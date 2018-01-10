Допинг и ФБР: Макларена связали с американскими силовиками

Ушедшая на несколько месяцев в тень хакерская группировка Fancy Bears вновь заставила о себе говорить, опубликовав ряд документов, касающихся канадского профессора Ричарда Макларена, который занимался расследованием предполагаемой госпрограммы поддержки допинга в России.

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Хакеры утверждают, что

комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Маклареном имеет тесные связи с американским Федеральным бюро расследований (ФБР), а также многими другими разведывательными и силовыми департаментами США.

Взломщики смогли получить доступ к письмам сотрудников независимой комиссии и узнали имена некоторых партнеров Макларена, которые в прошлом работали в силовых структурах США.

Член исследовательской группы Ричард Янг, чьи письма оказались в распоряжении Fancу Bears, по утверждению хакеров, в настоящее время является партнером международной юридической компании Bryan Cave. Янг отвечает за сотрудничество комиссии c научным директором Международного олимпийского комитета (МОК) Ричардом Баджеттом. В одном из писем Янг просит у Баджетта помощи во вскрытии допинг-проб, находящихся в лаборатории в Лозанне.

Bryan Cave, согласно утверждению хакеров, известна своим тесным сотрудничеством с ФБР.

В качестве доказательства своих заявлений группировка приводит имя одного из лучших сотрудников компании Хэла Голдсмита, который имеет в своем послужном списке награду директора ФБР.

В распоряжении Fancy Bears оказалось письмо самого Макларена, в котором он указывает, что главный исследователь комиссии Мартин Дюббей имеет связи с ФБР. Дюббей состоит в Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов бюро, а также занимает должность начальника отдела разведки в Великобритании и Европе частной разведывательной компании 5 Stones Intelligence (5Si), базирующейся в Майами, штат Флорида.

На официальном сайте агентства указано, что

компания стала основным исполнителем госпрограммы по расследованию финансовых затрат, рассчитанной на семь лет. Стоимость программы составляет $625 млн, и ее курирует Департамент юстиции США.

В рамках программы 5Si оказывает услуги различным американским силовым ведомствам, таким как Департамент по борьбе с наркотиками, ФБР, Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также прокуратура США.

В архивах электронных писем хакеры нашли еще несколько сотрудников комиссии Макларена, связанных с американскими и британскими спецслужбами.

Группировка приводит эти сведения в качестве аргументов в пользу своего утверждения о противостоянии WADA и МОК. В первый день 2018 года взломщики опубликовали переписку директора по правовым вопросам Международного олимпийского комитета (МОК) Говарда Ступпа с генеральным директором МОК Кристофом Де Кеппером и вышеупомянутым Баджеттом.

По словам Ступпа, Макларену был дан четкий приказ: изгнать сборную России из Олимпийских игр и дискредитировать МОК и олимпийское движение в целом.

Также отмечается, что кампания против России является лишь инструментом для получения рычагов влияния на МОК. WADA, как следует из переписки, всеми силами стремится получить полную независимость от олимпийского комитета и единолично заниматься антидопинговыми делами. Причем, основную поддержку базирующееся в Канаде агентство получает от Олимпийского комитета США, который поддерживают Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Напомним, что комиссия Макларена опубликовала в результате своего расследования две части доклада, в котором напрямую обвинила Россию в господдержке допинговых махинаций. После обнародования данных расследования МОК создал две комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида.

По итогам работы комиссий 5 декабря прошлого года МОК пожизненно отстранил и аннулировал результаты почти полусотни российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи, что привело к потере Россией первого места в неофициальном командном зачете. На предстоящих Играх в Пхенчхане россияне выступят в качестве «Олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом, а на церемонии награждения вместо российского гимна будет звучать олимпийский.

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