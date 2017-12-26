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«В Сочи что-то было. Зачем обманывать самих себя?»

Конькобежец Скобрев не исключил, что на Играх в Сочи была допинг-программа

Российский конькобежец Иван Скобрев РИА Новости
Российский конькобежец Иван Скобрев

Двукратный медалист Олимпийских игр в Ванкувере Иван Скобрев, признанный Международным олимпийским комитетом виновным в участии в допинг-программе на Олимпиаде в Сочи, не исключил, что на домашних Играх в российской сборной «что-то происходило». При этом свою вину спортсмен отрицает. Ранее в подобном духе высказывались чемпион мира по хоккею голкипер Илья Брызгалов и легендарный двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.

Российский конькобежец Иван Скобрев, признанный виновным комиссией Дениса Освальда, высказал мнение, что на Олимпиаде в Сочи вокруг отечественной сборной творилось «что-то неординарное». Свои предположения прославленный атлет высказал в интервью.

«Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников.

Так зачем обманывать самих себя? Откуда-то ноги выросли. Я не верю, что все-все — это выдумки и фантазии Григория Родченкова. Наверное, сейчас правильно говорить по-другому, но я вижу картину вот так. Может быть, я не прав, кто знает? Но называть черное белым и наоборот мне не хочется», — сказал Скобрев «Спорт-Экспрессу».

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При этом Скобрев отрицает свою вину и утверждает, что не принимал участия в допинговой схеме Родченкова. Спортсмен также считает, что нельзя верить всем словам Родченкова, однако какие-то из приведенных фактов действительно имели место.

«Все называют его дураком со странностями. Но Родченков точно не дурак хотя бы потому, что провернул столько всего. Кто еще смог бы это сделать? Повторюсь, мне кажется, что-то все-таки в Сочи происходило. Но совершенно точно не в таких масштабах. Обвинения Родченкова процентам по 80-90 спортсменов не просто беспочвенны, а абсурдны и нелепы.

Взяли вот — обвинили Альберта Демченко. Ну, елки-палки, человек 30 лет провел в санях!

Проехал, отдышался, перевел дух — и опять по новой. Какой тут, к черту, допинг? Это просто дикость, — уверен Скобрев. — С удовольствием пообщался бы с Родченковым. Даже на слушаниях просил их связаться с ним еще раз. Чтобы он еще раз внимательно изучил свой список и подумал-повспоминал, все ли галочки расставлены правильно. Я так понимаю, по кому-то он уверен железно, по кому-то сомневается, а есть те, кого он в жизни не видел.

Я реально хочу честно со всем разобраться. И, надеюсь, компетентные органы помогут мне и всем нам, сделать это».

Конькобежец считает, что МОК стремится нанести максимальный удар по России, и связывает это с нынешней обстановкой в мире.

«Вместе с тем, что повод мы дали, МОК преследует какие-то свои цели во всей этой истории. Вероятно, есть кто-то, кто заинтересован во всем этом. Под сомнения ставятся медийные личности из самых разных видов спорта.

Думаю, в другое время реакция МОК была бы иной. Теперь, похоже, стоит задача нанести максимальный репутационный удар России, при этом не потопив Олимпийские игры,

— отметил спортсмен, а также заявил, что сам никогда не принимал запрещенных препаратов. — Я прожил свою спортивную историю, может быть, не слишком ярко, но с каким-то светом. И поводов усомниться в своей «чистоте» никогда не давал. Карьера развивалась поступательно, без резких взлетов. И тут бах: ты в «списке Дюшес», значит — виновен».

34-летний Скобрев специализируется в основном на длинных дистанциях — 5000 и 10000 м. На пике своей карьеры российский конькобежец выиграл в 2011 году чемпионат мира по классическому многоборью, а годом ранее на Олимпийских играх в Ванкувере завоевал бронзу на пяти километрах и серебро на «десятке». Возможно, Скобрев смог бы выиграть и больше наград высшей пробы на международных соревнованиях, но его лучшие годы пришлись на доминирование великого голландца Свена Крамера, который уже в течение десяти лет лишь изредка опускается на второе место на пьедестале почета.

К Олимпиаде в Сочи Скобрев подошел в плохой форме, в чем признавался сам. Как итог,

в забеге на 5000 м россиянин стал лишь седьмым, а не на своей коронной дистанции на 1500 м показал лишь 18-й результат.

Напомним, что Скобрев стал далеко не первым российским спортсменом, который предположил наличие в России допинг-системы во время Олимпийских игр — 2014.

Так, вскоре после судьбоносного для российского спорта заседания исполкома МОК, на котором сборная России была отстранена от Олимпиады в Корее, бывший вратарь национальной сборной по хоккею Илья Брызгалов заявил, что допинг-система в Сочи была.

«Это очень сложный вопрос. Я могу ошибаться в своих суждениях, но те факты, которые известны общественности, указывают на то, что допинг употребляли и в больших количествах. И атлетов там было много»,

— сказал Брызгалов.

Легендарный неоднократный олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов призвал россиян в интервью «Советскому спорту» признать ошибки, допущенные на домашней Олимпиаде.

«Я не хочу политизировать. К сожалению, мы все время ищем какого-то врага. Если сделал ошибку, надо ее признать.

Начать жизнь с чистого листа. Надеюсь, это станет большим уроком для нашего спорта и для всех. Мы воспитываем поколение спортсменов, которые должны быть чистыми, иметь полноценную жизнь после карьеры», — подчеркнул бывший хоккеист.

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