уимблдоне»-2015.

В активе Шараповой – чемпионский титул в сезоне-2008. На церемонии жеребьевки россиянка призналась в мечте когда-нибудь вновь возглавить мировой рейтинг, хотя и констатировала, что добиться этого будет очень тяжело. Напомним, в прошлом году Мария возобновила выступления после многомесячной дисквалификации из-за употребления допинга. Фактически ей пришлось начинать все с нуля.

«Здорово вновь вернуться в «Тур» после такого тяжелого периода, — сказала Шарапова. – Всегда испытываю потрясающие эмоции, когда вижу плакаты болельщиков со словами поддержки. Конечно, нелегко выйти на высокий уровень – мне пришлось выбираться из второй сотни. Такой длинный путь приходится проделывать юниорам.

Но даже когда ты поднялся на вершину, там еще нужно удержаться. Должно совпасть множество факторов, чтобы я снова стала первой. Но я очень этого хочу».

В своем монологе знаменитая спортсменка вспомнила события из недавнего прошлого – чем она занималась в период вынужденного простоя.

«Первые несколько месяцев дисквалификации я вообще не тренировалась, — поделилась россиянка. – Было непривычно, ведь у меня были регулярные занятия с четырех лет. Ну а тогда у меня появилась возможность заняться другими делами, пожить обычной жизнью, провести время с семьей и друзьями. Скучала по всему этому, находясь в постоянных разъездах».

По словам Шараповой, она уже давно «примеривалась» к новому выступлению на кортах Мельбурна.

«Хорошо помню прошлогодний финал между сестрами Уильямс, — продолжила Мария. – Я тогда болела и думала, что хочу вернуться сюда через год. И это произошло!»

Шараповой так нравится находиться на месте событий, что во время прогулки по центру города она не сдержалась, попросив запечатлеть ее в смачном прыжке.

Because...tourist Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Янв 8, 2018 at 5:25 PST

В начале января Шарапова уже успела выступить на турнире в китайском Шэньчжене, где прошла до полуфинала и уступила в трех сетах Катерине Синяковой из Чехии. Первый после дисквалификации титул она завоевала в прошлом октябре, первенствовав также в Китае – на соревнованиях в Тяньцзине.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев всерьез убежден, что Шараповой по силам выиграть Открытый чемпионат Австралии.

«У Маши нормальная турнирная сетка, пусть проходящих матчей и не будет, но все зависит от нее самой, — сказал специалист ТАСС. –

Многое будет зависеть от степени усталости и психики. При хорошей игре, как в Китае в конце прошлого года, Шарапова может побороться за победу».

В случае успеха в игре с Марией, Шарапова выйдет на победительницу пары Варвара Лепченко (США) – Анастасия Севастова (Латвия).

Помимо Шараповой в основной сетке Australian Open примут старт семь россиянок, причем трое из них были «посеяны» при жеребьевке. Лучшая из наших в рейтинге WTA (14-я) Светлана Кузнецова пропустит турнир из-за восстановления после операции на травмированной кисти.

Следующая за ней в списке (16-я) Анастасия Павлюченкова (15-й номер «посева») сыграет с украинкой Катериной Козловой, Елена Веснина (16) – с Онс Жабур из Туниса, Екатерина Макарова (31) – с румынкой Ириной-Камелитой Бегу, Екатерина Александрова – со словенкой Полоной Херцог, Наталья Вихлянцева – с еще одной представительницей Украины Лесей Цуренко, Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина – с победительницами квалификации.

Тарпищев назвал сформированную сетку женского турнира «уникальной».

На его взгляд, во втором раунде Шараповой при любом исходе параллельного поединка достанется очень сложная соперница.

В отсутствие приходящей в себя после родов Серены Уильямс фаворита здесь нет, уверен Тарпищев. Шансы на итоговую победу имеют 12 спортсменок.

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