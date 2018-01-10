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Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
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Розанна Кроуфорд (Канада)
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Канада лучше России и в биатлоне

Вирер выиграла индивидуальную гонку Кубка мира, Виролайнен — 16-я

Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на 15 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Бронзу состязания сенсационно взяла канадка Розанна Кроуфорд. Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен, финишировавшая 16-й. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

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18:00

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию сегодняшней гонки на Кубке мира по биатлону. До новых встреч!

17:57

Что касается сборной России, то у отечественной команды лучшей стала Дарья Виролайнен (16), тогда как Татьяна Акимова финишировала 21-й, Ирина Услугина — 38-й, Виктория Сливко — 39-й, а Ульяна Кайшева — 89-й.

17:54

Победу в сегодняшней гонке одержала итальянка Доротея Вирер (0; 41:29,0), второй стала представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен (1; +12,7), третьей — канадка Розанна Кроуфорд (0; +21.2).

17:51

Почти все уже биатлонистки завершили сегодняшнюю гонку, а это значит, что самое время подводить ее итоги.

17:49

Финиширует и Услугина — 38-й.

17:48

Да, случилось чудо! Выигрывает бронзу представительница Канады! Вся ее команда сейчас обнимает героиню вечера!

17:46

Примечательно, что практически все болельщики на трассе поддерживают сейчас Кроуфорд — она это и правда заслужила сегодня.

17:44

Уже третья канадка — борется она за бронзу с Джимой. Вирер уже точно с золотом сегодня.

17:42

Кроуфорд продолжает второй идти — последние 1,5 км ей осталось преодолеть!

17:40

Услугина уезжает с двумя суммарными промахами с четвертого рубежа в третьей десятке.

17:38

Кроуфорд 20 из 20-и!!! Пусть и вторая она уже, но в призах должна быть — и это удивительно!

17:35

Невероятно! На 10,6 км продолжает Кроуфорд лидировать! Опережает Вирер на этой отметке она, правда, совсем на чуть-чуть.

17:33

Что касается Сливко, то она ранее с двумя неточностями завершила состязание в четвертой десятке.

17:32

Кайшева с шестью промахами финиширует 53-й.

17:30

Любопытно, что в лидерах после третьего рубежа идет канадка Розанна Кроуфорд, стартовавшая 96-й! Вирер впору начать волноваться за свое сегодняшнее золото, которое уже, казалось, у нее в кармане.

17:28

Два промаха у Ирины на третьем рубеже...

17:25

Есть, впрочем, и хорошие новости! Услугина четвертая на отметке 7,6 км! Так держать!

17:24

Виролайнен, кстати, уже вне десятки.

17:23

Что касается двух других членов промежуточной призовой тройки, то ими пока что являются Мякяряйнен и Джима соответственно.

17:22

Продолжает лидировать Вирер — ее результат пока что абсолютно недостижим для конкуренток. Скардино, к слову, только что шестой всего финишировала.

17:20

У Виктории Сливко сегодня два промаха — только что отстрелялась окончательно россиянка и готова завершать гонку.

17:18

Сразу пять промахов у Ульяны Кайшевой (56) после трех рубежей.

17:18

Завершает Дальмайер гонку во второй промежуточной десятке — все у нее сегодня было здорово, но жуткий третий рубеж с тремя промахами все испортил.

17:16

Вирер финишировала со временем 41:29 — естественно, с таким результатом она в лидерах.

17:16

Подвинуть ее имеет шансы Надежда Скардино из Белоруссии — 20 из 20 у нее прямо сейчас и приличный ход.

17:14

Интересно, что сегодня у Мякяряйнен день рождения — хорошим подарком для нее станет попадание в призы, на которое она по-прежнему рассчитывает.

17:13

Тем временем Акимова на финише восьмая.

17:11

Ирина Услугина (93) на первом рубеже пять мишеней сбивает.

17:09

20 из 20 у Вирер!!! Это точно тройка — возможно, и победа!

17:08

Правда, у Мякяряйнен 41:41,7 уже — могло бы быть и лучше, не случись у нее промах на самом старте.

17:07

Джима тоже на финише — ее 38:22,9 кажутся очень весомой заявкой хотя бы на пятерку.

