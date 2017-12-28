«Негативно отношусь к российскому футболу»

«Не ощущаю себя старожилом «Локо»

— Год назад вы подписали контракт с «Локомотивом». С какими эмоциями вы приходили в клуб?

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— Переезд в Краснодар был для меня новым шагом, еще одной возможностью проявить себя на высоком уровне. Чувствовал себя при этом потрясающе.

— Какие изменения произошли с того момента?

— Я успел гораздо лучше адаптироваться к жизни в городе. Второй год подряд «Локомотив» возглавляет Саша Обрадович — удалось привыкнуть к требованиям, глубже понять его философию игры. Спустя год я ощущаю себя здесь гораздо свободнее.

— Благодаря большой текучке кадров, за год вы превратились из новичка в одного из старожилов клуба. Накладывает ли этот статус какие-то новые обязательства?

— Не ощущаю себя старожилом «Локомотива». Я же провел здесь всего лишь год.

Я не могу сравнивать себя с Райаном Брокхоффом, который защищает цвета «Локомотива» третий сезон подряд. Возможно, какие-то новые ощущения и обязательства появились бы, будь я в команде лет пять, как это было в «Нижнем Новгороде».

— Сложно ли играть в команде, где ежегодно меняется так много баскетболистов?

— В прошлом году было то же самое: пришел новый наставник, а команду пришлось укомплектовывать заново. В нынешнем сезоне Обрадович получил возможность собрать коллектив под себя, пригласив тех, кто подходит его стилю игры. Безусловно, определенное время тратится на то, чтобы привыкнуть друг к другу. Но так происходит везде. Мы все равно надеемся на успешное выступление в сезоне.

— По ходу прошлого сезона Обрадович очень лестно отзывался о бойцовских качествах игроков «Локомотива», называя своих подопечных воинами. Приятно?

— Всегда приятно, когда тренер высоко оценивает твои игру и старание.

— В этом году он был не так доволен характером своих игроков, отметив, что причина может быть в новичках.

— Все игроки обязаны начать понимать философию тренера, всецело исполнять его требования. Не знаю, по какой шкале возможно оценивать бойцовский характер, но думаю, что со временем новые игроки смогут достигнуть в этом необходимых показателей.

«Когда команде требуется качественная оборона, я на площадке»

— Обрадович заявил, что в нынешнем сезоне клуб идет по пути омоложения состава. Считаете ли вы нынешний созыв «Локомотива» более перспективным, чем прошлогодний?

— В том году команда была очень неплохая. Мы до последнего боролись как в Единой лиге ВТБ, так и в Еврокубке, остановившись в обоих турнирах в шаге от финала.

Первую половину сезона команда провела замечательно, но окончательные выводы относительно перспективности этого состава можно будет сделать только в июне.

— Какие задачи ставит себе «Локомотив» после такого старта сезона?

— Клуб всегда ставит себе только самые высокие цели: мы хотим побеждать в каждом матче и выиграть все возможные трофеи. Насколько это получится, узнаем позднее.

— Какие у вас впечатления от работы с Обрадовичем?

— Саша — сербский тренер, и этим все сказано.

В «Нижнем Новгороде» я три года играл под руководством Зорана Лукича, так что требования Обрадовича меня не удивили. Их методики похожи. Я прекрасно понимаю, что он хочет видеть от меня на паркете, и стараюсь полностью выполнять это, следить за всевозможными мелочами и нюансами.

— В чем сходство в их требованиях?

— Сербские тренеры ставят во главу угла дисциплину в команде. Они требуют от каждого неукоснительное выполнение возложенных на них требований, не выходя за рамки дозволенного.

«Обрадович не может держать эмоции в себе»

— Чувствуете ли вы, что Обрадович больше доверяет вам в этом сезоне?

— В сравнении с прошлым сезоном, я не стал играть больше. Скорее, мое игровое время даже сократилось. В нашем составе есть много хороших больших игроков, например, Фрэнк Элегар и Брайан Квале. Посмотрим, как все будет складываться в будущем.

Я из тех, кто может выйти на смену в любой момент встречи, способен отзащищаться против маленьких игроков соперника. Легко заметить, что, когда команде требуется качественная оборона, я оказываюсь на площадке.

Вне зависимости от того, появлялся я до этого на паркете или нет.

— И вас устраивает такая роль в коллективе?

— Если это приносит пользу моей команде, то почему нет?

— В 2016 году вы подписали с «Локомотивом» контракт по схеме «2+1». Думали ли вы о возможном уходе из клуба?

— Случится может все, что угодно. Я предпочитаю не думать об этом. Контрактными делами необходимо заниматься в конце сезона.

— В игре Еврокубка с «Лиможем» именно ваш блок-шот принес команде победу. Партнеры что-то сказали после игры?

