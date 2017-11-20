ФИФА не верит в российский допинг

Курсы валют$ 59.40 (+0.398) 69.73 (+0.052)
Пенсионный советник
title=''
Черные дни диктатора
title=''
Как убивают российский спорт

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаУрал
2:0
закончен
14:00
АнжиЛокомотив М
0:1
закончен
16:30
РостовАмкар
0:0
закончен
19:00
ЗенитТосно
5:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТамбовЗенит-2
3:1
закончен
Испания / Примера
14:00
МалагаДепортиво
3:2
закончен
18:15
ЭспаньолВаленсия
0:2
закончен
20:30
Лас-ПальмасЛеванте
0:2
закончен
22:45
Атлетик БВильярреал
1:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
КротонеДженоа
0:1
закончен
17:00
БеневентоСассуоло
1:2
закончен
17:00
СампдорияЮвентус
3:2
закончен
17:00
СПАЛФиорентина
1:1
закончен
17:00
ТориноКьево
1:1
закончен
17:00
УдинезеКальяри
0:1
закончен
22:45
Интер МАталанта
2:0
закончен
Франция / Лига 1
17:00
КанНицца
1:1
закончен
19:00
ЛионМонпелье
0:0
закончен
23:00
БордоМарсель
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
19:00
УотфордВест Хэм Юнайтед
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВорсклаСталь К
1:1
закончен
20:30
ЧерноморецОлимпик Д
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Гамбург
2:0
закончен
20:00
ВердерГанновер-96
4:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ХК СочиСалават Юлаев
1:3
закончен
17:00
ЦСКАНефтехимик
3:2 (Б)
закончен
18:00
Динамо РАвтомобилист
3:2 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
01:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
02:00
Детройт Ред УингзКолорадо Эвеланш
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсОттава Сенаторз
3:0
закончен
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
3:2
закончен
04:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Калев
103:85
закончен
16:00
Цмоки-Минск Автодор
82:85
закончен
16:30
Химки Зенит
66:76
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
100:91
закончен
01:00
Майами ХитИндиана Пэйсерс
95:120
закончен
02:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
111:118
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзДетройт Пистонс
97:100
закончен
04:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
113:105
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
127:109
закончен
Франция / Лига 1
21:00
АмьенЛилль
не начался
Италия / Серия А
22:45
ВеронаБолонья
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭйбарБетис
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Брайтон энд Хоув АльбионСток Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралЛокомотив
0:2
закончен
12:30
АмурДинамо Мн
3:2 (ОТ)
закончен
15:30
СибирьБарыс
4:0
закончен
19:00
Ак БарсАвангард
1:2
2 период
19:00
СеверстальЛада
3:2
2 период
19:00
ТорпедоМеталлург Мг
1:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАризона Койотс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Миннесота УайлдНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Даллас МавериксБостон Селтикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсАтланта Хоукс
не начался
06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
не начался
Юношеская лига УЕФА
14:00
Спартак М U19 Марибор U19
не начался
Лига чемпионов
20:00
Спартак М Марибор
не начался
20:00
Бешикташ Порту
не начался
22:45
Севилья Ливерпуль
не начался
22:45
Манчестер Сити Фейеноорд
не начался
22:45
Наполи Шахтёр Д
не начался
22:45
Монако РБ Лейпциг
не начался
22:45
АПОЭЛ Реал Мадрид
не начался
22:45
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур
не начался
Англия / Чемпионшип
22:45
МиллуоллХалл Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
СКАЮгра
не начался
19:30
СпартакАвтомобилист
не начался
20:30
Динамо РТрактор
не начался
21:00
СлованВитязь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзЭдмонтон Ойлерз
не начался
04:30
Даллас СтарзМонреаль Канадиенс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЧикаго Буллз
не начался

ФИФА не верит в российский допинг

CAS увеличил срок дисквалификации Мальковой с 3 до 20 месяцев

Футболист сборной России Александр Кокорин во время матча чемпионата мира 2014 года в Бразилии РИА Новости
Футболист сборной России Александр Кокорин во время матча чемпионата мира 2014 года в Бразилии

Международная федерация футбола пока что не обнаружила нарушений антидопинговых правил со стороны российских футболистов, о чем говорилось в докладе Ричарда Макларена. Тем временем Российское антидопинговое агентство, которое на прошлой неделе не было восстановлено в своих правах, объявило о дисквалификации четырех отечественных легкоатлетов и одной шорт-трекистки. «Газета.Ru» рассказывает о последних новостях, связанных с допинговым скандалом в российском спорте.

