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Тарасов пошел на «хет-трик»

Тарасов сделал предложение Костенко спустя год после развода с Бузовой

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко Инстаграм Анастасии Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов сделал предложение модели Анастасии Костенко спустя всего год после развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Новая суженая спортсмена ответила ему согласием.

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов сделал предложение руки и сердца своей девушке Анастасии Костенко. Об этом 23-летняя модель сообщила в своем инстаграме, выложив совместное с суженым фото, на котором на ее безымянном пальце красуется кольцо.

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«Я сказала «да», — подписала снимок сама Костенко, не став интриговать подписчиков назначением украшения.

В данный момент будущие супруги проводят отпуск на Мальдивах — именно там, вероятно, 30-летний спортсмен и попросил Анастасию стать его женой.

При этом еще за несколько дней до фотографии с кольцом Костенко показала своим поклонникам романтический сюрприз, который для нее устроил Дмитрий — ради любимой Тарасов украсил их шикарный номер лепестками роз, выложив на постели надпись «Я тебя люблю», воздушными шарами и свечами.

Спасибо, любимый

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Примечательно, что сам футболист пока что о знаменательном событии в своем инстаграме не сообщил. Вместо этого Тарасов опубликовал фотографию, из которой следует, что на Мальдивах сейчас отдыхают не только он и Анастасия, но и его партнер по сборной России Федор Смолов вместе со своей девушкой — причем даже в отпуске спортсмены не смогли удержаться от соревнований, сыграв в настольную игру.

Напомним, что

еще всего год назад Дмитрий состоял в браке с популярной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Супругами они являлись целых четыре года, а до этого футболист был женат на Оксане Пономаренко, с которой у полузащитника есть общая дочь Ангелина-Анна — именно ради Бузовой Тарасов когда-то и оставил семью.

Долгое время спортсмен и телезвезда казались своим множественным поклонникам едва ли не идеальной парой — совместные фото, полные взаимной любви, появлялись в инстаграмах супругов практически ежедневно.

В какой-то момент футболист даже решился посвятить Бузовой песню — на дне рождения Ольги Дмитрий исполнил композицию собственного сочинения.

Телеведущая в свою очередь активно поддерживала мужа в его карьере, посещая матчи «Локомотива», в составе которого хавбек выступает уже седьмой год.

Семейная идиллия пары, судя по фотографиям в социальных сетях, продолжалась вплоть до второй половины 2016-го

— как раз таки тогда совместные снимки супругов и перестали появляться в их аккаунтах.

Совсем уж заволновались поклонники «тарабузиков», когда Дмитрия после операции по поводу травмы поддержать в госпиталь приехала его мама, но не Ольга.

В итоге самые худшие опасения и правда подтвердились: свет на ситуацию прилила сама Бузова, поделившаяся со своими подписчиками минорными стихами о расставании.

Впоследствии уже экс-супруги пошли разными путями: Тарасов вскоре после развода перестал скрывать свои отношения с Костенко (считается, что из-за Анастасии и распался его брак с Ольгой), тогда как сама Бузова сосредоточилась на карьере, в чем тут же достигла немалых успехов.

Именно после расставания с Дмитрием певица и выпустила несколько незамысловатых композиций, мгновенно ставших хитами (интересно, что инстаграм Костенко сейчас попросту «заспамлен» цитатами из песен Бузовой, в большинстве своем — про скорый разрыв пары).

В то же время «селебрити» удалось буквально покорить соцсети — шутка ли, но

на данный момент Ольга входит в мировой топ-3 (!) по числу просмотров Instagram stories. В этом компоненте россиянка даже опережает саму Ким Ким Кардашьян.

Что же касается Дмитрия, то в его карьере в последнее время прослеживается тяжелый период — к примеру, недавно полузащитника не вызвали в сборную России для участия в знаковых товарищеских матчах с Испанией (3:3) и Аргентиной (0:1), что наталкивает на мысль о возможном пропуске футболистом и домашнего чемпионата мира.

Чуть лучше дела у Тарасова складываются на клубном уровне: его «Локомотив» после 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги лидирует в турнирной таблице, имея отличные шансы впервые за долгие годы стать чемпионом страны, а сам хавбек выходит на поле почти в каждой из встреч.

Правда, существует вероятность, что уже по итогам сезона Дмитрий сменит клубную прописку — в СМИ сообщается, что «железнодорожники» не планируют продлевать с опорником соглашение, истекающее через полгода.

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