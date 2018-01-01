Шарапова осадила американку

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию матча и желает вам удачного дня!
В третьем круге Шарапова встретится с 24-летней казашкой Зариной Дияс.
ПОБЕДА!!! Шарапова берет решающий сет и побеждает в матче со счетом 2-1 по сетам! Встреча складывалась очень тяжело: россиянка уступила первый сет, с трудом взяла второй, да и в третьем много геймов взяла после длительных перестрелок и чехарды с «ровно» и «больше». Однако Мария все-таки побеждает американку Элисон Риске и проходит в третий круг турнира WTA в китайском Шэньчжэне.
30:0 — занервничавшая Риске отбивает далеко в аут.
Шарапова подает на матч и сразу же делает эйс! 15:0!
А вот и нет! Шарапова побеждает в гейме! Россиянка ведет в решающем сете со счетом 5:2!
30:40. Неужели и на этот раз увидим затяжной спектакль?
0:40 на подаче Риске. Однако россиянка неожиданно отбивает в сетку — 15:40.
Уже 0:30! Риске подает, но Шарапова просто неудержима! Ее мощные удары постоянно вынуждают уставшую соперницу отбивать в аут!
Шарапова побеждает в гейме и уже ведет в третьем сете со счетом 4:2!
Великолепный бэкхенд от Шараповой точно по боковой линии! Ровно! И тут же эйс в исполнении россиянки — больше у Марии!
Двойная ошибка Шараповой дарит Риске преимущество.
Больше у Шараповой, но тут же она бьет в сетку. Ошибки просто не кончаются. Ровно.
Риске попадает в аут, но вслед за этим Шарапова бьет в сетку — любезный обмен ошибками. Ровно.
Как это обычно бывает после долгой перестрелки, Шарапова попадает в сетку. Счет уже 30:30.
15:15 — простой, но эффективный форхенд Шараповой не оставляет сопернице шансов.
Риске угодила точно в уголок корта, ответив на мощную подачу Шараповой! 0:15!
Больше у Шараповой! Риске попадает в аут! И этот гейм остается за Марией! Счет по геймам в третьем сете 3:2 в пользу россиянки!
Ровно! Шарапова пробила укороченным, и Риске немного не успела к мячу до того, как он дважды ударился об корт!
30:30 — Шарапова едва-едва попала по линии! Риске потребовала видеоповтор и потратила один челлендж.
15:15 — Шарапова сначала попала в сетку, однако затем пробила точно в уголок. Впрочем, второе попадание в сетку не заставило себя долго ждать — 30:15.
Двойная ошибка Шараповой позволяет Риске сравнять счет по геймам в решающем сете — 2:2.
30:40 — Риске отбила в аут под яростным напором ударом россиянки.
Казалось, что Мария сейчас заработает очки, но судья неожиданно прервала розыгрыш, объяснив это шумом со стороны зрителей. Шарапова разозлилась и тут же угодила в аут. 15:40.
Россиянка тут же делает эйс — 15:30!
Двойная ошибка Марии дарит ее сопернице преимущество — 0:30.
После долгого обмена ударами Шарапова бьет в сетку. 0:15.
Мария берет этот гейм! Счет по геймам в решающем сете уже 2:1 в пользу россиянки!
Больше у Шараповой! Она попала точно по линии, а Риске не стала отбивать, думая, что будет аут!
Снова ровно! Риске попадает в сетку в довольно простой ситуации!
Шарапова дарит в ответ свою ошибку — удар в аут. Больше у Риске.
Ровно — пятая двойная ошибка в исполнении Риске.
Больше у Риске. Шарапова угодила в аут сама.
Ровно! Шарапова бьет точно в тот угол корта, где стоит Риске, но по самой линии, и американка не успевает сориентироваться, отбивая в аут!
Эйс Риске позволяет ей выйти вперед — 40:30.
Великолепным форхендом Шарапова пробила точно по боковой линии! Уже 30:30.
На своей подаче Риске уже ведет 30:0.
