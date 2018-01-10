Канада лучше России и в биатлоне

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию сегодняшней гонки на Кубке мира по биатлону. До новых встреч!
Что касается сборной России, то у отечественной команды лучшей стала Дарья Виролайнен (16), тогда как Татьяна Акимова финишировала 21-й, Ирина Услугина — 38-й, Виктория Сливко — 39-й, а Ульяна Кайшева — 89-й.
Победу в сегодняшней гонке одержала итальянка Доротея Вирер (0; 41:29,0), второй стала представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен (1; +12,7), третьей — канадка Розанна Кроуфорд (0; +21.2).
Почти все уже биатлонистки завершили сегодняшнюю гонку, а это значит, что самое время подводить ее итоги.
Финиширует и Услугина — 38-й.
Да, случилось чудо! Выигрывает бронзу представительница Канады! Вся ее команда сейчас обнимает героиню вечера!
Примечательно, что практически все болельщики на трассе поддерживают сейчас Кроуфорд — она это и правда заслужила сегодня.
Уже третья канадка — борется она за бронзу с Джимой. Вирер уже точно с золотом сегодня.
Кроуфорд продолжает второй идти — последние 1,5 км ей осталось преодолеть!
Услугина уезжает с двумя суммарными промахами с четвертого рубежа в третьей десятке.
Кроуфорд 20 из 20-и!!! Пусть и вторая она уже, но в призах должна быть — и это удивительно!
Невероятно! На 10,6 км продолжает Кроуфорд лидировать! Опережает Вирер на этой отметке она, правда, совсем на чуть-чуть.
Что касается Сливко, то она ранее с двумя неточностями завершила состязание в четвертой десятке.
Кайшева с шестью промахами финиширует 53-й.
Любопытно, что в лидерах после третьего рубежа идет канадка Розанна Кроуфорд, стартовавшая 96-й! Вирер впору начать волноваться за свое сегодняшнее золото, которое уже, казалось, у нее в кармане.
Два промаха у Ирины на третьем рубеже...
Есть, впрочем, и хорошие новости! Услугина четвертая на отметке 7,6 км! Так держать!
Виролайнен, кстати, уже вне десятки.
Что касается двух других членов промежуточной призовой тройки, то ими пока что являются Мякяряйнен и Джима соответственно.
Продолжает лидировать Вирер — ее результат пока что абсолютно недостижим для конкуренток. Скардино, к слову, только что шестой всего финишировала.
У Виктории Сливко сегодня два промаха — только что отстрелялась окончательно россиянка и готова завершать гонку.
Сразу пять промахов у Ульяны Кайшевой (56) после трех рубежей.
Завершает Дальмайер гонку во второй промежуточной десятке — все у нее сегодня было здорово, но жуткий третий рубеж с тремя промахами все испортил.
Вирер финишировала со временем 41:29 — естественно, с таким результатом она в лидерах.
Подвинуть ее имеет шансы Надежда Скардино из Белоруссии — 20 из 20 у нее прямо сейчас и приличный ход.
Интересно, что сегодня у Мякяряйнен день рождения — хорошим подарком для нее станет попадание в призы, на которое она по-прежнему рассчитывает.
Тем временем Акимова на финише восьмая.
Ирина Услугина (93) на первом рубеже пять мишеней сбивает.
20 из 20 у Вирер!!! Это точно тройка — возможно, и победа!
Правда, у Мякяряйнен 41:41,7 уже — могло бы быть и лучше, не случись у нее промах на самом старте.
Джима тоже на финише — ее 38:22,9 кажутся очень весомой заявкой хотя бы на пятерку.
Завершает гонку Виролайнен — очень качественно она сегодня выступила. Ее время — 43:33,5.
После четвертого рубежа с одним промахом лидирует Кайса Мякяряйнен из Финляндии.
Сливко на втором рубеже, к сожалению, мажет последним выстрелом...
20 из 20 у Джимы! Означает ли это, что сегодня она будет на подиуме? Вполне.
Ого! Сразу три промаха допустила Дальмайер на третьем рубеже! А ведь так все хорошо до этого момента у немки шло.
Третий промах на третьем рубеже окончательно лишает Кузьмину шансов на сегодняшний подиум — а ведь ход у нее вполне достойный.
У Вирер 15 из 15-и и текущее лидерство!
Большая молодец и Виролайнен — 19 из 20 у нее сегодня! Есть шансы на высокие места у Дарьи.
Жаль... Допускает первый промах Акимова на третьем рубеже — десятой она пока что идет.
Сливко на первом рубеже все мишени выбивает.
Стоит особо отметить и Джиму — является она пока что единственной участницей сегодняшней гонки с 15 попаданиями.
Блестяще пока что гонку проводит немка Лаура Дальмайер (29) — ноль промахов на двух рубежах и быстрый ход позволяют ей сейчас идти в лидерах состязания.
Кузьмина несколько реабилитировалась за сегодняшний провальный дебют в стрельбе на втором рубеже, где отстрелялась чисто.
К слову, уже успела стартовать и еще одна россиянка — Виктория Сливко (51). На отметке 1,6 км она уже с отставанием в 16,5 секунд.
Виролайнен идеальна точна на «лежке»!
А вот у Домрачевой один промах есть на «стойке».
Пять из пяти вновь от Татьяны!
Акимова уже 18 секунд проигрывает Домрачевой на отчетной отметке — а сейчас ей предстоит стрелять из «стойки».
Сменился лидер после первого огневого рубежа — им стал немка Лаура Дальмайер, под аплодисменты домашних трибун закрепившая быстрый ход отличной стрельбой.
Вот это да! Кузьмина и так с 7-секундным отставанием подошла к первому рубежу, так и еще там сразу два промаха допустила!
Итальянка Доротея Вирер (24) на первом стрельбище чисто отстрелялась и вышла в лидеры!
В лидерах после первого огневого рубежа, кстати, идет Дарья Домрачева из Белоруссии.
А вот Виролайнен, к сожалению, мажет на вторым рубеже — правда, лишь раз.
Зато стрельба у Татьяны отличная! Пять из пяти!
23 секунды отстает Акимова от лидирующей немки Денизе Херрман на предогневой отметке.
Кузьмина тоже уже на дистанции.
Кстати, на трассе уже и Татьяна Акимова (18). Уже достаточно скоро она появится она первом огневом рубеже.
По скорости, правда, у россиянки пока что не все так здорово: на данный момент ее опережает пара украинок — Ирина Варвинец и Юлия Джима, они, естественно, тоже были точны на первом рубеже.
Просто блестяще отстрелялась Дарья — быстро и точно! Так держать.
На рубеже Виролайнен!
Напомним, что на данный момент в личном зачете Кубка мира — 2017/18 с 422 очками уверенно лидирует Анастасия Кузьмина из Словакии. Она сегодня, к слову, стартует 27-й.
Под вторым стартовым номером сегодняшнее состязание начала и россиянка Дарья Виролайнен.
Стартовала гонка! Первой в бой вступила Екатерина Аввакумова, представляющая Южную Корею.
Напомним, что у сборной России в этом сезоне Кубка мира до сих пор всего одна медаль — ее для национальной команды ранее добыл Антон Шипулин.
Начало состязаний запланировано на 16:20 мск.
За Россию выступят Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Сегодня лучшие биатлонистки планеты проведут индивидуальную гонку на 15 км в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.