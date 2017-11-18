Тарасова и Морозов удержали лидерство

«Газета.Ru» поздравляет отечественный дуэт и завершает на этом онлайн-трансляцию.
В произвольной программе Тарасова и Морозов вторые — 140,36, но благодаря запасу в короткой — первые в Гренобле! Россияне — победители пятого этапа Гран-при и финалисты сезона.
Ожидание оценок... Скоро станут известные все призеры. Вернее, их последовательность.
Итак, они завершили!
Зал почему-то реагирует на их действия не так активно, как в предыдущих случаях.
Бодро выступают, зажигательно. И едва ли не единственные, у кого яркие тона в костюмах.
Сложнейшую подкрутку в четыре оборота сделали Тарасова / Морозов.
Начали россияне!
141,14 за произвольную и 214,32 в сумме у Джеймс / Сипре.
Эффектной получилась концовка. Трибуны вне себя от радости. Французы, кстати, выступали под Агилеру — как и россияне совсем скоро.
Уже наделали фигуристы ошибок...
Предпоследняя пара участников — французы Ванесса Джеймс / Морган Сипре.
Да, не обогнали Илюшечкина / Москович итальянцев. 126,71 у них и 193,07 итого.
Приветствуют публику канадцы, та благодарит их за выступление.
Пытаются исправиться спортсмены, но с надеждами на медали, похоже, все.
Упала партнерша в самом начале.
Теперь Любовь Илюшечкина / Дилан Москович из Канады.
126,94 и 197,59. Неплохо!
Одним из тренеров Моники и Джуаризе является Нина Мозер, кстати.
Высокий уровень продемонстрировали.
Итальянцы изящны и убедительны.
Залу явно нравится происходящее сейчас на льду.
Следующие на старте — итальянцы Николь Делла Моника / Маттео Джуаризе.
Зрители приветствуют победителей короткой программы Тарасову и Морозова. Они исполнят композицию Candyman от Кристины Агилеры. Будут завершать сегодняшний турнир. И произойдет это чуть позже.
Теперь небольшой перерыв, разминка сильнейшей группы и непосредственно выступление.
125,74 — оценка китайцев. Имея в совокупности 188,14 балла, свергают они с вершины Кастелли / Трэна.
Это лучший дуэт в первой группе. Хорошо выступают, хоть и не без огрехов.
Перед зрителями китайская пара Чэн Пэн / Ян Цзинь.
118,16 получили Кастелли / Трэн. В сумме у них 177,15 и временное лидерство в протоколе.
Выступили, и ждут оценок.
И эти спортсмены много ошибаются.
На льду — американцы Марисса Кастелли и Мервин Трэн.
85,84 британцам за произвольную программу и 130,43 всего. не смогли они опередить французов.
Отсоревновались опытнейшие спортсмены. Теперь будут дожидаться оценок.
Трибуны аплодируют, хотя выступление не самое сложное в техническом плане.
Упала партнерша...
Теперь перед зрителями появились британцы Зу Джонс и Кристофер Бояджи.
94,82 балла выставили французским спортсменам. В сумме они заработали 146,72 по итогам короткой и произвольной программ.
Завершили выступление Эсбрат и Новоселов.
Не попали в темп.
Итак, выступление началось! Хозяева — в деле.
Разминка сейчас на льду.
Совсем скоро на лед выйдут представители Франции Лола Эсбрат и Андрей Новоселов.
В такой последовательности будут выступать фигуристы. Напомним, Тарасова и Морозов попытаются удержать первую строчку.
Начало онлайна в 20.30 мск.
Онлайн-трансляция произвольной программы у спортивных пар на пятом этапе Гран-при в Гренобле.