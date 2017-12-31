«Россия может выиграть чемпионат мира»

Прежде чем давать первые оценки выступлению сборной России в Баффало, необходимо дождаться результата игры с командой Швеции, считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Эксперт убежден, что только этот матч сможет предоставить точную информацию об истинных возможностях отечественных атлетов, у которых пока не слишком хорошо получается командная игра.

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«Ни хвалить, ни критиковать наших молодых хоккеистов пока не за что. Они нормально играют, оставляют на льду все силы. Видно желание.

Предстоящая встреча со шведами многое расскажет нам об истинных возможностях этого состава.

Очень важна будет командная игра, которая пока получается лишь эпизодически», — сказал Кожевников.

Критиковать россиян за поражение чехам тоже не стоит, убежден он.

«В трех состоявшихся матчах случилось, наверное, что и должно было. Обыграли того, кого были обязаны побеждать, — констатировал Кожевников. — Но и излишне драматизировать поражение от чехов тоже не стоит. Когда встречаются примерно равные соперники, весы могут качнуться как в одну, так и в другую сторону. На основной стадии чемпионата все усиленно готовятся к играм на вылет».

Как и другие эксперты, Кожевников обратил внимание на важность психологического момента.

«Сложно предугадать, кто из параллельной группы был бы для нас там наиболее предпочтителен. Ход турнира уже показал: одна и та же команда способна завалить конкретный матч, но подойти к следующему в гораздо лучшем состоянии», — резюмировал он.

Другой прославленный дважды победитель ОИ Евгений Зимин назвал сильные качества сборной Брагина, но выделил и недостатки.

«Наши ребята сражаются, полностью отдаются делу, проявляют характер, бьются. Это хорошо, — заметил Зимин. — Но вместе с тем налицо и минусы: нет ярких индивидуальностей, тех, кто бы повел за собой вперед остальных, вдохновил партнеров на подвиг или решил исход эпизода за счет личного мастерства.

Подопечные Валерия Брагина в основном действуют по схеме «бей — беги». Показывать красивый хоккей у них не получается».

Эксперт утверждает, что некоторые проблемы команды вполне объективны и являются отголоском старой истории с мельдонием.

«Стройности действий и обученности я тоже не наблюдаю. Надеюсь, пока, — продолжил Зимин. — Вообще на важных турнирах такое частенько бывает: когда нервы на пределе, своя игра почему-то не идет. Не исключаю, у наших сейчас как раз именно такой период. Боятся ошибиться, чувствуют повышенную ответственность, зажаты.

Поэтому матч с командой Швеции будет для них словно лакмусовая бумажка. Наглядно покажет всем нам, чего же в действительности стоит нынешняя молодежная сборная России.

Не секрет ведь, что этому созыву не хватает международного опыта. Почти никто не выступал на таком уровне из-за пресловутой истории с мельдонием.

Тот скандал, конечно, сильно повлиял на становление и развитие коллектива».

Ветеран также обратил внимание на особую важность предстоящей игры, но не склонен считать вероятное поражение катастрофой в турнирном плане. За взгляд Зимина, непобедимых соперников в Баффало просто нет.

«Повторюсь, шведы очень и очень серьезный соперник. Невероятно важно понять, что наши представляют собой на их фоне. Общий уровень сборной Брагина проявится на площадке более чем наглядно. Давайте дождемся игры. И все поймем.

На этом чемпионате можно обыграть любую сборную: непобедимых здесь нет. Да, те же канадцы с американцами очень сильные, но все, в первую очередь, зависит от нас самих. Если, уступив шведам, россияне опустят руки и морально капитулируют, ожидать дальше нечего, разумеется.

Но если же в случае поражения соберутся, проявят свои лучшие качества – вполне могут шагнуть дальше первого раунда плей-офф. И даже выиграть золотые медали, почему нет?

В этом возрасте и не такое случается. Важнейшую роль играет психологический настрой, даже мастерство уходит на задний план. Игроки условно делятся на два типа. Одни спокойны и уравновешенны, действуют на льду с холодной головой. Другие эмоциональны. Не пошла игра — начинают суетиться и паниковать, отсюда следуют ошибки. Пытаясь исправиться, такие злоупотребляют индивидуальными действиями в ущерб командным: хотя серьезного мастерства у них пока еще нет.

Подчеркну, необходимо сохранять голову холодной, как бы ни складывался ход матча. Тогда все будет в порядке».

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов ждет от молодых россиян успешной игры со шведами. По мнению специалиста, многое предопределят тренерские решения: интрига заключается в том, какими они будут.

«У наших вышел не самый лучший старт на турнире, случился обидный проигрыш Чехии, — отметил Ишматов. — Неуверенность игроков бросалась в глаза. В схватке со шведами многое будет зависеть от тренерских решений Валерия Брагина.

Понятно, что нынешняя молодежка не самая сильная среди созывов последних лет. Ярких индивидуальностей не хватает.

Поэтому значимость мастерства тренеров возрастает в несколько крат. В квалификации Брагина сомневаться не приходится, он ее не раз с успехом демонстрировал».

Эксперт также обратил внимание на высокую важность психологического аспекта. Победа над сильным соперником может дать хоккеистам правильный заряд на решающие встречи.

«Игроки уже должны были адаптироваться к условиям жизни в Америке, а три очка в игре со Швецией не только, скорее всего, выведут на более легкого соперника в плей-офф, но и зарядят ребят уверенностью в своих силах. Для формирующихся спортсменов это очень важный аспект», — полагает Ишматов.

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