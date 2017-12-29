Танцы в Большом и в Дубае: футболисты на отдыхе

В Российской футбольной премьер-лиге продолжается зимний перерыв. Футболисты еще не приступили к тренировкам и позволяют себе повременить с возвращением в расположение клубов.

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Главный «герой» зимы нападающий «Зенита» Александр Кокорин после печально известной свадьбы Алана Чочиева из «Крыльев Советов», где он пострелял из пистолета и вызвал шквал возмущений, решил немного разрядить обстановку. Кокорин проводит в эти дни отдых в Дубае и опубликовал оттуда в своем инстаграме видео, где он играет в футбол со своим братом Кириллом, причем весьма успешно.

По всей видимости, братья добавили к игре интерес, заключив пари, и

младший Кокорин после проигрыша начал делать отжимания, в то время как форвард «Зенита» изобразил своеобразный танец победы.

Это видео мгновенно стало очень популярным среди болельщиков, многие из которых предложили Кокорину таким образом праздновать голы.

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 28, 2017 at 3:30 PST

Товарищ Кокорина по команде полузащитник Леандро Паредес не стал терять этой зимой время зря и сыграл свадьбу у себя на родине в Аргентине со своей давней подругой Камилой Галанте.

Публикация от Leandro (@leoparedes20) Дек 28, 2017 at 9:12 PST

Футболисты «Спартака» тоже прекрасно проводят время. Капитан красно-белых после отдыха на Мальдивах с Дмитрием Комбаровым и Романом Шишкиным вернулся в Москву и повел семью в Большой театр на балет Чайковского «Щелкунчик». Так что Глушаков завершил 2017 год культурным времяпрепровождением.

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Дек 29, 2017 at 4:27 PST

Лучший футболист РФПЛ 2017 года Квинси Промес улетел еще дальше многих своих коллег — в Майами, штат Флорида. До отдыха в самом жарком штате США Промес посетил свою историческую родину Суринам, откуда до Флориды рукой подать.

%Голландец проводит время во США не только на пляже, но и разбавляет будни отдыхающего походами в увеселительные заведения.

Так, в одном из боулинг-клубов Квинси обнаружил сына американского музыканта Шона Комбса, более известного как Дидди, или Пафф Дэдди, Джастина Диора Комбса, фотографию с которым опубликовал в своем инстаграме.

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Дек 27, 2017 at 9:16 PST

Один из лидеров московского ЦСКА Александр Головин предпочел теплым краям российские снега. Полузащитник улетел на сибирский горнолыжный курорт Шерегеш, где отметился оригинальным дизайном экипировки в стиле злодея из комиксов о Бэтмене — Джокера.

Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17) Дек 27, 2017 at 12:33 PST

А Понтус Вернблум вспомнил, что он швед, обзавелся настольным хоккеем весьма любопытной модели и играет в него со своими детьми.

Публикация от Pontus Wernbloom (@wernbloom) Дек 29, 2017 at 6:12 PST

Лидеры чемпионата России по футболу пребывают, конечно же, в отличном настроении.

Самым счастливым среди игроков «Локомотива» можно смело назвать полузащитника Дмитрия Тарасова, который вместе со своей невестой Анастасией Костенко перебрался с Мальдив в Дубай.

Идиллия возлюбленных была запечатлена Тарасовым во время поедания кукурузы.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Дек 27, 2017 at 1:34 PST

Напомним, что неделю назад бывший супруг поп-звезды Ольги Бузовой сделал предложение своей новой пассии, и она согласилась, о чем поведала своим подписчикам в инстаграме.

Бразильский нападающий «Локомотива» Ари, почти залечивший травму, из-за которой он пропустил более половины сезона, побывал в своей родной стране в городе Ресифи. Футболист вместе со своей семьей не только отдыхал на берегу Атлантического океана, но и побывал на свадьбе своего соотечественника — выступающего за московское «Динамо» Вандерсона.

Публикация от ari_gol1000 (@ari_gol1000) Дек 23, 2017 at 7:25 PST

А еще Ари преподнес сам себе подарок, сделав селфи с известной бразильской актрисой Исис Вальверде.

Публикация от ari_gol1000 (@ari_gol1000) Дек 27, 2017 at 7:11 PST

Лучший футболист РФПЛ последних туров Джефферсон Фарфан продолжил свои безумно далекие перелеты и решил провести отпуск у себя на родине в Перу.

Публикация от Jefferson Farfan (@jefferson_farfan_oficial) Дек 28, 2017 at 3:23 PST

Напомним, что в ноябре Фарфан добрался до пятерки лучших бомбардиров чемпионата России, забил несколько важнейших мячей за «Локомотив», слетал в Перу и Новую Зеландию на стыковые матчи и помог квалифицироваться своей сборной на чемпионат мира в России — 2018. Плюс ко всему, «железнодорожники» провели выездной матча в Хабаровске с местным СКА, и Фарфан не стал отдыхать, а совершил еще один длинный перелет. Перуанец сделал это не зря, так как в той встрече стал автором победного гола.

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