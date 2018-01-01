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Шарапова осадила американку

Шарапова победила Риске на турнире в Шэньчжэне

В китайском Шэньчжэне Мария Шарапова победила во втором круге турнира WTA американку Элисон Риске. В третьем круге россиянка встретится с казашкой Зариной Дияс. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

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12:58

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию матча и желает вам удачного дня!

12:55

В третьем круге Шарапова встретится с 24-летней казашкой Зариной Дияс.

12:50

ПОБЕДА!!! Шарапова берет решающий сет и побеждает в матче со счетом 2-1 по сетам! Встреча складывалась очень тяжело: россиянка уступила первый сет, с трудом взяла второй, да и в третьем много геймов взяла после длительных перестрелок и чехарды с «ровно» и «больше». Однако Мария все-таки побеждает американку Элисон Риске и проходит в третий круг турнира WTA в китайском Шэньчжэне.

12:46

30:0 — занервничавшая Риске отбивает далеко в аут.

12:45

Шарапова подает на матч и сразу же делает эйс! 15:0!

12:44

А вот и нет! Шарапова побеждает в гейме! Россиянка ведет в решающем сете со счетом 5:2!

12:42

30:40. Неужели и на этот раз увидим затяжной спектакль?

12:41

0:40 на подаче Риске. Однако россиянка неожиданно отбивает в сетку — 15:40.

12:40

Уже 0:30! Риске подает, но Шарапова просто неудержима! Ее мощные удары постоянно вынуждают уставшую соперницу отбивать в аут!

12:38

Шарапова побеждает в гейме и уже ведет в третьем сете со счетом 4:2!

12:37

Великолепный бэкхенд от Шараповой точно по боковой линии! Ровно! И тут же эйс в исполнении россиянки — больше у Марии!

12:36

Двойная ошибка Шараповой дарит Риске преимущество.

12:35

Больше у Шараповой, но тут же она бьет в сетку. Ошибки просто не кончаются. Ровно.

12:33

Риске попадает в аут, но вслед за этим Шарапова бьет в сетку — любезный обмен ошибками. Ровно.

12:32

Как это обычно бывает после долгой перестрелки, Шарапова попадает в сетку. Счет уже 30:30.

12:31

15:15 — простой, но эффективный форхенд Шараповой не оставляет сопернице шансов.

12:30

Риске угодила точно в уголок корта, ответив на мощную подачу Шараповой! 0:15!

12:29

Больше у Шараповой! Риске попадает в аут! И этот гейм остается за Марией! Счет по геймам в третьем сете 3:2 в пользу россиянки!

12:28

Ровно! Шарапова пробила укороченным, и Риске немного не успела к мячу до того, как он дважды ударился об корт!

12:27

30:30 — Шарапова едва-едва попала по линии! Риске потребовала видеоповтор и потратила один челлендж.

12:26

15:15 — Шарапова сначала попала в сетку, однако затем пробила точно в уголок. Впрочем, второе попадание в сетку не заставило себя долго ждать — 30:15.

12:25

Двойная ошибка Шараповой позволяет Риске сравнять счет по геймам в решающем сете — 2:2.

12:24

30:40 — Риске отбила в аут под яростным напором ударом россиянки.

12:23

Казалось, что Мария сейчас заработает очки, но судья неожиданно прервала розыгрыш, объяснив это шумом со стороны зрителей. Шарапова разозлилась и тут же угодила в аут. 15:40.

12:22

Россиянка тут же делает эйс — 15:30!

12:21

Двойная ошибка Марии дарит ее сопернице преимущество — 0:30.

12:20

После долгого обмена ударами Шарапова бьет в сетку. 0:15.

12:19

Мария берет этот гейм! Счет по геймам в решающем сете уже 2:1 в пользу россиянки!

12:18

Больше у Шараповой! Она попала точно по линии, а Риске не стала отбивать, думая, что будет аут!

12:17

Снова ровно! Риске попадает в сетку в довольно простой ситуации!

12:16

Шарапова дарит в ответ свою ошибку — удар в аут. Больше у Риске.

12:15

Ровно — пятая двойная ошибка в исполнении Риске.

12:14

Больше у Риске. Шарапова угодила в аут сама.

12:13

Ровно! Шарапова бьет точно в тот угол корта, где стоит Риске, но по самой линии, и американка не успевает сориентироваться, отбивая в аут!

12:12

Эйс Риске позволяет ей выйти вперед — 40:30.

