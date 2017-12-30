Нурмагомедов вернулся с триумфом

Это был классный бой, хоть перевес Хабиба и был очевиден. Поздравляем Орла и всех его многочисленных болельщиков с победой! Ждем долгожданного поединка с Тони Фергюсоном. Это будет очень интересно! Спасибо, что были с нами и до новых встреч! Трансляцию вел Александр Седов.
Хабиб поблагодарил Всевышнего за победу, затем поблагодарил близких. Ну и сказал, что готов драться с любым бойцом и хоть прямо сейчас, после боя с Барбозой, не уходя из клетки, готов был бы подраться с Конором [Макгрегором] или Тони [Фергюсоном].
Обнялись соперники, с уважением относятся друг к другу. Майк Баффер объявляет единогласную ПОБЕДУ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА! 25-я победа в карьере и девятая в UFC!
К чести бразильца, он сражался до конца. Наполучав просто огромное количество ударов по лицу в партере, он сумел встать в концовке и даже пытался атаковать встречным коленом. 154 удара прилетело Барбозе от Нурмагомедова в этом бою! Это будет безусловная победа, но Эдсона надо поблагодарить за силу воли и умение терпеть.
Не так активно прошла первая половина третьего раунда. Хабиб не форсирует события, тоже подустал. А Барбоза сейчас мощнейшим ударом попадает с вертушки. Выстоял россиянин. И снова Хабиб переводит соперника в партер.
Досидел Барбоза кое-как до конца второго раунда. Все лицо в крови у бразильца. 60-9 по значимым ударам во втором раунде! Колоссальный перевес россиянина! Трибуны уже загудели. Бой очень зрелищный, но неожиданно слишком односторонний!
В партере Барбоза, Хабиб не спешит. 29-9 по значимым ударам во втором раунде в пользу россиянина.
Ох, Барбоза попал с вертушки! Но Хабиб успел сократить дистанцию. Затем бразилец пару раз попал Нурмагомедову по печени и еще и миддл-кик выбросил удачный. Нурмагомедов на это среагировал очень флегматично. А затем ускорился и сделал тейкдаун!
Минута позади во втором раунде. На ногах оба, но сейчас Хабиб заблокировал соперника у сетки. Нурмагомедов полностью ведет бой, Барбоза только защищается. А россиянин еще и успевает мимикой играть. Он явно в своей стихии сейчас.
Дотянул Барбоза до перерыва только благодаря волевым качествам и умению держать удар. Это не преувеличение. 34-9 — это счет по значимым ударам за полминуты до конца первого раунда. И потом Хабиб еще успел попасть! Фантастическое преимущество россиянина над одним из лучших легковесов UFC. Похоже, Орел вернулся. Ждем второго раунда.
Преимущество Нурмагомедова в первом раунде очевидно и столь велико, что сейчас вопрос только один — дотянет ли Барбоза до гонга?
Чувствуется, что Хабиб соскучился! Очень активен россиянин, и Барбоза начинает не справляться. Орел успел ударить бразильца коленом в прыжке, затем опрокинул его на спину и окучивает в партере!
Бой начался! Сразу же Хабиб начинает активно, с лоу-киков.
У Нурмагомедова, напомним, личный рекорд в UFC 8-0! Боев пока маловато, но все — победные.
Кстати, именно Барбоза заменил Нурмагомедова в бою с Фергюсоном в марте, когда Хабиб догонял вес до больничной койки. Бразилец тогда проиграл, но после уже выиграл два боя подряд. Нурмагомедов, напомним, все это время не дрался.
Вот и выходят бойцы! Барбоза появился первым, потому что он четвертый номер рейтинга и андердог. Ну а следом вышел второй номер рейтинга UFC в легком весе — Хабиб Нурмагомедов!
Ждем, когда в клетке появятся Хабиб Нурмагомедов и Эдсон Барбоза!
Ого! В самом начале второго раунда проигрывавший и выглядевший уставшим Хукер резко перевел пошедшего в атаку Диакисе в партер и провел болевой прием. Англичанин почти сразу сдался! Вот это развязка!
Провалялись второй раунд у бортика спортсмены. Хукер перевел соперника в партер, забрал спину, но так ничего и не сделал, а потом у него закончились силы, Диакисе вывернулся из захвата и взял концовку. Пока англичанин получше. Остается еще один раунд.
Завершился первый раунд. Большая его часть была незрелищной и прошла под легкий свист публики, а в последние полминуты бойцы активизировались. Диакисе, который имел весь раунд перевес, пошел в более активную атаку, но дело закончилось тейкдауном от Хукера. Вот так вот.
