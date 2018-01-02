Россия отомстит США за прошлогодние обиды

Курсы валют$ 57.51 (+0.097) 69.34 (+0.173)
title=''
Новый год: что смотреть в кино
title=''
Эти санкции — на все деньги

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
15:30
Брайтон энд Хоув АльбионБорнмут
2:2
закончен
18:00
БёрнлиЛиверпуль
1:2
закончен
18:00
Лестер СитиХаддерсфилд Таун
3:0
закончен
18:00
Сток СитиНьюкасл Юнайтед
0:1
закончен
20:30
ЭвертонМанчестер Юнайтед
0:2
закончен
U20 ЧМ / 2018
00:00
Канада U20Швейцария U20
8:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:25
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
2:3 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсОрландо Мэджик
98:95
закончен
03:30
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
131:127
закончен
04:00
Чикаго БуллзПортленд Трэйл Блэйзерс
120:124
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
114:96
закончен
Кубок Италии
22:45
НаполиАталанта
1:2
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
СаутгемптонКристал Пэлас
1:2
закончен
22:45
Суонси СитиТоттенхэм Хотспур
0:2
закончен
22:45
Вест Хэм ЮнайтедВест Бромвич Альбион
2:1
закончен
23:00
Манчестер СитиУотфорд
3:1
закончен
U20 ЧМ / 2018
20:00
Чехия U20Финляндия U20
4:3 (Б)
закончен
22:00
Беларусь U20Дания U20
4:5
закончен
02:00
Швеция U20Словакия U20
3:2
закончен
04:00
США U20Россия U20
2:1
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзВашингтон Кэпиталз
2:3
перерыв
03:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
1:4
перерыв
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
1:2
3 период
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
0:2
перерыв
03:30
Монреаль КанадиенсСан-Хосе Шаркс
0:2
2 период
04:00
Миннесота УайлдФлорида Пантерз
1:0
перерыв
04:00
Сент-Луис БлюзНью-Джерси Дэвилз
1:0
перерыв
04:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
0:0
1 период
05:00
Колорадо ЭвеланшВиннипег Джетс
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
не начался
Еврокубок
21:00
Ауксилиум Торино Бавария
90:76
закончен
22:45
Реджо-Эмилия Лимож
87:54
закончен
23:00
Гран Канария Альба
100:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
online
03:30
Нью-Йорк НиксСан-Антонио Спёрс
online
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
не начался
06:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
не начался
Теннис / Теннис. WTA
10:00
Шэньчжень, 2-й круг. Шарапова — Риске 4:6 6:4 6:2
закончен
Кубок Италии
22:45
ЮвентусТорино
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналЧелси
не начался
Кубок Испании
21:00
ЛьейдаАтлетико М
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АмурСибирь
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАвангард
не начался
14:30
ТракторДинамо М
не начался
15:00
Металлург МгДинамо Мн
не начался
15:00
АвтомобилистЛокомотив
не начался
17:00
БарысЮгра
не начался
17:00
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
не начался
04:00
Нью-Йорк РейнджерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС АСВЕЛ
не начался
20:00
Летувос Ритас Зенит
не начался
20:15
Галатасарай Дарушшафака
не начался
20:45
Будучность Локомотив-Кубань
не начался
22:30
Доломити Энергия Цедевита
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
не начался
04:00
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
не начался
04:30
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОклахома-Сити Тандер
не начался
Хоккей
ЧМ-2017 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур

Россия отомстит США за прошлогодние обиды

Тренер рассказал о подготовке сборной России к матчу против США на МЧМ

Сборная России встретится с командой США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. В прошлом году американцы выбили подопечных Валерия Брагина из полуфинала МЧМ. «Газета.Ru» рассказывает о принципиальном противостоянии национальных команд.

В ночь со 2 на 3 января по московскому времени в американском Баффало состоится матч четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборной России и хозяевами турнира — командой США.

Американцы вышли из группы А со второго места, набрав восемь очков и уступив только канадцам, которые заработали десять баллов.

