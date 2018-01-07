Кокорин стал пандой

Зимние каникулы футболистов Российской футбольной премьер-лиги подходят к концу — уже на следующей неделе практически все они вернутся в свои клубы и начнут подготовку к решающей части текущего сезона.
Но пока заслуженный отпуск еще не завершился, игроки пытаются вдоволь насытиться всеми его прелестями.
Так, к примеру, нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Кокорин на днях выложил в своем инстаграме целую серию фотографий с отдыха в ОАЭ, на одной из которых форвард даже примерил на себя роль «визитной карточки» известного рэпера Desiigner, станцевав зажигательный танец под его знаменитую «Panda».
Не меньший любитель рэпа — главная звезда московского «Спартака» Квинси Промес (у голландца даже есть парочка собственных песен) — в середине недели отпраздновал день рождения: 4 января техничному вингеру исполнилось 26 лет.
О знаменательном для себя дне Квинси, проводивший отпуск в США, напомнил и своим подписчикам, опубликовав в инстаграме пост с собственной фотографией в окружении воздушных шариков и подписью: «С днем рождения меня».
В свою очередь Федор Смолов, который вместе с Промесом и Кокориным на данный момент возглавляет список бомбардиров РФПЛ-2017/18, в завершении каникул появился на горнолыжном курорте, показав поклонникам, по его же словам, «будущее без красных линз».
Примечательно, что
в комментариях под этой фотографией едва ли не каждое третьей сообщение принадлежит фанатам стамбульского «Бешикташа»,
куда, согласно слухам из прессы, футболист «Краснодара» может в ближайшее время перебраться — традиционно активные турецкие болельщики в большинстве своем призывают россиян к переезду на берега Босфора, заверяя, что с ним и без того грозный состав действующих чемпионов страны станет еще более могучим.
Пишут под снимком, впрочем, и поклонники «Зенита», еще одного возможного покупателя нападающего: в Санкт-Петербурге Федора, по крайней мере — если верить комментариям, ждут не сильно меньше, чем в «Бешикташе».
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, понимая степень значимости второй части сезона для его коллектива, в преддверии сборов решил позаниматься единоборствами.
При этом занятия, видимо, настолько пошли на пользу опорнику, что тот даже решил вызвать на поединок своего друга Расула Мирзаева, выступающего в боях без правил.
А уже в Рождество Тарасов вместе со своей суженной — моделью Анастасией Костенко, которой он ранее сделал предложение руки и сердца — посетил храм «Преображение Господня» в Переделкино.
Сергей Игнашевич, многолетний лидер обороны другого столичного клуба — ЦСКА, пока что продолжает свое путешествие по Японии, где футболиста сопровождает не только его супруга, но и семья Сергея Семака, экс-звезды армейцев, а ныне главного тренера «Уфы».
Особо понравились в Стране восходящего солнца Сергею — по его же признанию — люди.
«Самое яркое впечатление от Японии это вежливые и улыбающиеся люди. Не везде они интеллигентные и коммуникабельные, но очень приятные», — отметил в одном из постов бывший защитник сборной России.
Партнер Игнашевича по красно-синей команде Понтус Вернблум часть своего отпуска провел на испанской Мальорке.
Любопытно, что
уже вскоре после возобновления РФПЛ ЦСКА предстоит сыграть с «Ростовом», главным тренером которого с недавних пор является Валерий Карпин, ранее руководивший именно «Мальоркой» с одноименного острова.
А вот голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк на днях решил вспомнить былое и сыграл в футбол с теми, с кем начиналась его карьера.
Товарищеская встреча состоялась в Тольятти, родном городе вратаря, и участие в ней приняли друзья близкие футболиста — как он сам их охарактеризовал, «команда мечты».
Примечательно, что еще совсем недавно Крицюк был несколько в другом уголке мира — в Нью-Йорке, где спортсмен посетил в том числе и легендарную площадь Таймс-сквер, а также городскую публичную библиотеку.
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