40:30 — россиянка несколько раз так сильно пробила, что Риске ничего не оставалось, кроме как отбивать куда глаза глядят. Мяч мягко поднимался над кортом, и Шарапова била еще нацеленнее и мощнее. В итоге этот гейм остался за Марией — 1:1 по геймам в третьем сете.
30:30 — россиянка сумела сравнять счет.
Шарапова уже проигрывает на своей подаче 0:30. Причина все та же — попадания в сетку и в аут.
Риске забирает этот гейм! Счет по геймам в третьем сете 1:0 в пользу американки.
Больше у россиянки. Мария пробила так мощно, что американка сумела только кое-как отбить в сетку. Но Шарапова тут же некстати выходит к сетке и пропускает удар за спину.
Ровно — Шарапова сама ошибается и бьет в аут.
Больше у Шараповой! Россиянка очень мощно попала по задней линии! Никаких шансов не было у Риске.
Ровно! Американка перенервничала и отправила мяч далеко в аут.
Ровно. Шарапова продолжает бить мимо корта. И уже больше у Риске — теперь россиянка угодила в сетку.
30:40 — а вот и у Марии ауты пошли. А можно было делать брейк.
15:40 — несмотря на смену ракетки, Риске продолжает посылать снаряд далеко за пределы корта.
0:30 — Риске угодила в аут и решила поменять ракетку.
Решающий сет начался! Риске подает, Шарапова отбивает, и американка тут же попадает в сетку — 0:15.
Еще один эйс в исполнении Шараповой позволяет ей выиграть второй сет со счетом 6:3 по геймам! Будет третий, решающий сет!
Аут Риске! Больше у Шараповой!
Ровно! Шарапова отправила соперницу в один угол, а затем точно пробила в другой!
Эйс от Шараповой — 30:40.
15:40! Шарапова подбежала к сетке и могла вколачивать мяч в корт, однако невероятным образом отправила его в аут!
На подаче Шараповой удача ей не улыбается. Уже 15:30.
Шарапова забирает этот гейм! Счет по геймам во втором сете 5:3 в пользу россиянки.
15:40 — Риске отбивает в аут! У Марии есть два шанса на брейк-поинт.
15:30 — Шарапова вышла вперед.
Шарапова настроена очень боевито и бьет сильно, с какой-то яростью. Тем временем счет 15:15 на подаче Риске.
Шарапова побеждает в этом гейме! Счет во втором сете — 4:3 в пользу россиянки!
40:30 — Риске пыталась попасть точно по боковой линии, но угодила за пределы корта.
30:30 — россиянке удался эйс.
На своей подаче Шарапова продолжает нервничать и бить в аут. Счет уже 15:30.
40:0 — Шарапова нервничает и попадает в аут. Тут же американка делает эйс и забирает гейм — счет по геймам во втором сете 3:3. Мария меняет ракетку и всем видом показывает свое недовольство. Что-то идет не так.
Уже 30:0 — Риске попадает по линии.
И россиянка забирает этот гейм! Счет по геймам 3:2 в пользу россиянки! Тем не менее, Мария недовольна чем-то в действиях арбитра и какое-то время отдыха тратит на возмущенные разговоры.
Риске могла забирать этот гейм — Шарапова находилась на другой стороне корта после сложного приема, однако американка попала в сетку! Но теперь ровно.
Больше у американки. Шарапова в безобидной ситуации отбила в сетку.
Ровно! Шарапова множеством ударов по углам вынудила оппонентку отбить в сетку.
Больше у Риске. Шарапова попыталась пробить укороченным, но отправила мяч в сетку.
Ровно — Шарапова попала в аут, но затем эйсом восстановило равенство в счете.
Идеальный удар Шараповой в правый уголок корта с лета! 30:15! Но вся эта красота становится бессмысленной, когда она в очередной раз бьет в аут — 30:30.
Шарапова допускает двойную ошибку — 0:15. Но тут же Риске отбивает в аут — 15:15. Кажется, американка начинает уставать — ошибок стало явно больше, чем в начале матча.
