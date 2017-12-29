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03:30
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Танцы в Большом и в Дубае: футболисты на отдыхе

Кокорин удивил своих подписчиков танцами в отпуске

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин придумал победный танец в игре с младшим братом, капитан «Спартака» Денис Глушаков проводит предновогодние дни в Большом театре, а Александр Головин уехал в Сибирь покататься на сноуборде. «Газета.Ru» рассказывает о том, как футболисты РФПЛ готовятся к новым победам.

В Российской футбольной премьер-лиге продолжается зимний перерыв. Футболисты еще не приступили к тренировкам и позволяют себе повременить с возвращением в расположение клубов.

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Главный «герой» зимы нападающий «Зенита» Александр Кокорин после печально известной свадьбы Алана Чочиева из «Крыльев Советов», где он пострелял из пистолета и вызвал шквал возмущений, решил немного разрядить обстановку. Кокорин проводит в эти дни отдых в Дубае и опубликовал оттуда в своем инстаграме видео, где он играет в футбол со своим братом Кириллом, причем весьма успешно.

По всей видимости, братья добавили к игре интерес, заключив пари, и

младший Кокорин после проигрыша начал делать отжимания, в то время как форвард «Зенита» изобразил своеобразный танец победы.

Это видео мгновенно стало очень популярным среди болельщиков, многие из которых предложили Кокорину таким образом праздновать голы.

Товарищ Кокорина по команде полузащитник Леандро Паредес не стал терять этой зимой время зря и сыграл свадьбу у себя на родине в Аргентине со своей давней подругой Камилой Галанте.

Футболисты «Спартака» тоже прекрасно проводят время. Капитан красно-белых после отдыха на Мальдивах с Дмитрием Комбаровым и Романом Шишкиным вернулся в Москву и повел семью в Большой театр на балет Чайковского «Щелкунчик». Так что Глушаков завершил 2017 год культурным времяпрепровождением.

Лучший футболист РФПЛ 2017 года Квинси Промес улетел еще дальше многих своих коллег — в Майами, штат Флорида. До отдыха в самом жарком штате США Промес посетил свою историческую родину Суринам, откуда до Флориды рукой подать.

%Голландец проводит время во США не только на пляже, но и разбавляет будни отдыхающего походами в увеселительные заведения.

Так, в одном из боулинг-клубов Квинси обнаружил сына американского музыканта Шона Комбса, более известного как Дидди, или Пафф Дэдди, Джастина Диора Комбса, фотографию с которым опубликовал в своем инстаграме.

Один из лидеров московского ЦСКА Александр Головин предпочел теплым краям российские снега. Полузащитник улетел на сибирский горнолыжный курорт Шерегеш, где отметился оригинальным дизайном экипировки в стиле злодея из комиксов о Бэтмене — Джокера.

А Понтус Вернблум вспомнил, что он швед, обзавелся настольным хоккеем весьма любопытной модели и играет в него со своими детьми.

Лидеры чемпионата России по футболу пребывают, конечно же, в отличном настроении.

Самым счастливым среди игроков «Локомотива» можно смело назвать полузащитника Дмитрия Тарасова, который вместе со своей невестой Анастасией Костенко перебрался с Мальдив в Дубай.

Идиллия возлюбленных была запечатлена Тарасовым во время поедания кукурузы.

Напомним, что неделю назад бывший супруг поп-звезды Ольги Бузовой сделал предложение своей новой пассии, и она согласилась, о чем поведала своим подписчикам в инстаграме.

Бразильский нападающий «Локомотива» Ари, почти залечивший травму, из-за которой он пропустил более половины сезона, побывал в своей родной стране в городе Ресифи. Футболист вместе со своей семьей не только отдыхал на берегу Атлантического океана, но и побывал на свадьбе своего соотечественника — выступающего за московское «Динамо» Вандерсона.

А еще Ари преподнес сам себе подарок, сделав селфи с известной бразильской актрисой Исис Вальверде.

Лучший футболист РФПЛ последних туров Джефферсон Фарфан продолжил свои безумно далекие перелеты и решил провести отпуск у себя на родине в Перу.

Напомним, что в ноябре Фарфан добрался до пятерки лучших бомбардиров чемпионата России, забил несколько важнейших мячей за «Локомотив», слетал в Перу и Новую Зеландию на стыковые матчи и помог квалифицироваться своей сборной на чемпионат мира в России — 2018. Плюс ко всему, «железнодорожники» провели выездной матча в Хабаровске с местным СКА, и Фарфан не стал отдыхать, а совершил еще один длинный перелет. Перуанец сделал это не зря, так как в той встрече стал автором победного гола.

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