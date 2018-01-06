«Надеюсь, Родина все равно гордится нами»

В Баффало завершился 42-й в истории молодежный чемпионат мира по хоккею. Титул впервые за четыре года и 17-й раз в истории достался сборной Канады, которая переиграла команду Швеции (3:1).

Реклама

Во втором периоде стороны обменялись заброшенными шайбами – отличились Диллон Дюбе у «Кленовых листьев» и Тим Седерлунд у «Трех корон». Ничейный счет сохранялся вплоть до концовки: победный гол на 59-й минуте записал себе в актив Тайлер Стинберген, а через 26 секунд Алекс Форментон добил деморализованных шведов.

Финальная игра стала первой на турнире, сумевшей собрать приличную аудиторию на площадке «Кибэнк-центра» — 17 544 зрителей.

На всех остальных встречах, в том числе с участием сборной США, трибуны оставались полупустыми. В среднем в зале собиралось по 7040 любителей хоккея – это худшая посещаемость для МЧМ в Северной Америке с 2005 года.

«До сих пор не могу поверить в случившееся, — заявил герой финала Стинберген, которому через два дня исполнится 20 лет. – На самом деле у меня нет слов. Это что-то фантастическое – выиграть такой турнир для всех канадцев, которые за нас болели».

Наставник молодых канадцев Доминик Дюшарм в своем комментарии первым делом отметил Стинбергена, которого до этого матча знали по большей части только специалисты североамериканского хоккея.

«Чем дальше шла игра, тем лучше работали наши скорости и тем увереннее мы действовали на льду, — отметил он. –

Сразу стало понятно, что у Тайлера, как говорится, пошло. Поэтому я использовал его как можно больше. Получилось очень хорошо!»

По итогам МЧМ была сформирована символическая сборная. Впервые за много лет оставшиеся без медалей россияне в нее не вошли, а полностью состав выглядит так: вратарь Филип Густавссон (Швеция, 11 пропущенных шайб в семи играх); защитники Расмус Далин (Швеция, 0+6 очков), Кайл Макар (Канада); нападающие Кейси Миттельштадт (США), Филип Задина (Чехия), Киффер Беллоуз (США).

Лучшим игроком турнира признан Миттельштадт, выигравший бомбардирскую гонку с 11 (4+7) очками в семи схватках. Для сравнения, самым результативным из наших стал Клим Костин – 8 (5+3).

«Мы не слишком «парились» по поводу нереализованных моментов, — рассказал оплот обороны чемпионов Макар. – Самое главное, что выиграли. Конечно, хотелось бы хотя бы что-то из этого забить, но в конечном счете это уже не имеет значения. Думаю, секрет нашего успеха в том, что мы доверяли друг другу.

Знали, что даже если не используем свое преимущество прямо сейчас, то все равно дожмем соперников чуть позже.

На таком уровне приходится действовать осторожно – цена допущенной в финале ошибки невероятно высока. Хотя мы поджимали, конечно. Очень не хотели переводить выяснение отношений в овертайм».

В лагере шведов, как принято говорить в таких случаях, царили диаметрально противоположные настроения.

«Канадцам удалась отличная комбинация, они отдали классную передачу на игрока, рвавшегося по краю, — поделился впечатлениями от второго пропущенного гола кипер Густавссон. – Мы упустили этого парня, и он направил шайбу точно в цель. Не знаю, как бы я мог выручить в этом эпизоде».

По мнению защитника сборной Швеции Тимоти Лильегрена, он и его партнеры выложились на 100%.

«Конечно, все мы разочарованы поражением, — признался он. – Но я действительно горжусь всеми нашими парнями.

Мы дали максимальный бой и ни о чем не жалеем. Тем более многие наши играли с травмами.

Надеюсь, на родине поняли, что мы – реально хорошая хоккейная команда».

На церемонии награждения разразился небольшой скандал. Капитан «Тре крунур» Лиас Андерссон, едва получив свою серебряную медаль, расплакался и швырнул ее через оградительное стекло в зрительный зал. Поймавший ее американец тут же одел награду на себя.

«Мне она не нужна, — объяснил свой поступок гордый скандинав. – Парень в зрительском ряду хотел ее больше меня, поэтому я ее ему и отдал».

В матче за третье место команда США в присутствии 7122 болельщиков разгромила Чехию (9:3).

Следующий МЧМ состоится через год в Ванкувере на арене «Кэнакс», способной вместить 18 910 зрителей. Россия будет соперничать в группе А с хозяевами льда, а также чехами, швейцарцами и датчанами.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице сборной России по хоккею, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».