Российский футбол предварительно чист

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что пока что не обнаружила нарушений антидопинговых правил российскими игроками, о чем говорилось в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В то же время расследование по данному вопросу, как уточнили в ФИФА, еще продолжается.

Реклама

По словам представителей федерации, подтвердились лишь обвинения в адрес двух футболисток молодежной сборной, однако они еще ранее были наказаны российской стороной.

«ФИФА предприняла комплексные меры для выявления возможных нарушений антидопинговых правил, включая повторную проверку образцов. Из всех футболистов, упомянутых в отчете Макларена, две спортсменки в возрасте до 20 лет уже были наказаны российскими властями. По всем остальным до сих пор невозможно предоставить какие-то доказательства нарушения антидопинговых правил, но расследование остается открытым», — говорится в сообщении международной организации.

Кроме того,

в ФИФА назвали неприемлемым назначение различных дисквалификаций лишь на основе подозрений.

«Также следует подчеркнуть, что дисквалификации нельзя накладывать на основе подозрений», — приводит заявление федерации ТАСС.

Напомним, что минувшим летом в британской прессе появились утверждения о якобы допинговых подозрениях со стороны ФИФА в адрес российских футболистов, участвовавших в чемпионате мира 2014 года — том самом, где сборная не смогла выйти из достаточно простого квартета, уступив места в плей-офф алжирцам и бельгийцам.

Тогда, впрочем, слухи быстро были опровергнуты ФИФА, где подчеркнули, что все тесты россиян на турнире дали отрицательный результат.

При этом уже накануне — опять же в Великобритании — написали о желании Международной федерации футбола пообщаться с информатором WADA Григорием Родченковым:

по информации СМИ, это якобы связано с тем, что в докладе Макларена среди прочего присутствует упоминание о 34 отечественных футболистах, нарушивших антидопинговые правила.

В свою очередь в ФИФА изначально достаточно резонно отмечали, что массовый прием запрещенных веществ в современном футболе на высочайшем уровне практически неосуществим. Игроки проходят едва ли не постоянные проверки (особенно — до, после и во время крупных турниров), плюс имеют крупные контракты с клубами, как правило, выступая за сборные бесплатно – в свете этого обвинения в адрес российских футболистов становятся еще более сомнительными. А уж если вспомнить, что на ЧМ-2014 россиян тренировал легендарный итальянец Фабио Капелло, ранее работавший с такими титанами, как «Реал» и «Ювентус», и помогала ему в этом целая команда высококлассных специалистов — и вовсе смешными.

Дисквалификации дисквалифицированного РУСАДА

Не восстановленное в правах на минувшей неделе РУСАДА продолжает свою работу на национальном уровне — 20 ноября стало известно о пяти дисквалификациях российских спортсменов, нарушивших антидопинговый кодекс.

Санкциям были подвергнуты легкоатлеты Лариса Клейменова, Ольга Ненахова, Евгений Хохлов и Тамара Щемерова, а также шорт-трекистка Александра Малькова.

Примечательно, что в трех случаях из пяти нарушения спортсменов заключались в участии в соревнованиях при уже действующей дисквалификации: Клейменова выступила в «Кроссе Нации», а Щемерова и Хохлов – на Московском марафоне.

Теперь Хохлов и Клейменова не смогут принимать участие в официальных стартах до 2023-го, тогда как дисквалификация Щемеровой будет действовать еще четыре года.

В то же время Ненахова и Малькова были подвергнуты санкциям за применение запрещенных веществ, причем в случае последней дисквалификация увечилась (с трех до 20 месяцев) по итогам решения Спортивного арбитражного суда (CAS) — вернуться в спорт они смогут в 2021-м и 2018 годах соответственно.

Дело хоккеисток будет рассмотрено позднее

Слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по поводу дел российских хоккеисток, обвиняемых в нарушении антидопинговых законов, состоятся 4 декабря, а не 22 ноября, как это планировалось ранее. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Рассмотрение дел хоккеисток, выступавших на Играх в Сочи в составе сборной России, перенесено на 4 декабря. Это решение МОК», — рассказал он.

Причина переноса даты слушаний не называется, однако в СМИ говорится о том, что связано это со сроками, в которые члены комиссии не успевают уложиться.

Ранее в прессе упоминались имена подозреваемых хоккеисток — в данный момент МОК якобы завершает работу по делам Екатерины Лебедевой, Екатерины Смоленцевой, Екатерины Пашкевич, Инны Дюбанок, Анны Шохиной и Анны Шибановой. Всего же разбирательство идет по семерым игрокам сборной, на Олимпиаде в Сочи занявшей пятое место.

Окончательное решение об участии сборной России в Играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в феврале, должно быть оглашено МОК 5-6 декабря.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».