И снова двойная ошибка у Риске! Вот это внезапно. Шарапова делает счет по геймам во втором сете 2:2.
Неожиданно Риске допускает двойную ошибку. Больше у Шараповой.
Ровно! Шарапова упускает три возможности на брейк-поинт. Снова бесконечные попадания за пределы корта.
0:40 — снова ошибка по длине у Риске. У Шараповой есть шанс на брейк-поинт. Однако россиянка тут же сама попадает в аут — 15:40.
0:30 — Риске неожиданно начала бить в аут.
Риске берет этот гейм на подаче Шараповой. Счет по геймам во втором сете 2:1 в пользу американки.
Наконец, Мария нормально подала, но после обмена ударами Риске уже привычным форхендом отправила мяч в правый уголок — 0:40.
Двойные ошибки Шараповой уже делают счет 0:30.
Двойная ошибка Риске дарит Шараповой шанс сравнять счет — 40:30. Однако россиянка тут же попадает в аут. Счет по геймам во втором сете становится равным — 1:1:
Мария красиво переиграла соперницу, пробив укороченным, а потом, когда Риске кое-как отбила мяч, отправив снаряд сопернице за спину. 40:15!
Шарапова попала по задней линии! Изначально ей засчитали аут, однако после челленджа оказалось, что она права. В итоге победа Риске в гейме откладывается. Счет все еще 40:0.
Риске удается отличный форхенд в уголок площадки — 30:0, а затем Шарапова уже по традиции бьет в аут — 40:0.
Шарапова берет первый гейм второго сета. А вот вам и немного запоздалая статистика первого сета. Мария была во многом лучше соперницы, но из-за большого количества ошибок уступила.
30:30 — Риске позволила россиянке сравнять счет, попав в аут. И тут же Шарапова делает свой седьмой эйс в матче — 40:30!
15:15 — россиянка угождает в сетку. Ошибок по-прежнему очень много.
15:0 — мощная подача Шараповой вынудила Риске отбивать, как получится, — а получилось только в аут.
40:15 — Шарапова продолжает ошибаться. На этот раз она попала в аут. И еще одна подобная ошибка дарит Риске победу в первом сете со счетом по геймам 6:4.
15:15 — а теперь ошибается сама американка, но тут же попадает по боковой линии — 30:15.
15:0 — Мария попадает в сетку.
Милые китайские болельщики с российским флагом очень горячо поддерживают Шарапову.
40:15 — двойная ошибка у Шараповой. Однако затем россиянка делает очередной эйс и берет этот гейм! Общий счет 5:4 — все еще в пользу Риске.
Американка попадает в аут, но не согласна и просит челлендж. На видеоповторе видно, что она действительно не попала в корт — 30:0. Тут же Шараповой удается эйс — 40:0.
Шарапова здорово загоняла Риске по разным углам и попала по боковой линии в противоположной от Риске стороне! 15:0!
И Риске легко берет этот гейм. Общий счет — 5:3 в ее пользу.
Но Шарапова опять отбивает в аут — 40:15.
Двойная ошибка у Риске! Первая в матче. 30:15.
30:0 — неужели после каждого выигранного гейма Мария будет сдавать следующий?
Шарапова начинает неудачно, отправляя мяч в аут. 15:0 в пользу подающей Риске.
Невероятно! На своей подаче Шарапова делает три эйса подряд — 40:0! А, когда Риске все-таки сумела отбить мяч, сделала она это так неловко, что «зажгла» свечу, и Мария без труда поймала снаряд у сетки и отправила его в противоположный от соперницы угол! Красивая победа в гейме в одну калитку! Но общий счет по геймам все еще в пользу американки — 4:3.
И американка побеждает в этом гейме. Общий счет по геймам 4:2 в пользу Риске.
Опять пошли у Марии попадания в сетку... больше у Риске.
А вот теперь отличное попадание по задней линии в исполнении Марии — 30:40! Но Риске тут же сравнивает счет — ровно.
30:30 — Шарапова попала точно по боковой линии, вызвав у публики шквал аплодисментов!
