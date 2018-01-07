Кокорин стал пандой

Зимние каникулы футболистов Российской футбольной премьер-лиги подходят к концу — уже на следующей неделе практически все они вернутся в свои клубы и начнут подготовку к решающей части текущего сезона.

Реклама

Но пока заслуженный отпуск еще не завершился, игроки пытаются вдоволь насытиться всеми его прелестями.

Так, к примеру, нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Кокорин на днях выложил в своем инстаграме целую серию фотографий с отдыха в ОАЭ, на одной из которых форвард даже примерил на себя роль «визитной карточки» известного рэпера Desiigner, станцевав зажигательный танец под его знаменитую «Panda».

#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый A post shared by Kokorink9 (@kokorin9) on Jan 2, 2018 at 3:59am PST

Не меньший любитель рэпа — главная звезда московского «Спартака» Квинси Промес (у голландца даже есть парочка собственных песен) — в середине недели отпраздновал день рождения: 4 января техничному вингеру исполнилось 26 лет.

О знаменательном для себя дне Квинси, проводивший отпуск в США, напомнил и своим подписчикам, опубликовав в инстаграме пост с собственной фотографией в окружении воздушных шариков и подписью: «С днем рождения меня».

HAPPY BIRTHDAY TO ME #QP10 #26. A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on Jan 3, 2018 at 3:07pm PST

В свою очередь Федор Смолов, который вместе с Промесом и Кокориным на данный момент возглавляет список бомбардиров РФПЛ-2017/18, в завершении каникул появился на горнолыжном курорте, показав поклонникам, по его же словам, «будущее без красных линз».

С Рождеством Христовым!!!#ахвотонобудущеебезкрасныхлинз A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on Jan 6, 2018 at 12:38pm PST

Примечательно, что

в комментариях под этой фотографией едва ли не каждое третьей сообщение принадлежит фанатам стамбульского «Бешикташа»,

куда, согласно слухам из прессы, футболист «Краснодара» может в ближайшее время перебраться — традиционно активные турецкие болельщики в большинстве своем призывают россиян к переезду на берега Босфора, заверяя, что с ним и без того грозный состав действующих чемпионов страны станет еще более могучим.

Пишут под снимком, впрочем, и поклонники «Зенита», еще одного возможного покупателя нападающего: в Санкт-Петербурге Федора, по крайней мере — если верить комментариям, ждут не сильно меньше, чем в «Бешикташе».

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, понимая степень значимости второй части сезона для его коллектива, в преддверии сборов решил позаниматься единоборствами.

При этом занятия, видимо, настолько пошли на пользу опорнику, что тот даже решил вызвать на поединок своего друга Расула Мирзаева, выступающего в боях без правил.

@rasul___mirzaev я готов где ты???? A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on Jan 4, 2018 at 1:34am PST

А уже в Рождество Тарасов вместе со своей суженной — моделью Анастасией Костенко, которой он ранее сделал предложение руки и сердца — посетил храм «Преображение Господня» в Переделкино.

Сергей Игнашевич, многолетний лидер обороны другого столичного клуба — ЦСКА, пока что продолжает свое путешествие по Японии, где футболиста сопровождает не только его супруга, но и семья Сергея Семака, экс-звезды армейцев, а ныне главного тренера «Уфы».

Особо понравились в Стране восходящего солнца Сергею — по его же признанию — люди.

«Самое яркое впечатление от Японии это вежливые и улыбающиеся люди. Не везде они интеллигентные и коммуникабельные, но очень приятные», — отметил в одном из постов бывший защитник сборной России.

Партнер Игнашевича по красно-синей команде Понтус Вернблум часть своего отпуска провел на испанской Мальорке.

Mallorca #dvitamin A post shared by Pontus Wernbloom (@wernbloom) on Jan 3, 2018 at 5:15am PST

Любопытно, что

уже вскоре после возобновления РФПЛ ЦСКА предстоит сыграть с «Ростовом», главным тренером которого с недавних пор является Валерий Карпин, ранее руководивший именно «Мальоркой» с одноименного острова.

А вот голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк на днях решил вспомнить былое и сыграл в футбол с теми, с кем начиналась его карьера.

Товарищеская встреча состоялась в Тольятти, родном городе вратаря, и участие в ней приняли друзья близкие футболиста — как он сам их охарактеризовал, «команда мечты».

Примечательно, что еще совсем недавно Крицюк был несколько в другом уголке мира — в Нью-Йорке, где спортсмен посетил в том числе и легендарную площадь Таймс-сквер, а также городскую публичную библиотеку.

#nyc #совсемнехолодно A post shared by Stas (@staskritciuk) on Jan 1, 2018 at 9:55pm PST

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».