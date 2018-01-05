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МЧМ-2018: США проиграли битву нервов

Швеция и Канада вышли в финала молодежного ЧМ по хоккею

Полуфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею не подарили неожиданных результатов — Канада вышла в финал, а в противостоянии Швеции и США изначально не удивил бы никакой исход. Однако в двух этих поединках зрители увидели молодежный хоккей во всей его красе.

Американский кофнуз

Матч Швеция – США больше половины игрового времени не радовал зрителей голами и был каким-то слишком осторожным.

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«Звездно-полосатые» имели преимущество по броскам, но игра была равная, а территорией больше владели шведы.

Как часто бывает в играх равных команд на таком уровне, первое взятие ворот состоялось в неравных составах – шведы образцово разыграли лишнего, выведя на убойный бросок своего главного проспекта Элиаса Петтерсона.

Часто случается, что первый гол в закрытом поединке вскрывает игру. Но в противостоянии скандинавов с американцами он сделал не только это.

Хоккей действительно пошел веселее, и в какой-то момент талантливые и техничные хоккеисты сборной США не выдержали напряжения.

Ошибались обе команды, но по-разному пользовались этими ошибками. Самый невероятный эпизод, оказавшийся, пожалуй, ключевым, случился при счете 1:0 в конце второго периода.

Сборная США играла в большинстве и поймала соперника на смене. Три лучших форварда «звездно-полосатых» выкатились втроем на одинокого голкипера.

Именно тут на лучшего бомбардира турнира Кейси Миттлстадта, владевшего шайбой, нашло затмение. Он, как признался позже, не оценил ситуацию и постарался решить эпизод сам.

Густавссон отразил бросок лидера сборной США, который так и не поделился шайбой с Брэди Ткачуком и Кифером Беллоузом, а последний к тому же врезался в голкипера, получив удаление.

Приключения в концовке

В третьем периоде сборная Швеции забросила вторую шайбу, а затем умудрилась дважды наказать забывших об обороне американцев, когда те пытались реализовать лишнего.

4:0 – в середине третьего периода матча на вылет это звучит как приговор. Однако молодые хоккеисты из США не сдались.

Стоило скандинавам расслабиться, как последовала расплата. «Звездно-полосатые» реализовали глупое удаление капитана «Тре крунур», Лиаса Андерссона, заменили голкипера за 3,5 минуты до сирены, отыграли еще одну шайбу, снова заработали большинство и едва не сократили отставание до минимума.

Скандинавы откровенно терпели и отбивались на последних минутах, но все-таки выстояли. Можно сказать, что в конечном счете полуфинал двух равных соперников свелся к противостоянию нервов.

Шведы, как им и положено, оказались хладнокровнее, по крайней мере в этот конкретный вечер, а потому сыграют в финале, в то время как США поборется за бронзу.

«Кленовые листья» взяли свое

Во втором полуфинале, несмотря на быстрый гол Чехии, сенсации не произошло. Сборная Канады быстрее, техничнее и намного сильнее своего соперника, что «кленовые листья» и доказали на практике.

Филип Задина открыл и закрыл противостояние, но между его шайбами в чешские ворота влетело семь подряд «торпед», три из которых оказались на счету Дрейка Батерсона.

Чехия уже прыгнула на этом турнире выше головы, ведь молодежек этой страны не было в полуфиналах МЧМ больше десяти лет.

Тем не менее прогресс чешской сборной нельзя не отметить, ведь попадание в четверку сильнейших на таком турнире для этой команды выглядит вполне закономерным, ну а Канада просто сильнее.

Что дальше

На МЧМ осталось два медальных матча. Чехия и США оспорят бронзу, и можно не сомневаться, что обе команды будут предельно заряжены.

Для Чехии медали на МЧМ – предел мечтаний, и за них Задина и Ко будут грызть лед Баффало в буквальном смысле.

США рассчитывали, конечно, на иной исход турнира, но тоже хотят взять медали и не ударить в грязь лицом в последнем матче перед своими болельщиками. «Звездно-полосатые» будут фаворитом противостояния.

Ну а в финале Канада и Швеция выглядят примерно равными соперниками. По сути, в столкновении стилей все должно решиться либо в отдельных эпизодах, где все может пойти как угодно,

либо в борьбе за инициативу. Кто навяжет сопернику свою игру, тот и победит.

Канадцы постараются смять соперника напором и скоростью, а задачей скандинавов будет забрать у «кленовых листьев» шайбу и комбинировать, комбинировать, комбинировать…

Предсказать развитие финала сейчас очень трудно, и это именно то, что делает МЧМ-2018 удачным турниром.

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