30:15 — Шарапова, наконец, сумела ответить на мощную подачу Риске — да так, что та растерялась и не успела ответить.
Риске подает и сразу же делает эйс. 15:0. Неожиданно на трибунах прорывается русский голос: «Мария, давай!». Однако Риске опять удается эйс — 30:0.
Риске вновь бьет в аут, и этот гейм остается за Шараповой! Общий счет по геймам 3:2 в пользу американки по-прежнему.
Наконец, ошибка и у Риске — теперь она отправила мяч за пределы корта. Больше у россиянки.
Снова ровно — Мария отправила мяч в сетку после долгой перестрелки.
Ровно! Шарапова опять угодила в аут. Однако тут же на помощь приходит эйс — больше у россиянки!
40:30 — Риске опять догоняет россиянку. Шарапова попала в сетку.
40:15 — Шарапова отправила мяч в аут, пытаясь пробить по линии.
15:0! Очень красиво Шарапова пробила в самый уголок! И тут же два эйса в исполнени россиянки — 40:0!
Риске отыграла два брейк-поинта у Шараповой и забрала этот гейм себе! Счет по геймам 3:1 в пользу американки!
Больше у Риске. Неожиданно подача наладилась у американки.
30:40 — Риске попала в боковую линию. И уже 40:40 — Мария отбила в аут после отличной подачи американки.
15:40 — Риске отправила мяч за пределы корта! Американка нервничает.
Сильными выпадами Мария заставила соперницу отбить в сетку! 15:30!
15:15 — Риске сравняла счет.
0:15! Риске подала так мощно, что Шарапова с трудом отбила, однако затем американка перестаралась и отправила мяч в аут!
Однако Мария вскоре выходит вперед и завершает третий гейм в свою пользу! Однако общий счет по геймам все еще в пользу американки 2:1.
Риске продолжает стрелять по углам. Шарапова успела достать мяч, но нацелить его, куда нужно, было уже сложно. Снаряд ушел в аут — 30:30.
Все портит двойная ошибка — 30:15...
Третий гейм начинается с отличной подачи Шараповой — 15:0! И тут же она ошеломляет соперницу агрессивными ударам, быстро делая счет 30:0!
Мария попадает в аут. Счет по геймам становится 2:0 в пользу Риске.
Ровно! Шарапова догнала Риске — та неожиданно потеряла контроль над мячом и свечой отправила его в аут. Однако американце тут же удается здорово попасть в самый уголок корта — больше.
40:30! Мария догоняет! Риске попала в сетку.
Но уже 40:15 — Риске великолепным форхендом отправляет мяч в дальний от Шараповой угол.
Второй гейм начинается не лучшим образом для Шараповой. Она ошибается, отправляя мяч в аут, однако сейчас все-таки берет очки. 30:15.
Мария допускает двойную ошибку и дарит первый гейм американке. 1:0 по геймам в пользу Риске. Публика кричит: «Let's go, Maria, let's go!»
Шарапова попыталась снова попасть по боковой линии, но мяч вышел за пределы корта. 15:40 — у Риске есть две возможности на брейк-поинт.
Идеальное попадание россиянки прямо по боковой линии! 15:30!
Долгая перестрелка заканчивается тем, что Мария попадает в аут. 0:30.
Риске справилась в первом круге с китаянкой Ван Цян (7:5, 6:0).
Матч начался! Шарапова подает! Однако тут же сама попадает в сетку после того, как Риске справилась с ее подачей. 0:15.
История встреч теннисисток состоит всего из двух матчей — в Бирмингеме-2010 и на Уимблдоне-2014. Шарапова одержала две победы.
В первом круге Шарапова одолела румынскую спортсменку Михаэлу Бузэрнеску со счетом 6:3, 6:0.
Соперницы получили наставления от судьи поединка и решили, на какой стороне корта каждый начнет играть.
Вот так Мария показалась на корте!
Матч начнется минут через 15! Сейчас теннисистки будут разогреваться.
Доброе утро, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Мария Шарапова — Элисон Риске на турнире WTA в Шэньчжэне.