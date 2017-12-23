«Меня нужно посадить в тюрьму, как Пучдемона»

236-е в истории Эль-Класико между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» состоялось на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 23 декабря. 90 с лишним минут футбольного спектакля завершились уверенной победой гостей с крупным счетом. 3:0 – после перерыва голы записали в свой актив Луис Суарес, Лионель Месси, реализовавший пенальти, и Алейкс Видаль на последних секундах компенсированного времени.

С середины второго тайма «сливочным» пришлось действовать в меньшинстве из-за удаления Даниэля Карвахаля за игру рукой в собственной штрафной.

По итогам 17-го тура Примеры «Барса» продолжит уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на восемь или девять очков (в зависимости от исхода встречи «Валенсия» — «Вильярреал»). Подопечные Эрнесто Вальверде до сих пор не знают горечи поражений в чемпионате.

We did it again! ¡Repetimos! Repetim!

Forзa Barзa pic.twitter.com/AyxNPvAFoK — FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 декабря 2017 г.

«Реал» пока идет только четвертым, отставая от принципиального конкурента на 14 очков (но имея матч в запасе). Защитить чемпионский титул в текущем сезоне мадридцам будет невероятно сложно. Их наставник Зинедин Зидан это прекрасно понимает.

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«Мы начали очень хорошо, в первом тайме была равная игра, — сказал французский специалист, слова которого приводит Марса. — Поражение для нас очень болезненное. Что ж, это футбол. Игра сложилась очень тяжело.

Удаление Карвахаля — это один из моментов, которые порой случаются. Ты думаешь об изменении схемы, но тут происходит удаление.

Во втором тайме мы допустили ошибку. Мы плохо оборонялись, а на таком уровне судьбу матча решают детали. Это тяжелое поражение, но мы не собираемся сдаваться и опускать руки. Не надо об этом думать, нужно отдохнуть с семьей и вернуться. Еще ничего не закончено».

Защитник «Реала» Марсело полагает, что ставить крест на чемпионских надеждах клуба еще слишком рано.

«Я не верю в чудеса, но верю в работу. Это лучшая лига в мире, и ее трудно выиграть, — сказал бразилец. — Это спорт, иногда ты проигрываешь, а иногда — побеждаешь. В первом тайме мы хорошо играли и так же начали второй, но вскоре пропустили мяч, а потом получили пенальти и красную карточку. Против «Барсы» сложно играть «11 на 11», что уж говорить об игре в меньшинстве… Но мы не опустили головы и шли вперед».

Остальные «сливочные» тоже не стали посыпать голову пеплом, несмотря на разгром.

«Трудно говорить о матче, но мы отлично сыграли в первом тайме и не забили, — резюмировал Матео Ковачич, которого цитирует El Chiringuito TV. — Во второй половине мы немного сдали, у соперника было больше свободного пространства.

Что касается турнирной ситуации, то теперь нам будет трудно, но «Реал» никогда не сдается, впереди много матчей».

Еще один представитель мадридской обороны Рафаэль Варан в интервью AS выразил надежду на более удачное начало 2018 года.

«Когда мы играли хорошо, то не забивали, а соперник сделал это, — отметил он. --В этом и разница. Первый тайм был очень хорошим, но начало второй половины было провальным, потому что мы сдали в физическом плане. После удаления стало еще труднее.

Этот результат не изменит наш 2017 год, но начинать 2018-й мы будем в более сложном положении. Однако мы — «Реал» и никогда не опустим руки».

Серхио Рамос отказался называть проигрыш Эль-Класико «провалом».

«Тому, кто так думает, следует взглянуть на статистику в 2017 году, — добавил защитник. — Поражение вдвойне расстраивает из-за того, что теперь мы отстаем от «Барселоны» на 14 очков. Но победа в Примере не видится мне невозможной, нужно продолжать биться».

Прокомментировал Рамос и эпизод во втором тайме, когда он схлопотал предупреждение за фол на Суаресе.

«В Барселоне скажут, что меня следует посадить в тюрьму, как Карлеса Пучдемона»,

— пошутил испанец, намекая на преследование властями страны бывшего лидера Каталонии, который после референдума о независимости вынужден скрываться в Бельгии.

В лагере «Барсы» после игры царили противоположные настроения.

Мы счастливы, ведь обыграли отличную команду на их поле, — признался тренер Валвьерде. — Но еще даже не закончился первый круг, впереди много матчей. Текущий отрыв «Барселоны» ничего не значит, так как все решится позже.

«Реал» пытался помешать нам играть в свой футбол, но постепенно мы начали создавать моменты и забили голы.

В меньшинстве соперник выглядел даже опаснее, чем в полном составе».

Уругваец Суарес не стал заострять внимание на своем голе, выделив важность командных взаимодействий.

«Мы добыли три очка на выезде и увеличили отрыв в таблице, это важнее всего, — уточнил нападающий. — Чемпионат только начинается, до конца еще долгий путь. Мы опережаем «Реал» на 14 очков, однако есть «Атлетико» и «Валенсия», которые не позволяют нам уйти в отрыв и толкают нас вперед.

Что касается моего гола, то забивать всегда важно, это помогает в индивидуальном плане, но самое важное — это коллективная работа».

Felicitats amics, sou els millors. Visca el Barзa. pic.twitter.com/jRpzDT9B9A — Carles Puyol (@Carles5puyol) 23 декабря 2017 г.

Полузащитник Андрес Иньеста назвал победу над «Реалом» «лучшим способом закончить год».

«Барселона» сделала еще один шаг вперед, набрав три очка, — разъяснил футболист. –

Но впереди еще много матчей, поэтому я сомневаюсь, что «Реал» выбыл из чемпионской гонки. Мы понимаем, что в футболе может случиться все что угодно.

До перерыва у соперника были опасные голевые моменты, но мы не сомневались, что наши моменты еще впереди. Во втором тайме все сложилось хорошо. Мы открыли счет и довели матч до победы».

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