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Допинг и ФБР: Макларена связали с американскими силовиками

Хакеры заявили о сотрудничестве комиссии Макларена с ФБР

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен РИА «Новости»
Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен

Хакерская группа Fancy Bears установила, что комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которой руководит Ричард Макларен, тесно связана с американским Федеральным бюро расследований (ФБР). Хакеры также утверждают, что Макларен начал кампанию против России с целью получить рычаги влияния на МОК, а не во имя борьбы с допингом.

Ушедшая на несколько месяцев в тень хакерская группировка Fancy Bears вновь заставила о себе говорить, опубликовав ряд документов, касающихся канадского профессора Ричарда Макларена, который занимался расследованием предполагаемой госпрограммы поддержки допинга в России.

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Хакеры утверждают, что

комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Маклареном имеет тесные связи с американским Федеральным бюро расследований (ФБР), а также многими другими разведывательными и силовыми департаментами США.

Взломщики смогли получить доступ к письмам сотрудников независимой комиссии и узнали имена некоторых партнеров Макларена, которые в прошлом работали в силовых структурах США.

Член исследовательской группы Ричард Янг, чьи письма оказались в распоряжении Fancу Bears, по утверждению хакеров, в настоящее время является партнером международной юридической компании Bryan Cave. Янг отвечает за сотрудничество комиссии c научным директором Международного олимпийского комитета (МОК) Ричардом Баджеттом. В одном из писем Янг просит у Баджетта помощи во вскрытии допинг-проб, находящихся в лаборатории в Лозанне.

Bryan Cave, согласно утверждению хакеров, известна своим тесным сотрудничеством с ФБР.

В качестве доказательства своих заявлений группировка приводит имя одного из лучших сотрудников компании Хэла Голдсмита, который имеет в своем послужном списке награду директора ФБР.

В распоряжении Fancy Bears оказалось письмо самого Макларена, в котором он указывает, что главный исследователь комиссии Мартин Дюббей имеет связи с ФБР. Дюббей состоит в Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов бюро, а также занимает должность начальника отдела разведки в Великобритании и Европе частной разведывательной компании 5 Stones Intelligence (5Si), базирующейся в Майами, штат Флорида.

На официальном сайте агентства указано, что

компания стала основным исполнителем госпрограммы по расследованию финансовых затрат, рассчитанной на семь лет. Стоимость программы составляет $625 млн, и ее курирует Департамент юстиции США.

В рамках программы 5Si оказывает услуги различным американским силовым ведомствам, таким как Департамент по борьбе с наркотиками, ФБР, Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также прокуратура США.

В архивах электронных писем хакеры нашли еще несколько сотрудников комиссии Макларена, связанных с американскими и британскими спецслужбами.

Группировка приводит эти сведения в качестве аргументов в пользу своего утверждения о противостоянии WADA и МОК. В первый день 2018 года взломщики опубликовали переписку директора по правовым вопросам Международного олимпийского комитета (МОК) Говарда Ступпа с генеральным директором МОК Кристофом Де Кеппером и вышеупомянутым Баджеттом.

По словам Ступпа, Макларену был дан четкий приказ: изгнать сборную России из Олимпийских игр и дискредитировать МОК и олимпийское движение в целом.

Также отмечается, что кампания против России является лишь инструментом для получения рычагов влияния на МОК. WADA, как следует из переписки, всеми силами стремится получить полную независимость от олимпийского комитета и единолично заниматься антидопинговыми делами. Причем, основную поддержку базирующееся в Канаде агентство получает от Олимпийского комитета США, который поддерживают Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Напомним, что комиссия Макларена опубликовала в результате своего расследования две части доклада, в котором напрямую обвинила Россию в господдержке допинговых махинаций. После обнародования данных расследования МОК создал две комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида.

По итогам работы комиссий 5 декабря прошлого года МОК пожизненно отстранил и аннулировал результаты почти полусотни российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи, что привело к потере Россией первого места в неофициальном командном зачете. На предстоящих Играх в Пхенчхане россияне выступят в качестве «Олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом, а на церемонии награждения вместо российского гимна будет звучать олимпийский.

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