— Конечно, поблагодарили за хорошую игру в обороне. Я бы не сказал, что с их стороны были радость и восторг, но слова благодарности прозвучали.

— А как на это реагирует Обрадович?

— Он может кивнуть в знак одобрения, но не более. Никакими особенными похвалами за это он не награждает.

— Серб является очень экспрессивным тренером, который не стесняется демонстрировать свои эмоции. Привыкли к этому?

— Стараешься не обращать на это внимания. Человек переполняется эмоциями и не может держать их в себе. В такие моменты стараешься понять общий смысл его действий, а не заострять внимания на его криках или движениях.

— Значит Обрадович вас не пугает?

— Нет, что вы. Не испытываю проблем с его манерой поведения.

— Вне площадки он так же эмоционален?

— Во время тренировок он ведет себя абсолютно так же, но в обычной жизни Обрадович очень спокойный человек. Между ним и игроками нет стены

— в свободное время он может подойти и поговорить на отвлеченные темы, задать личные вопросы. Конечно, с какими-то игроками он общается больше, чем с другими, но контакт постоянный.

«В сборной России было много проблем до прихода Кириленко в РФБ»

— В этом году вы в составе сборной России выступали на Евробаскете. Какие впечатления оставил турнир?

— Замечательные. Мы провели отличный турнир, очень хорошо играли, для победы не хватило совсем немного.

— Обрадович что-то сказал вам по поводу вашего выступления на турнире?

— Был определенный разговор, но он касался больше возвращения должной формы к новому сезону, чем игре на чемпионате Европы.

— Последние годы российская сборная не радовала своим выступлением на международных турнирах. Что стало причиной успеха в этом году?

— После прихода Андрея Кириленко на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ) произошли изменения в ее работе. Видно, что игроки стали приезжать в состав сборной с гораздо большим желанием, чем раньше.

Для меня это был первый турнир за национальную команду, но я слышал, что раньше было много проблем в организационных вопросах.

— Что вы имеете ввиду?

— Имели место какие-то неурядицы, которые мешали игрокам сконцентрироваться на игре, приходилось думать о вещах, не относящихся к баскетболу. Плюс в этом году в сборной собрался очень хороший состав. За исключением Сергея Карасева, абсолютно все приехали на турнир. В итоге получилось неплохо.

«Проблемы в РФБ накладывали отпечаток на игру сборной России»

— Какие конкретно проблемы мешали российским баскетболистам успешно выступать на международных турнирах ранее?

— Не могу сравнивать, но в этот раз как перелеты, так и проживание спортсменов было организовано на высоком уровне. На все выездные матчи мы летали бизнес-классом. Не было проблем и с бытовыми вопросами. Нельзя также не отметить подготовительные турниры, которые проводились в России. Играть было очень приятно и комфортно.

— Вы считаете, что неудачи сборной России на предыдущих турнирах крылись исключительно в ситуации в РФБ?

— Думаю, это накладывало свой отпечаток на игру сборной.

Взять хотя бы ситуацию вокруг должности главного тренера, где творилась настоящая путаница. Тренеров моментально увольняли за неудовлетворительные результаты,

плюс ситуация с уходом Фоциса Кацикариса (в 2013 году за три дня до старта чемпионата Европы подал в отставку, объясняя это противодействием со стороны руководства РФБ. — «Газета.Ru»). После появилась информация о долге в РФБ. Все это, несомненно, мешало. Сами игроки признавались в существовании проблем с проживанием и прочими организационными моментами.

— В какой момент турнира вы поняли, что готовы претендовать на самые высокие места?

— Мы поняли это с самого начала. На подготовительных турнирах мы встречались с Сербией и уступили ей около десяти очков. Мы понимали, что это команда очень высокого уровня, но также знали, что можем с ней бороться.

Безусловно, мы не ехали на турнир с задачей выиграть золотые медали, но при этом с пониманием, что мы на это способны.

— Какой момент турнира стал самым запоминающимся?

— Особо запомнился матч с Грецией. Мы неудачно начали матч, очень много уступали по ходу встречи, но благодаря командным действиям смогли вернуться в игру. В том матче нам удался впечатляющий камбэк, который помог нам победить.

«Если кто-то завидовал Шведу, то делал это незаметно»

— Много лестных слов за свою работу заслужил главный тренер сборной Сергей Базаревич. Что нового он привнес в игру команды?

— Я знаю Сергея Валерьяновича очень давно, еще со времен выступления за московское «Динамо». С того момента его философия игры мало изменилась.

В сборной он дает много свободы, разрешая играть в тот баскетбол, который интересен самим спортсменам. Иногда это может закончиться не очень хорошо, но зачастую помогает достигать успехов.

— Какой была атмосфера в команде?

— Очень хорошей. На протяжении двух месяцев в рамках подготовки к турниру все игроки находились в тесном контакте друг с другом. Причем это не ограничивалось самими тренировками, мы могли провести вместе и свободное время.

