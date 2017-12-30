Родченков атакует российский футбол

Допинговый скандал вокруг российского спорта, до сих пор напрямую не касавшийся футбола, похоже, докатился и до «игры миллионов».

ФИФА сделала запрос в РУСАДА о 19-ти допинг-пробах футболистов, выступавших в свое время в чемпионате России по футболу.

Речь идет о тестах, взятых в 2012 и 2013 годах российскими допинг-офицерами. Эти пробы показались Международной федерации футбола подозрительными, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Реклама

Большинство подозрительных проб было сдано футболистами ЦСКА. Так, в списке оказались Марио Фернандес и Сергей Игнашевич, продолжающие выступления за армейский клуб, а также уже покинувшие команду Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда.

Также сообщается, что в списке игроков, чьи пробы запрошены ФИФА, присутствуют действующий полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин, а также Петр Немов и Благой Георгиев, уже не выступающие в РФПЛ.

При этом также сообщается, что более половины проб, которые заинтересовали ФИФА, в РУСАДА не оказалось. И об их местонахождении никто в агентстве не знает.

Что касается Сергея Игнашевича, то он уже во второй раз оказывается среди подозреваемых в употреблении допинга. Ранее защитника ЦСКА назвал в своем списке Григорий Родченков.

Кроме него, там были футболисты российской сборной, чьи допинг-пробы якобы показали положительный результат перед ЧМ 2014.

В то же время накануне адвокат бывшего директора московской антидопинговой лаборатории, ныне проживающего в США под действием программы по защите свидетелей, Джим Уолден в интервью Associated Press раскритиковал действия ФИФА.



«У доктора Родченкова есть информация о русских футболистах, которых покрывала государственная допинговая система. Ему известно, что допинг-пробы игроков исчезали проверенным путем, — рассказал Уолден. — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и профессор Ричард Макларен получали вопрос за вопросом от федераций других видов спорта. Но они ни разу даже не намекали, что ФИФА пытается получить информацию от Родченкова и хочет ее получить.

Президент ФИФА Инфантино еще не пытался провести независимое расследование, которое бы позволило бы выяснить, имеет ли отношение русский допинг к команде, которая выступала на ЧМ-2014. Они даже не пытаются начать это. Я подозреваю, что и не будут.

У WADA есть бэкап информации из русской лаборатории. В ней тысячи, тысячи, тысячи секретных файлов, которые говорят об исчезнувших положительных допинг-пробах, которые принадлежали русским футболистам.

Инфантино придется конкретно объясниться, если или когда WADA опубликует отчет о допинге в русском футболе. Речь не только о 34 футболистах из списка Макларена. Подтверждено, что речь идет о многих других футболистах, имеющих отношение к сокрытию положительных допинг-проб».

На этом Уолден не остановился, фактически напрямую обвинив Международную федерацию футбола в отсутствии желания провести расследование.

«ФИФА спрятала голову в песок. Они знают о существовании этой информации уже много месяцев. Нет никаких секретов. У них есть мои контакты, но они решили не связываться со мной, — сказал юрист.

— Прошел уже месяц с момента, когда они сказали, что направят запрос Родченкову. Но они даже не звонили.

Позиция доктора Родченкова такова: пока Россия отрицает существование государственной допинговой системы, она не должна иметь права проводить международные спортивные соревнования. А русские спортсмены должны подвергнуться тщательному обследованию».

В то же время генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что ему ничего неизвестно о запросе ФИФА по футболистам красно-синих.

«Если Бабаев говорит, что не владеет информацией по игрокам ЦСКА, то мы ему подскажем. Заинтересовавшие ФИФА пробы на допинг были взяты у Марио Фернандеса и Сергея Игнашевича 5 мая 2013 года. Кейсуке Хонда сдавал анализы в августе того же года. Сергей Чепчугов же сдавал анализы на допинг годом ранее, в августе 2012», — тут же написал в ответ канал «Мутко против».

Более того, утверждается, что

Бабаев на самом деле не только владеет информацией о запросе ФИФА, но и сам предоставил ее журналистам.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».