12:11

Великолепным форхендом Шарапова пробила точно по боковой линии! Уже 30:30.

12:10

На своей подаче Риске уже ведет 30:0.

12:08

40:30 — россиянка несколько раз так сильно пробила, что Риске ничего не оставалось, кроме как отбивать куда глаза глядят. Мяч мягко поднимался над кортом, и Шарапова била еще нацеленнее и мощнее. В итоге этот гейм остался за Марией — 1:1 по геймам в третьем сете.

12:07

30:30 — россиянка сумела сравнять счет.

12:06

Шарапова уже проигрывает на своей подаче 0:30. Причина все та же — попадания в сетку и в аут.

12:04

Риске забирает этот гейм! Счет по геймам в третьем сете 1:0 в пользу американки.

12:03

Больше у россиянки. Мария пробила так мощно, что американка сумела только кое-как отбить в сетку. Но Шарапова тут же некстати выходит к сетке и пропускает удар за спину.

12:02

Ровно — Шарапова сама ошибается и бьет в аут.

12:01

Больше у Шараповой! Россиянка очень мощно попала по задней линии! Никаких шансов не было у Риске.

12:00

Ровно! Американка перенервничала и отправила мяч далеко в аут.

11:59

Ровно. Шарапова продолжает бить мимо корта. И уже больше у Риске — теперь россиянка угодила в сетку.

11:58

30:40 — а вот и у Марии ауты пошли. А можно было делать брейк.

11:57

15:40 — несмотря на смену ракетки, Риске продолжает посылать снаряд далеко за пределы корта.

11:56

0:30 — Риске угодила в аут и решила поменять ракетку.

11:55

Решающий сет начался! Риске подает, Шарапова отбивает, и американка тут же попадает в сетку — 0:15.

11:54

Еще один эйс в исполнении Шараповой позволяет ей выиграть второй сет со счетом 6:3 по геймам! Будет третий, решающий сет!

11:53

Аут Риске! Больше у Шараповой!

11:52

Ровно! Шарапова отправила соперницу в один угол, а затем точно пробила в другой!

11:51

Эйс от Шараповой — 30:40.

11:50

15:40! Шарапова подбежала к сетке и могла вколачивать мяч в корт, однако невероятным образом отправила его в аут!

11:49

На подаче Шараповой удача ей не улыбается. Уже 15:30.

11:46

Шарапова забирает этот гейм! Счет по геймам во втором сете 5:3 в пользу россиянки.

11:45

15:40 — Риске отбивает в аут! У Марии есть два шанса на брейк-поинт.

11:44

15:30 — Шарапова вышла вперед.

11:43

Шарапова настроена очень боевито и бьет сильно, с какой-то яростью. Тем временем счет 15:15 на подаче Риске.

11:42

Шарапова побеждает в этом гейме! Счет во втором сете — 4:3 в пользу россиянки!

11:41

40:30 — Риске пыталась попасть точно по боковой линии, но угодила за пределы корта.

11:40

30:30 — россиянке удался эйс.

11:39

На своей подаче Шарапова продолжает нервничать и бить в аут. Счет уже 15:30.

11:37

40:0 — Шарапова нервничает и попадает в аут. Тут же американка делает эйс и забирает гейм — счет по геймам во втором сете 3:3. Мария меняет ракетку и всем видом показывает свое недовольство. Что-то идет не так.

11:36

Уже 30:0 — Риске попадает по линии.

11:33

И россиянка забирает этот гейм! Счет по геймам 3:2 в пользу россиянки! Тем не менее, Мария недовольна чем-то в действиях арбитра и какое-то время отдыха тратит на возмущенные разговоры.

11:32

Риске могла забирать этот гейм — Шарапова находилась на другой стороне корта после сложного приема, однако американка попала в сетку! Но теперь ровно.

11:31

Больше у американки. Шарапова в безобидной ситуации отбила в сетку.

11:30

Ровно! Шарапова множеством ударов по углам вынудила оппонентку отбить в сетку.

11:29

Больше у Риске. Шарапова попыталась пробить укороченным, но отправила мяч в сетку.

11:28

Ровно — Шарапова попала в аут, но затем эйсом восстановило равенство в счете.

11:27

Идеальный удар Шараповой в правый уголок корта с лета! 30:15! Но вся эта красота становится бессмысленной, когда она в очередной раз бьет в аут — 30:30.

11:26

Шарапова допускает двойную ошибку — 0:15. Но тут же Риске отбивает в аут — 15:15. Кажется, американка начинает уставать — ошибок стало явно больше, чем в начале матча.

