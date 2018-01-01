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Россия готова к плей-офф

Сборная России в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею сыграет с США

Сборная России на молодежном чемпионате мира по хоккею потерпела поражение в последнем матче группового этапа, уступив не проигрывающей на этой стадии уже 11 лет Швеции. Команда Валерия Брагина теперь сыграет в четвертьфинале с действующими чемпионами мира и хозяевами турнира американцами. «Газета.Ru» подводит итоги группового этапа МЧМ.

Шведский рекорд еле устоял

Последний матч групповой стадии молодежного чемпионата мира против Швеции должен был стать экзаменом для российской команды. Подопечные Брагина должны были ответить себе на вопрос, насколько наша команда готова к битвам за медали.

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Сильнее соперника на групповой стадии, чем сборная Швеции, на МЧМ просто не бывает. «Тре крунур» не знали поражений в группах молодежных мировых форумов с 2006 года, когда уступили в овертайме сборной США.

Серия шведов достигла уже 44-х матчей, но в игре против российской молодежки как никогда была близка к тому, чтобы прерваться.

Скандинавы в целом играли с преимуществом, все время выходили вперед, а из-за многочисленных российских удалений доминировали весь второй и большую часть третьего периода, однако все это не позволило желто-синим чувствовать себя спокойно.

Российской сборной было тяжело, но она терпела, отыгрывалась и в итоге была очень близка, чтобы остановить шведский рекорд.

Ничья в основное время с штурмом шведских ворот на последней минуте, огненный овертайм, когда забить могли и те, и другие, и серия буллитов, в которой Россия вела, но не удержала перевес.

Этот матч по содержанию игры, ее качеству, уровню команд и интриги стал вторым на групповом этапе этого ЧМ после североамериканского дерби под открытым небом, когда американцы отыгрались с 0:2 против Канады и выиграли также по буллитам.

Россия к плей-офф готова

Перед матчем с Швецией не было до конца понятно, насколько Россия готова к баталиям плей-офф, где от команды потребуются все ее лучшие качества.

В первом туре было поражение от Чехии при не самом лучшем качестве игры подопечных Брагина, отвратительном движении и нереальном количестве ошибок. Затем наша команда не без труда обыграла Швейцарию и довольно уверенно Белоруссию, но эти соперники вряд ли могли считаться лакмусовой бумажкой.

Швеция – сборная практически без слабых мест. Образцовая комбинационная игра, убийственное большинство, великолепные скорости, классный вратарь, звездные лидеры, фундаментальность, какая недоступна, пожалуй, даже североамериканским сборным.

Валерий Брагин показал, что провел грамотную работу по подготовке к сопернику. Российские хоккеисты с первых секунд побежали не хуже соперника, и в дебюте счет по броскам был даже 5-0 в нашу пользу.

Россияне навязывали «Тре крунур» вязкий хоккей, не давали раскатываться в средней зоне, и этого было достаточно, чтобы выглядеть не хуже соперника.

Даже глупые ошибки, из-за которых шведы забросили в первом периоде две шайбы, были компенсированы результативными атаками нашей сборной.

Проблемы начались со второго периода, большую часть которого наша команда отыграла в меньшинстве. Но в нем подопечные Брагина дотерпели, и это было не только заслугой поймавшего кураж голкипера Владислава Сухачева и следствием везения.

Российские спецбригады не позволяли шведам делать их фирменные поперечные передачи в зоне, что существенно снизило эффективность до того безупречной скандинавской машины по реализации лишнего.

Россия не рассыпалась даже на фоне накатившей в третьем периоде усталости, а пропущенная меньше чем за шесть минут до конца матча шайба не обернулась провалом, и Алексей Полодян снова восстановил равновесие.

В концовке третьего периода Брагин даже заменил Сухачева шестым полевым игроком – чтобы уйти с третьего места в группе, России нужна была победа в основное время, – и мы едва не дожали.

В овертайме российские хоккеисты в формате три на три даже переигрывали шведов, если бы не предпоследняя минута, когда нашу тройку зажали в зоне и «волтузили» на фоне усталости.

В целом нужно сказать, что экзамен сборная России действительно сдала. Игра против Швеции не гарантирует успешного выступления в плей-офф, но внушает оптимизм. Парни Брагина готовы к бою.

«Звездно-полосатые» перспективы

Бой в четвертьфинале будет действительно очень сложным. Не сумев обыграть Швецию, Россия осталась третьей и вышла в плей-офф на сборную США.

Американцы – действующие чемпионы мира, хозяева этого чемпионата и, наверное, его главные фавориты.

В группе было поражение от Словакии, сенсационное и удивительное, но затем американцы переиграли по буллитам сборную Канады.

Матч на открытом воздухе был отмечен камбэком со счетом 0:2, и победа «звездно-полосатых» вышла действительно закономерной.

Сборная Канады сдала по ходу игры, но это ее проблемы, а вот американцы прибавили, и это куда важнее, учитывая грядущую встречу с нашей командой.

У Штатов отменно поставлена игра, высоки скорости, сильна вратарская линия и отменное большинство. Напоминает шведов, не правда ли?

При этом у американцев в составе есть Кейси Миттстадт – лучший бомбардир с отрывом этого турнира. На счету форварда 4 гола и 5 результативных передач, и сдерживание этого игрока будет одной из главных задач нашей команды.

В целом, суть вполне понятна: США, являющиеся фаворитами, будут играть первым номером, много владеть шайбой, в то время как наша команда будет терпеть и разжиматься в контратаках.

Кроме того, никто не отменял фирменный характер сборных Брагина, который свойственен и нынешнему составу молодежки.

Пожалуй, результат будет зависеть в первую очередь от двух факторов: игры Сухачева и дисциплины нашей команды. Если шведское большинство остановить удалось, повторить тот же фокус второй раз подряд в игре с американцами будет очень сложно.

Новые чехи, яркие словаки

Если говорить об общих итогах групповой стадии турнира, то здесь стоит отметить отсутствие сенсаций в глобальном смысле. При этом есть несколько важных моментов, которые необходимо выделить.

Сборная Чехии в этом году наконец похожа на команду, соответствующую статусу сборной из Топ-6. Так что ее четвертьфинал против Финляндии будет очень интересным.

Словакия сотворила сенсацию против США, в отличном стиле обыграла Данию и показала себя симпатичной командой, но все же вряд ли остановит шведов.

Швеция, Канада и США являются главными фаворитами турнира – тут ничего нового. Финляндия оправилась от прошлогоднего шока, но пока не особо впечатляет, а сборная России подходит к плей-офф в привычном статусе «темной лошадки».

Наконец стоит отметить, что поднявшаяся в группу сильнейших в этом году Белоруссия, будет фаворитом в серии с Данией за спасение в элите. Белорусы выглядели в группе явно лучше потускневших, по сравнению с предыдущими турнирами, скандинавами. Осталось только доказать это победой в серии за выживание.

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