Причем самих «кленовых» звездно-полосатые обыграли, а захватить лидерство в группе им помешало неожиданное поражение от сборной Словакии.

Реклама

Но ту встречу можно смело вынести за скобки — это был один из тех сумасшедших и непредсказуемых матчей, которые случаются в любом игровом виде спорта.

Достаточно сказать, что три шайбы влетели в ворота обеих команд за последние пять минут основного времени — и так получилось, что Самуэль Бучек склонил чашу весов в пользу Словакии (2:3).

В других матчах турнира американцы пребывали в своем привычном состоянии: громили Данию (9:0), побеждали Финляндию (5:4) и переигрывали Канаду —
основное время и овертайм завершились со счетом 3:3, а в серии буллитов американцы реализовали два броска, в то время как «кленовые» — ни одного.

В целом подопечные Боба Моцко играют на стабильно высоком уровне (не зря же они действующие чемпионы мира среди коллективов до 20 лет) и демонстрируют довольно динамичный хоккей, подолгу владея шайбой и беспрестанно создавая моменты.

На воротах у звездно-полосатых надежно стоит Джейк Эттингер, выступающий за одну из сильнейших молодежных команд США — Бостонский университет.
Он даже является автором одной голевой передачи на этом турнире: в матче против Канады американцы организовали гол, играя в меньшинстве 3х5, в результате чего первый пас голкипера вошел в статистику, как один из результативных.

В атаке у сборной США стоит выделить Кейси Миттельштадта — 19-летнего нападающего, который может сыграть как в центре, так и на левом краю.

Этот форвард занимает первую строчку в гонке бомбардиров МЧМ-2018: на счету американца четыре гола и пять результативных передач.

Для сравнения: у шведа Лиаса Андерссона, идущего вторым, пять заброшенных шайб и один ассист — на три голевых действия меньше, чем у Миттельштадта.

Сборная России прошла групповой этап турнира не так гладко, как американцы, и заняла с семью очками лишь третье место,

пропустив вперед Чехию (девять баллов) и Швецию (11).

Победы были одержаны над явными аутсайдерами группы Белоруссией (5:2) и Швейцарией (5:2), в то время как более-менее крепким соперникам подопечные Валерия Брагина уступали.

Так, чехи одолели нашу команду со счетом 5:4, а шведы оказались сильнее по буллитам после того, как основное время встречи и овертайм завершились вничью (3:3).

Серьезной проблемой россиян остаются ненужные удаления, которых в игре с «тре крунур» было огромное количество,

что сыграло большую роль в том, что к концу встречи команда выдохлась и не сумела дожать соперника в основное время.

В преддверии матча с США главный тренер сборной России Брагин призвал своих подопечных действовать аккуратнее.

«У американцев команда хорошая, очень играющая. У них классное большинство, поэтому нам нужно убирать удаления»,

— приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Другой наставник сборной Олег Браташ сообщил, что последний матч со шведами, несмотря на поражение, произвел на тренерский штаб благоприятное впечатление, так что серьезных изменений в составе не планируется.

«Думаю, что изменений не будет, разве что минимальные. Пока их нет.

На встречу с американцами планируем тот же состав, который начинал в предыдущей игре. По содержанию матч со шведами был лучшим.

Так складывается уже не первый чемпионат, что по ходу турнира мы прибавляем, и сейчас не исключение. Каждая следующая встреча у нас лучше в смысле командных действий», — заметил специалист.

Если уж российские тренеры довольны своей командой, то наставник американцев Моцко — тем более.

«У нас все идет нормально. Я по-прежнему считаю, что лучший хоккей у нас впереди. Наши ребята это тоже знают. Нам надо быть готовыми к четвертьфиналу и выложиться в игре.

Мы еще не провели свой лучший матч. Сейчас самое подходящее время для этого», — цитирует Моцко USA Hockey.

В прошлом году звездно-полосатые одолели молодежную «Красную машину» в полуфинале МЧМ, так что теперь у россиян есть отличная возможность отомстить и тоже выбить соперника со стадии плей-офф.

Матч начнется в ночь со 2 на 3 января в 04:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице сборной России по хоккею, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».