11:25

И снова двойная ошибка у Риске! Вот это внезапно. Шарапова делает счет по геймам во втором сете 2:2.

11:24

Неожиданно Риске допускает двойную ошибку. Больше у Шараповой.

11:23

Ровно! Шарапова упускает три возможности на брейк-поинт. Снова бесконечные попадания за пределы корта.

11:22

0:40 — снова ошибка по длине у Риске. У Шараповой есть шанс на брейк-поинт. Однако россиянка тут же сама попадает в аут — 15:40.

11:21

0:30 — Риске неожиданно начала бить в аут.

11:20

Риске берет этот гейм на подаче Шараповой. Счет по геймам во втором сете 2:1 в пользу американки.

11:19

Наконец, Мария нормально подала, но после обмена ударами Риске уже привычным форхендом отправила мяч в правый уголок — 0:40.

11:18

Двойные ошибки Шараповой уже делают счет 0:30.

11:17

Двойная ошибка Риске дарит Шараповой шанс сравнять счет — 40:30. Однако россиянка тут же попадает в аут. Счет по геймам во втором сете становится равным — 1:1:

11:16

Мария красиво переиграла соперницу, пробив укороченным, а потом, когда Риске кое-как отбила мяч, отправив снаряд сопернице за спину. 40:15!

11:15

Шарапова попала по задней линии! Изначально ей засчитали аут, однако после челленджа оказалось, что она права. В итоге победа Риске в гейме откладывается. Счет все еще 40:0.

11:14

Риске удается отличный форхенд в уголок площадки — 30:0, а затем Шарапова уже по традиции бьет в аут — 40:0.

11:13

Шарапова берет первый гейм второго сета. А вот вам и немного запоздалая статистика первого сета. Мария была во многом лучше соперницы, но из-за большого количества ошибок уступила.

11:12

30:30 — Риске позволила россиянке сравнять счет, попав в аут. И тут же Шарапова делает свой седьмой эйс в матче — 40:30!

11:11

15:15 — россиянка угождает в сетку. Ошибок по-прежнему очень много.

11:10

15:0 — мощная подача Шараповой вынудила Риске отбивать, как получится, — а получилось только в аут.

11:09

40:15 — Шарапова продолжает ошибаться. На этот раз она попала в аут. И еще одна подобная ошибка дарит Риске победу в первом сете со счетом по геймам 6:4.

11:08

15:15 — а теперь ошибается сама американка, но тут же попадает по боковой линии — 30:15.

11:07

15:0 — Мария попадает в сетку.

11:06

Милые китайские болельщики с российским флагом очень горячо поддерживают Шарапову.

11:05

40:15 — двойная ошибка у Шараповой. Однако затем россиянка делает очередной эйс и берет этот гейм! Общий счет 5:4 — все еще в пользу Риске.

11:04

Американка попадает в аут, но не согласна и просит челлендж. На видеоповторе видно, что она действительно не попала в корт — 30:0. Тут же Шараповой удается эйс — 40:0.

11:03

Шарапова здорово загоняла Риске по разным углам и попала по боковой линии в противоположной от Риске стороне! 15:0!

11:02

И Риске легко берет этот гейм. Общий счет — 5:3 в ее пользу.

11:01

Но Шарапова опять отбивает в аут — 40:15.

11:00

Двойная ошибка у Риске! Первая в матче. 30:15.

10:59

30:0 — неужели после каждого выигранного гейма Мария будет сдавать следующий?

10:58

Шарапова начинает неудачно, отправляя мяч в аут. 15:0 в пользу подающей Риске.

10:57

Невероятно! На своей подаче Шарапова делает три эйса подряд — 40:0! А, когда Риске все-таки сумела отбить мяч, сделала она это так неловко, что «зажгла» свечу, и Мария без труда поймала снаряд у сетки и отправила его в противоположный от соперницы угол! Красивая победа в гейме в одну калитку! Но общий счет по геймам все еще в пользу американки — 4:3.

10:56

И американка побеждает в этом гейме. Общий счет по геймам 4:2 в пользу Риске.

10:55

Опять пошли у Марии попадания в сетку... больше у Риске.

10:54

А вот теперь отличное попадание по задней линии в исполнении Марии — 30:40! Но Риске тут же сравнивает счет — ровно.

10:53

30:30 — Шарапова попала точно по боковой линии, вызвав у публики шквал аплодисментов!

