ФИФА не верит в российский допинг

Российский футбол предварительно чист

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что пока что не обнаружила нарушений антидопинговых правил российскими игроками, о чем говорилось в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В то же время расследование по данному вопросу, как уточнили в ФИФА, еще продолжается.

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По словам представителей федерации, подтвердились лишь обвинения в адрес двух футболисток молодежной сборной, однако они еще ранее были наказаны российской стороной.

«ФИФА предприняла комплексные меры для выявления возможных нарушений антидопинговых правил, включая повторную проверку образцов. Из всех футболистов, упомянутых в отчете Макларена, две спортсменки в возрасте до 20 лет уже были наказаны российскими властями. По всем остальным до сих пор невозможно предоставить какие-то доказательства нарушения антидопинговых правил, но расследование остается открытым», — говорится в сообщении международной организации.

Кроме того,

в ФИФА назвали неприемлемым назначение различных дисквалификаций лишь на основе подозрений.

«Также следует подчеркнуть, что дисквалификации нельзя накладывать на основе подозрений», — приводит заявление федерации ТАСС.

Напомним, что минувшим летом в британской прессе появились утверждения о якобы допинговых подозрениях со стороны ФИФА в адрес российских футболистов, участвовавших в чемпионате мира 2014 года — том самом, где сборная не смогла выйти из достаточно простого квартета, уступив места в плей-офф алжирцам и бельгийцам.

Тогда, впрочем, слухи быстро были опровергнуты ФИФА, где подчеркнули, что все тесты россиян на турнире дали отрицательный результат.

При этом уже накануне — опять же в Великобритании — написали о желании Международной федерации футбола пообщаться с информатором WADA Григорием Родченковым:

по информации СМИ, это якобы связано с тем, что в докладе Макларена среди прочего присутствует упоминание о 34 отечественных футболистах, нарушивших антидопинговые правила.

В свою очередь в ФИФА изначально достаточно резонно отмечали, что массовый прием запрещенных веществ в современном футболе на высочайшем уровне практически неосуществим. Игроки проходят едва ли не постоянные проверки (особенно — до, после и во время крупных турниров), плюс имеют крупные контракты с клубами, как правило, выступая за сборные бесплатно – в свете этого обвинения в адрес российских футболистов становятся еще более сомнительными. А уж если вспомнить, что на ЧМ-2014 россиян тренировал легендарный итальянец Фабио Капелло, ранее работавший с такими титанами, как «Реал» и «Ювентус», и помогала ему в этом целая команда высококлассных специалистов — и вовсе смешными.

Дисквалификации дисквалифицированного РУСАДА

Не восстановленное в правах на минувшей неделе РУСАДА продолжает свою работу на национальном уровне — 20 ноября стало известно о пяти дисквалификациях российских спортсменов, нарушивших антидопинговый кодекс.

Санкциям были подвергнуты легкоатлеты Лариса Клейменова, Ольга Ненахова, Евгений Хохлов и Тамара Щемерова, а также шорт-трекистка Александра Малькова.

Примечательно, что в трех случаях из пяти нарушения спортсменов заключались в участии в соревнованиях при уже действующей дисквалификации: Клейменова выступила в «Кроссе Нации», а Щемерова и Хохлов – на Московском марафоне.

Теперь Хохлов и Клейменова не смогут принимать участие в официальных стартах до 2023-го, тогда как дисквалификация Щемеровой будет действовать еще четыре года.

В то же время Ненахова и Малькова были подвергнуты санкциям за применение запрещенных веществ, причем в случае последней дисквалификация увечилась (с трех до 20 месяцев) по итогам решения Спортивного арбитражного суда (CAS) — вернуться в спорт они смогут в 2021-м и 2018 годах соответственно.

Дело хоккеисток будет рассмотрено позднее

Слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по поводу дел российских хоккеисток, обвиняемых в нарушении антидопинговых законов, состоятся 4 декабря, а не 22 ноября, как это планировалось ранее. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Рассмотрение дел хоккеисток, выступавших на Играх в Сочи в составе сборной России, перенесено на 4 декабря. Это решение МОК», — рассказал он.

Причина переноса даты слушаний не называется, однако в СМИ говорится о том, что связано это со сроками, в которые члены комиссии не успевают уложиться.

Ранее в прессе упоминались имена подозреваемых хоккеисток — в данный момент МОК якобы завершает работу по делам Екатерины Лебедевой, Екатерины Смоленцевой, Екатерины Пашкевич, Инны Дюбанок, Анны Шохиной и Анны Шибановой. Всего же разбирательство идет по семерым игрокам сборной, на Олимпиаде в Сочи занявшей пятое место.

Окончательное решение об участии сборной России в Играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в феврале, должно быть оглашено МОК 5-6 декабря.

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