17:05

Завершает гонку Виролайнен — очень качественно она сегодня выступила. Ее время — 43:33,5.

17:04

После четвертого рубежа с одним промахом лидирует Кайса Мякяряйнен из Финляндии.

17:02

Сливко на втором рубеже, к сожалению, мажет последним выстрелом...

17:00

20 из 20 у Джимы! Означает ли это, что сегодня она будет на подиуме? Вполне.

16:59

Ого! Сразу три промаха допустила Дальмайер на третьем рубеже! А ведь так все хорошо до этого момента у немки шло.

16:58

Третий промах на третьем рубеже окончательно лишает Кузьмину шансов на сегодняшний подиум — а ведь ход у нее вполне достойный.

16:57

У Вирер 15 из 15-и и текущее лидерство!

16:56

Большая молодец и Виролайнен — 19 из 20 у нее сегодня! Есть шансы на высокие места у Дарьи.

16:55

Жаль... Допускает первый промах Акимова на третьем рубеже — десятой она пока что идет.

16:54

Сливко на первом рубеже все мишени выбивает.

16:53

Стоит особо отметить и Джиму — является она пока что единственной участницей сегодняшней гонки с 15 попаданиями.

16:51

Блестяще пока что гонку проводит немка Лаура Дальмайер (29) — ноль промахов на двух рубежах и быстрый ход позволяют ей сейчас идти в лидерах состязания.

16:50

Кузьмина несколько реабилитировалась за сегодняшний провальный дебют в стрельбе на втором рубеже, где отстрелялась чисто.

16:48

К слову, уже успела стартовать и еще одна россиянка — Виктория Сливко (51). На отметке 1,6 км она уже с отставанием в 16,5 секунд.

16:47

Виролайнен идеальна точна на «лежке»!

16:46

А вот у Домрачевой один промах есть на «стойке».

16:45

Пять из пяти вновь от Татьяны!

16:44

Акимова уже 18 секунд проигрывает Домрачевой на отчетной отметке — а сейчас ей предстоит стрелять из «стойки».

16:42

Сменился лидер после первого огневого рубежа — им стал немка Лаура Дальмайер, под аплодисменты домашних трибун закрепившая быстрый ход отличной стрельбой.

16:41

Вот это да! Кузьмина и так с 7-секундным отставанием подошла к первому рубежу, так и еще там сразу два промаха допустила!

16:40

Итальянка Доротея Вирер (24) на первом стрельбище чисто отстрелялась и вышла в лидеры!

16:39

В лидерах после первого огневого рубежа, кстати, идет Дарья Домрачева из Белоруссии.

16:38

А вот Виролайнен, к сожалению, мажет на вторым рубеже — правда, лишь раз.

16:37

Зато стрельба у Татьяны отличная! Пять из пяти!

16:36

23 секунды отстает Акимова от лидирующей немки Денизе Херрман на предогневой отметке.

16:34

Кузьмина тоже уже на дистанции.

16:32

Кстати, на трассе уже и Татьяна Акимова (18). Уже достаточно скоро она появится она первом огневом рубеже.

16:30

По скорости, правда, у россиянки пока что не все так здорово: на данный момент ее опережает пара украинок — Ирина Варвинец и Юлия Джима, они, естественно, тоже были точны на первом рубеже.

16:29

Просто блестяще отстрелялась Дарья — быстро и точно! Так держать.

16:28

На рубеже Виролайнен!

16:25

Напомним, что на данный момент в личном зачете Кубка мира — 2017/18 с 422 очками уверенно лидирует Анастасия Кузьмина из Словакии. Она сегодня, к слову, стартует 27-й.

16:21

Под вторым стартовым номером сегодняшнее состязание начала и россиянка Дарья Виролайнен.

16:20

Стартовала гонка! Первой в бой вступила Екатерина Аввакумова, представляющая Южную Корею.

16:15

Напомним, что у сборной России в этом сезоне Кубка мира до сих пор всего одна медаль — ее для национальной команды ранее добыл Антон Шипулин.

16:10

Начало состязаний запланировано на 16:20 мск.

16:05

За Россию выступят Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

16:00

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Сегодня лучшие биатлонистки планеты проведут индивидуальную гонку на 15 км в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.