Сегодня в Лас-Вегасе много звезд. Например, Майк Тайсон.
Австралиец Дэн Хукер и англичанин Марк Диакисе предварят один из двух со-главных боев вечера, в котором в клетку и выйдут Нурмагомедов с Барбозой.
Ну что ж, Эспарза в красивом стиле одержала победу, проведя очень активный бой. Экс-чемпионка показала, что ее еще не стоит списывать со счетов. Ну а до боя Нурмагомедов — Барбоза остался один поединок.
Кальвильо и Эспарза проводят очень равный поединок. Ну а на самом шоу, конечно, не обходится без ярких ринг-герлз.
Сейчас уже настало время основных боев. В данный момент сражаются Синтия Кальвильо и Карла Эспарза. В первом раунде тейкдаун удался Кальвильо, но во втором Эспарза ответила тем же.
Сам Хабиб в преддверии боя говорил, что подумывает о переходе в полулегкий вес. Правда, верится в такой поворот событий, с учетом его проблем со сгонкой, с трудом.
Нурмагомедов фаворит у букмекеров. На его победу ставки принимаются в среднем с коэффициентом 1,35. В случае победы Барбозы можно увеличить свою ставку больше чем в три с половиной раза.
Накануне случилось знаменательное событие — у Хабиба Нурмагомедова родился сын. Наверняка это добавит российскому бойцу мотивации.
Сам турнир UFC 219 начался в 3.00 мск. Здесь заявлены еще один российский боец. Омари Ахмедов в зрелищном поединке уже разошелся миром с итальянцем Марвином Виттори.
Кстати, Абдулманапа в очередной раз не будет рядом с сыном во время боя. Посольство США снова не дало ему въездной визы.
«Я думаю о том, чтобы нанять адвоката и уже начать судиться. Нас не любят за границей. Я вышел с флагом, на котором был герб нашего государства, потом уже просто выходил с флагом России без какой-либо символики. И все проблемы с визой только из-за этого. Была трехлетняя виза, по которой я уже ездил в США. Но в марте 2016-го меня сняли с рейса и отправили к консулу. А там поставили штамп «cancelled», — сказал Нурмагомедов-старший.
Отец и главный тренер Хабиба Абдулманап Нургмагомедов считает, что Барбоза не продержится больше полутора раундов. «Сколько минут опасен Барбоза? Может быть, восемь минут. Еще не было человека, которого мы бы за полтора раунда не выводили из его состояния 100-процентной готовности в 60-процентную. А в таком состоянии у любого спортсмена удар уже не так резок и не так опасен».
Важно: Хабиб с первой попытки уложился в рамки легкого веса (70,8 кг), показав 70,5 кг на весах. Барбоза весит на 200 граммов меньше.
Победитель сегодняшнего боя получит право на поединок с Фергюсоном за титул временного чемпиона в легком весе, а там возможна и встреча с Макгрегором в перспективе, если тот, конечно, снизойдет до «возни» в UFC.
На счету Барбозы 23 боя по правилам ММА, в которых он одержал 19 побед при четырех поражениях. Бразилец — зрелищный боец, кикбоксер по специальности. Шесть раз он получал призы за лучший бой вечера, а большинство своих викторий он одержал нокаутами. Для Барбозы оптимальным вариантом будет бой в стойке. Нурмагомедов наверняка будет переводить сражение в партер.
Сегодняшний соперник, 31-летний бразилец Эдсон Барбоза — самый сильный из всех, кто мог достаться Хабибу. В полулегком весе Барбоза четвертый по рейтингу после действующего чемпиона мира Конора Макгрегора, все больше увлекающегося зарабатыванием денег, временного чемпиона Тони Фергюсона и самого Хабиба.
Последний раз Хабиб Нурмагомедов выходил на бой в ММА в ноябре 2016 года, когда победил Майкла Джонсона. После этого он должен был драться за титул временного чемпиона UFC в полулегком весе с Тони Фергюсоном, но во время сгонки веса оказался вместо октагона на больничной койки. Тот скандал больно ударил по репутации одного из лучших российских бойцов. Но сейчас Орел готов к тому, чтобы ответить критикам делом и оставить все в прошлом.
Мы уже писали превью к этому поединку.
Доброе утро, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции бойцовского вечера UFC 219, в рамках которого россиянин Хабиб Нурмагомедов встречается с бразильцем Эдсоном Барбозой.