10:52

30:15 — Шарапова, наконец, сумела ответить на мощную подачу Риске — да так, что та растерялась и не успела ответить.

10:51

Риске подает и сразу же делает эйс. 15:0. Неожиданно на трибунах прорывается русский голос: «Мария, давай!». Однако Риске опять удается эйс — 30:0.

10:50

Риске вновь бьет в аут, и этот гейм остается за Шараповой! Общий счет по геймам 3:2 в пользу американки по-прежнему.

10:49

Наконец, ошибка и у Риске — теперь она отправила мяч за пределы корта. Больше у россиянки.

10:48

Снова ровно — Мария отправила мяч в сетку после долгой перестрелки.

10:47

Ровно! Шарапова опять угодила в аут. Однако тут же на помощь приходит эйс — больше у россиянки!

10:46

40:30 — Риске опять догоняет россиянку. Шарапова попала в сетку.

10:45

40:15 — Шарапова отправила мяч в аут, пытаясь пробить по линии.

10:44

15:0! Очень красиво Шарапова пробила в самый уголок! И тут же два эйса в исполнени россиянки — 40:0!

10:43

Риске отыграла два брейк-поинта у Шараповой и забрала этот гейм себе! Счет по геймам 3:1 в пользу американки!

10:42

Больше у Риске. Неожиданно подача наладилась у американки.

10:41

30:40 — Риске попала в боковую линию. И уже 40:40 — Мария отбила в аут после отличной подачи американки.

10:40

15:40 — Риске отправила мяч за пределы корта! Американка нервничает.

10:39

Сильными выпадами Мария заставила соперницу отбить в сетку! 15:30!

10:38

15:15 — Риске сравняла счет.

10:37

0:15! Риске подала так мощно, что Шарапова с трудом отбила, однако затем американка перестаралась и отправила мяч в аут!

10:36

Однако Мария вскоре выходит вперед и завершает третий гейм в свою пользу! Однако общий счет по геймам все еще в пользу американки 2:1.

10:35

Риске продолжает стрелять по углам. Шарапова успела достать мяч, но нацелить его, куда нужно, было уже сложно. Снаряд ушел в аут — 30:30.

10:34

Все портит двойная ошибка — 30:15...

10:33

Третий гейм начинается с отличной подачи Шараповой — 15:0! И тут же она ошеломляет соперницу агрессивными ударам, быстро делая счет 30:0!

10:31

Мария попадает в аут. Счет по геймам становится 2:0 в пользу Риске.

10:30

Ровно! Шарапова догнала Риске — та неожиданно потеряла контроль над мячом и свечой отправила его в аут. Однако американце тут же удается здорово попасть в самый уголок корта — больше.

10:29

40:30! Мария догоняет! Риске попала в сетку.

10:28

Но уже 40:15 — Риске великолепным форхендом отправляет мяч в дальний от Шараповой угол.

10:27

Второй гейм начинается не лучшим образом для Шараповой. Она ошибается, отправляя мяч в аут, однако сейчас все-таки берет очки. 30:15.

10:26

Мария допускает двойную ошибку и дарит первый гейм американке. 1:0 по геймам в пользу Риске. Публика кричит: «Let's go, Maria, let's go!»

10:25

Шарапова попыталась снова попасть по боковой линии, но мяч вышел за пределы корта. 15:40 — у Риске есть две возможности на брейк-поинт.

10:24

Идеальное попадание россиянки прямо по боковой линии! 15:30!

10:23

Долгая перестрелка заканчивается тем, что Мария попадает в аут. 0:30.

10:22

Риске справилась в первом круге с китаянкой Ван Цян (7:5, 6:0).

10:22

Матч начался! Шарапова подает! Однако тут же сама попадает в сетку после того, как Риске справилась с ее подачей. 0:15.

10:21

История встреч теннисисток состоит всего из двух матчей — в Бирмингеме-2010 и на Уимблдоне-2014. Шарапова одержала две победы.

10:18

В первом круге Шарапова одолела румынскую спортсменку Михаэлу Бузэрнеску со счетом 6:3, 6:0.

10:15

Соперницы получили наставления от судьи поединка и решили, на какой стороне корта каждый начнет играть.

10:10

Вот так Мария показалась на корте!

10:05

Матч начнется минут через 15! Сейчас теннисистки будут разогреваться.

10:00

Доброе утро, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Мария Шарапова — Элисон Риске на турнире WTA в Шэньчжэне.