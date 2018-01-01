Шарапова осадила американку

Невероятно! На своей подаче Шарапова делает три эйса подряд — 40:0! А, когда Риске все-таки сумела отбить мяч, сделала она это так неловко, что «зажгла» свечу, и Мария без труда поймала снаряд у сетки и отправила его в противоположный от соперницы угол! Красивая победа в гейме в одну калитку! Но общий счет по геймам все еще в пользу американки — 4:3.