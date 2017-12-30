Нурмагомедов вернулся с триумфом

Кстати, Абдулманапа в очередной раз не будет рядом с сыном во время боя. Посольство США снова не дало ему въездной визы.

«Я думаю о том, чтобы нанять адвоката и уже начать судиться. Нас не любят за границей. Я вышел с флагом, на котором был герб нашего государства, потом уже просто выходил с флагом России без какой-либо символики. И все проблемы с визой только из-за этого. Была трехлетняя виза, по которой я уже ездил в США. Но в марте 2016-го меня сняли с рейса и отправили к консулу. А там поставили штамп «cancelled», — сказал Нурмагомедов-старший.