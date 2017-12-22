Лидерство «Локо»: как создавалась команда Семина

К зимнему перерыву чемпионата России по футболу московский «Локомотив» подошел в ранге лидера с 8-очковым гандикапом от преследователей. Сейчас невозможно предположить как проведут «железнодорожники» оставшиеся десять туров чемпионата. Зато мы имеем возможность проанализировать процесс создания этой команды, которая по осени удивляла всех вокруг, в том числе и себя саму.

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Вряд ли Игорь Денисов еще полтора года назад, когда переживал очередное состояние невесомости в тонущем «Динамо», всерьез рассуждал о возможности реального сражения за четвертый в своей карьере титул чемпиона России. Мануэл Фернандеш летом 2016, когда из-за отлучения Ольгой Смородской от основного состава в одиночку тренировался на малой спортивной арене «Локомотив», тоже вряд ли мыслил категориями сборной Португалии, куда не вызывался к тому моменту уже четыре года.

Да и Джефферсон Фарфан, инстаграм которого после переезда в ОАЭ окончательно перестал пополняться подписчиками, вряд ли год назад видел хотя бы сны, в которых он забивает решающий гол и отправляет родную сборную Перу на чемпионат мира в Россию.

Именно Игорь Денисов стал первым приобретением Ильи Геркуса на посту президента «Локомотива». Назначив главным тренером команды почетного «железнодорожника» Юрия Семина, Геркус в августе прошлого года начал собирать по крупицам тот коллектив, который сегодня после 20-ти туров чемпионата имеет фору в восемь очков над ближайшими конкурентами.

Предыдущий президент «Локо» Ольга Смородская оставила своим последователям такое наследство, что на быстрое формирование состава рассчитывать не приходилось. Зато стало очевидно, что спасением при всех сопутствующих финансовых обстоятельствах станут в первую очередь аренды и подписание свободных агентов.

Юрий Семин во все времена ценил характер и умение своих подопечных терпеть. Игорь Денисов в этом плане стал идеальным приобретением для опытного тренера, умеющего управлять сложными, но одаренными футболистами. Во-первых, Денисов развязал атакующие руки креативному и вновь начавшему получать удовольствие от игры Ману Фернандешу. А, во-вторых, рядом с Игорем наконец-то начал реализовывать свой потенциал Алексей Миранчук. Прошлый сезон был уже пятым по счету для Алексея в Премьер-лиге, но в большинстве своем каждый из предыдущих четырех полноценно в актив он себе занести не мог.

Алексей Миранчук выглядел органично в той среде, которая все эти годы была в «Локомотиве». Футболисты выходили на поле, отрабатывали тренировку или 90 минут игры, серьезных результатов не достигали, но и сильной печали по этому поводу не испытывали.

Во многом поэтому в ближайшие два трансферных окна «Локо» расстался с такими личностями, как Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Майкон и другие. Но Миранчук остался, вышел из зоны комфорта и на сегодня является одним из лучших футболистов чемпионата.

По итогам первого сезона «Локомотив» Ильи Геркуса и Юрия Семина занял восьмое место в чемпионате. Слабый результат в РФПЛ был скрашен победой в Кубке России, а вместе с тем и достижением цели, которая изначально значилась в виде попадания в Лигу Европы.

И если Семин свою основную работу сделал в пяти матчах Кубка, то Геркус ударно потрудился в прошлое зимнее трансферное окно. Именно тогда в клуб пришли футболисты, которые стали олицетворением нового «Локомотива».

Вернулся Антон Миранчук, были подписаны арендные соглашения с Соломоном Кверквелией и Ари. Отдельной трансферной удачей Геркуса стал новый спортивный директор Эрик Штоффельхаус, который пришел в клуб в январе.

Большую часть менеджерской карьеры Эрик Штоффельхаус провел в родном «Шальке-04». Поработав тренером молодежных команд в Гельзенкирхене, Штоффельхаус перешел на позицию спортивного директора клуба. В числе прочих Штоффельхаус поспособствовал переезду в Гельзенкирхен Ивана Ракитича из «Базеля» и Джефферсона Фарфана из ПСВ. В 2010 году «Шальке» завоевал серебро, финишировав вслед за «Баварией». А Ракитич и Фарфан забили за сезон семь и восемь мячей соответственно.

Очутившись в начале 2017 года в «Локомотиве» в качестве спортивного директора, думается, Эрик Штоффельхаус первым делом вспомнил о своих давних приятелях Ракитиче и Фарфане. Но если первого из «Барселоны» не позволили бы выудить даже два годовых бюджета «Локо» вскладчину, то перуанец, оказавшийся на тот момент в чемпионате ОАЭ, с большим энтузиазмом принял приглашение Эрика.

Прошедшая осень, в последних десяти матчах которой Фарфан забил одиннадцать мячей, показала, что самый эффективный свой актив с точки зрения затрат и отдачи «Локо» приобрел в январе.

В предшествующее текущему сезону летнее трансферное окно «Локо», по-прежнему находящийся в стесненных финансовых обстоятельствах, минимально проявлял себя на рынке. Юрий Семин, потративший сезон на формирование нового «Локомотива», получил в свое распоряжение футболистов ротации — Медведева, Рыбуса и Эдера.

И все же фундамент сегодняшнего лидера РФПЛ был заложен ранее, когда арендные соглашения с «Локомотивом» подписывали ряд опытных и максимально мотивированных футболистов.

Сегодня все тот же Денисов сражается за четвертый в карьере титул чемпиона России. Мануэл Фернандеш уже вызывается в сборную Португалии и бьется за право поехать в составе команды на чемпионат мира. Фарфан идет в лидирующей группе списка бомбардиров чемпионата и становится главной звездой первых 20-ти туров РФПЛ.

Не менее важен и тот факт, что вместе с опытнейшими мастерами в коллективе Семина находится место четырем воспитанникам клуба, каждый из которых за прошедшую весну получил такой опыт и заряд уверенности в себе, что должно хватить еще минимум на десять лет карьеры вперед. И Алексей Миранчук уже не ходит в перспективных, а эти самые перспективы реализовывает.

И если в стане конкурентов текущий зимний перерыв в чемпионате воспринимают как возможность в первую очередь укрепить состав, то в «Локомотиве» задача иная – восстановить силы и дождаться возвращения в строй травмированных Гильерме, Ари и Чорлуки. Усилив и без того могучий коллектив Семина, это трио добавит «Локо» вистов в борьбе за большой итоговый успех.

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