— Настоящим героем турнира стал Алексей Швед. Вы рассчитывали на то, что именно он будет вести за собой сборную на Евробаскете?

— Еще до начала соревнований было понятно, что именно Швед будет лидером российской сборной.

Тренер предоставил ему максимальную свободу на площадке в том, что касается принятия решений. Мы изначально были готовы, что команда будет строиться именно таким образом.

— Никто из игроков сборной не испытывал зависть по отношению к Шведу? Отличный турнир провел весь состав, а все лавры будто достались ему.

— Все может быть. Но, если кто-то и завидовал Шведу, то эти чувства были настолько глубоко, что их было незаметно.

— Старожилы сборной — такие, как Тимофей Мозгов и Никита Курбанов — помогали какими-то советами по ходу турнира?

— Безусловно. У таких игроков всегда есть чему поучиться.

Или взять еще Андрея Воронцевича, который выступает за ЦСКА на протяжении 11 лет. Общение с такими игроками необходимо — только так, по крупицам, и можно собрать бесценный опыт.

— Стоит ли российским игрокам ехать в Северную Америку и пробовать свои силы в НБА?

— Если есть подобная возможность, то уезжать, конечно, нужно.

— Если бы вам поступило предложение из-за океана, согласились бы?

— Не раздумывая.

— Даже без гарантированного времени на площадке?

— Какие могут быть гарантии? На любое предложение из НБА ответил бы согласием.

— Стали ли болельщики узнавать чаще после успеха на Евробаскете?

— Да. Что неожиданно, узнавали даже в Москве. Причем

люди сначала видят очень высокого человека, а после уже узнают лицо. По этому поводу мы не раз смеялись с Евгением Бабуриным. Он всегда говорит, что он маленький, поэтому люди на улицах не узнают.

Не могут понять, кто он — баскетболист или футболист (рост Бабурина составляет 190 см. — прим.).

«Негативно отношусь к российскому футболу»

— Почему баскетбол в России уступает в популярности футболу и хоккею?

— Хоккей, как я считаю, является исконно российским видом спорта. А футбол — самый популярный вообще. Баскетбол, волейбол и гандбол в нашей стране пользуются гораздо меньшим спросом.

— При этом результаты в баскетболе на порядок превосходят достижения российских футболистов.

— Большинство смотрит футбол по привычке. Я сам весьма негативно отношусь к российскому футболу.

— В чем причина?

— Качество футбола. Сборная страны уже долгое время не может ничего выиграть, уровень мастерства в Российской футбольной премьер-лиге низок. На европейской арене наши клубы в последний раз завоевывали трофеи лет десять назад — со времен побед ЦСКА и «Зенита» больше ничего значимого добиться не удалось.

— А европейский футбол?

— Я могу посмотреть матчи европейских чемпионатов, но активно не слежу.

— Что нужно делать баскетболу, чтобы приблизиться по популярности к футболу и хоккею?

— Работать с болельщиками, как это делает «Локомотив».

Например, в Перми болельщики сами идут на баскетбол, потому что там любят этот вид спорта. А в Краснодаре он был в новинку.

Но сейчас здесь собираются полные трибуны даже на матчах со средними командами, не говоря о грандах. Это отличный результат.

«На протяжении семи лет у меня тренировка первого января»

— И напоследок несколько вопросов на тему Нового года. Понятно, что вы не маленький мальчик, но, тем не менее, какое загадали бы желание, связанное с баскетболом?

— Как обычно.

Загадал бы, чтобы команда выиграла все возможные трофеи.

— Неужели закрепиться в составе сборной России менее важно?

— Если «Локомотив» будет побеждать, то у меня все будет хорошо.

— А если оставить баскетбол в стороне?

— Хочу квартиру.

— Дарить болельщикам подарки и делать сюрпризы не собираетесь, как принято в США? Там баскетболисты под Рождество часто приходят к кому-то в гости.

— Мне кажется, российские болельщики не обрадуются, если я приду к ним в гости (смеется).

На самом деле, я бы с удовольствием навестил кого-нибудь в праздники, но у нас очень плотный график. Так можно и без выходных остаться.

— Где отмечали Новый год?

— Дома. У меня маленькая дочка, куда-либо выбраться тяжело. Конечно, если кто-то не хочет посидеть с моим ребенком в новогоднюю ночь.

— Какое поздравление с Новым годом и от какого тренера запомнилось больше других?

— У нас постоянные тренировки, никаких поздравлений не бывает. Обрадович говорит, что он праздники не отмечает и нам не советует.

Посмотрите сами, у нас тренировки и 31 декабря, и 1 января, а 3-го — официальная встреча. Тут не до застолий.

— Это звучит довольно грустно…

— Еще бы. На протяжении последних семи лет у меня тренировка первого января.

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