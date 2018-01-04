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Наперекор МОК: россиян не хотят отстранять

Российским скелетонистам и бобслеистам разрешили соревноваться

Отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) российские бобслеисты и скелетонисты могут участвовать в международных соревнованиях: этого добилась независимая антидопинговая комиссия при Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ). Ее решение поддержал Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Независимая антидопинговая комиссия при Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ) пошла наперекор собственной организации и отказалась признать правомерной дисквалификацию российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от соревнований Международным олимпийским комитетом (МОК).

Исполнительный комитет ИБСФ был уверен в правоте МОК и желал привести его приговор в исполнение,

однако не имел права пересматривать решение независимой комиссии (пусть она и работает при ИБСФ).

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Тогда исполком обратился с жалобой на действия бунтующих химиков в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, и для россиян наступил момент истины.

4 января 2018 года стало известно, что CAS отклонил апелляцию исполкома ИБСФ на решение независимой комиссии, а это значит, что

все отстраненные ранее российские бобслеисты и скелетонисты смогут принимать участие в международных соревнованиях.

Конечно, поехать на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхан вряд ли получится (все-таки Игры — это вотчина МОК, который свое отстранение снимать не собирается), а вот выступить на этапах Кубка мира и на Кубке Европы вполне возможно.

Впрочем, как сообщил президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков,

в заявку на Игры-2018 были включены и отстраненные МОК спортсмены — видимо, в расчете на самый позитивный исход дела.

«Мы подали апелляции в CAS. Мы получили одобрение от МОК, что можно ускорить процесс рассмотрения. Теперь ждем дату. Мы не считаем, что наши атлеты виновны в чем-то, мы считаем, что они «чистые», — приводит слова Зубкова «Р-Спорт».

Напомним, в 2017 году на основании доклада комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб со времен зимних Олимпийских игр в Сочи — 2014,

МОК пожизненно отстранил от Олимпиады 13 российских бобслеистов и скелетонистов,

посчитав, что они имели какое-то отношение к допинговым махинациям во время Игр-2014.

Среди представителей бобслея это Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарев, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков и Ольга Стульнева, а среди скелетонистов — Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Ольга Потылицына, Мария Орлова и Елена Никитина.

При этом некоторые из них потеряли медали Сочи-2014: Третьяков, например, лишился золота, а Никитина — бронзы.

Международные спортивные федерации, ориентируясь на решение МОК, тоже пошли по пути тотального отстранения:

например, Международная федерация лыжного спорта (ФИС) без долгих раздумий дисквалифицировала всех российских лыжников, которых ранее настигла кара МОК.

Также хотела поступить и ИБСФ, однако независимая антидопинговая комиссия в ее составе спутала все планы. Получив мотивировочную часть решения по бобслеистам и скелетонистам, комиссия заявила, что на слушаниях по делу отстраненных спортсменов не присутствовал главный свидетель обвинения — информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

Его показания были заслушаны только автором доклада о допинге в России Ричардом Маклареном, что нарушает статью 6.1 Европейской конвенции по защите прав человека

в отношении права на справедливое судебное разбирательство.

По мнению антидопинговой комиссии ИБСФ, Родченков юридически обязан присутствовать на заседании, чтобы можно было, по крайней мере, устроить перекрестный опрос и «создать равные условия для обеих сторон».

Опираясь на эти доводы, комиссия сняла временное отстранение с российских спортсменов, и CAS признал, что это было справедливо. Такое решение может создать важный прецедент для дальнейшей защиты отечественных атлетов.

Однако необходимо помнить, что снятие временного отстранения — это еще не конец. Дела против россиян не закрыты:

их расследование продолжается внутри ИБСФ, а каким будет окончательный вердикт, предсказать невозможно.

В этом плане ИБСФ является одной из самых противоречивых спортивных федераций в мире. Например, 13 декабря 2016 года она заявляла, что не собирается переносить чемпионат мира по бобслею и скелетону из Сочи, однако в тот же день приняла именно такое решение. Так что раньше времени обнадеживаться не стоит, хотя борьба антидопинговой комиссии ИБСФ за права россиян внушает определенный оптимизм.

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