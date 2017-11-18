Фигурное катание. Самарин борется за медаль в Гренобле. LIVE

172,93 и 258,34 для Ге.
Флаги Узбекистана в зале синхронно взметнулись ввысь.
Очень хорошо выступил Миша. Артистичными были его движения.
Черед Миши Ге из Узбекистана.
160,65 у Быченко за произвольную и 247,44 за все двухдневное выступление. Первый он сейчас.
Радуется Быченко своему выступлению. Хотя и не безгрешно он его в итоге провел.
Выполняет сложнейшие элементы этот спортсмен.
Алексей Быченко из Израиля на льду. Начал очень убедительно.
153,52 и 240,50 у него.
Морис Квителашвили из Грузии продолжает соревнования.
Отсоревновалась слабейшая пятерка. Теперь — перерыв и дело за лидерами.
150,43 балла получил Аймоз. 220,43 заработал он в Гренобле.
Первый в программе, кто сумел выступить по-настоящему удачно.
Каждое удачное действие своего спортсмена публика встречает восторженным ревом.
Кевин Аймоз из Франции завершает выступление первой группы.
Получает 158,56 и 237,20. Но радости нет, для представителя США это плохой результат.
Знаменитой музыкальной темой он начинает — The Phantom of the Opera.
Теперь Макс Аарон из США.
144,87 получил Тен за произвольную программу. И 228,57 всего.
Не удался прокат Тену. И руку он порезал коньком, идет кровь.
Зрители явно вдохновлены выступлением Тена.
Упал он в самом начале.
Денис Тен из Казахстана — следующий.
134,31 балла получил этот спортсмен. В сумме у него 198,12 и последнее место.
На льду француз Ромен Понсар. Он замкнул турнирную таблицу в короткой программе.
156,09 за произвольную и 222,21 в сумме.
Выступление состоялось.
Выпало ему открывать турнир.
Винсент Чжоу из США начинает выступление.
Самарин будет исполнять программу La Naissance de Yaha by Saint-Preux,The Unforgiven III by Metallica, House of the Rising Sun performed by Dave Evans.
Вот в какой последовательности будут выступать одиночники в произвольной программе.
Самарин готовится сразиться за медаль, на которую имеет отличные шансы. Напомним положение фигуристов после короткой программы.
Начало онлайна в 22.30 мск.
Онлайн-трансляция произвольной программы у мужчин на пятом этапе Гран-при в Гренобле.