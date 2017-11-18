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Тарасова и Морозов удержали лидерство

Фигуристы Тарасова и Морозов победили на этапе Гран-при

Российская спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов Reuters
Российская спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов

Российская спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов выиграла состязания на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.

Трансляция
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22:30

«Газета.Ru» поздравляет отечественный дуэт и завершает на этом онлайн-трансляцию.

22:26

В произвольной программе Тарасова и Морозов вторые — 140,36, но благодаря запасу в короткой — первые в Гренобле! Россияне — победители пятого этапа Гран-при и финалисты сезона.

22:24

Ожидание оценок... Скоро станут известные все призеры. Вернее, их последовательность.

22:23

Итак, они завершили!

22:20

Зал почему-то реагирует на их действия не так активно, как в предыдущих случаях.

22:19

Бодро выступают, зажигательно. И едва ли не единственные, у кого яркие тона в костюмах.

22:18

Сложнейшую подкрутку в четыре оборота сделали Тарасова / Морозов.

22:17

Начали россияне!

22:15

141,14 за произвольную и 214,32 в сумме у Джеймс / Сипре.

22:12

Эффектной получилась концовка. Трибуны вне себя от радости. Французы, кстати, выступали под Агилеру — как и россияне совсем скоро.

22:11

Уже наделали фигуристы ошибок...

22:10

Предпоследняя пара участников — французы Ванесса Джеймс / Морган Сипре.

22:08

Да, не обогнали Илюшечкина / Москович итальянцев. 126,71 у них и 193,07 итого.

22:05

Приветствуют публику канадцы, та благодарит их за выступление.

22:02

Пытаются исправиться спортсмены, но с надеждами на медали, похоже, все.

22:01

Упала партнерша в самом начале.

22:00

Теперь Любовь Илюшечкина / Дилан Москович из Канады.

21:58

126,94 и 197,59. Неплохо!

21:57

Одним из тренеров Моники и Джуаризе является Нина Мозер, кстати.

21:55

Высокий уровень продемонстрировали.

21:53

Итальянцы изящны и убедительны.

21:50

Залу явно нравится происходящее сейчас на льду.

21:47

Следующие на старте — итальянцы Николь Делла Моника / Маттео Джуаризе.

21:46

Зрители приветствуют победителей короткой программы Тарасову и Морозова. Они исполнят композицию Candyman от Кристины Агилеры. Будут завершать сегодняшний турнир. И произойдет это чуть позже.

21:45

Теперь небольшой перерыв, разминка сильнейшей группы и непосредственно выступление.

21:40

125,74 — оценка китайцев. Имея в совокупности 188,14 балла, свергают они с вершины Кастелли / Трэна.

21:37

Это лучший дуэт в первой группе. Хорошо выступают, хоть и не без огрехов.

21:35

Перед зрителями китайская пара Чэн Пэн / Ян Цзинь.

21:32

118,16 получили Кастелли / Трэн. В сумме у них 177,15 и временное лидерство в протоколе.

21:30

Выступили, и ждут оценок.

21:29

И эти спортсмены много ошибаются.

21:26

На льду — американцы Марисса Кастелли и Мервин Трэн.

21:25

85,84 британцам за произвольную программу и 130,43 всего. не смогли они опередить французов.

21:22

Отсоревновались опытнейшие спортсмены. Теперь будут дожидаться оценок.

21:21

Трибуны аплодируют, хотя выступление не самое сложное в техническом плане.

21:20

Упала партнерша...

21:18

Теперь перед зрителями появились британцы Зу Джонс и Кристофер Бояджи.

21:15

94,82 балла выставили французским спортсменам. В сумме они заработали 146,72 по итогам короткой и произвольной программ.

21:14

Завершили выступление Эсбрат и Новоселов.

21:10

Не попали в темп.

21:08

Итак, выступление началось! Хозяева — в деле.

21:05

Разминка сейчас на льду.

21:00

Совсем скоро на лед выйдут представители Франции Лола Эсбрат и Андрей Новоселов.

20:30

В такой последовательности будут выступать фигуристы. Напомним, Тарасова и Морозов попытаются удержать первую строчку.

10:30

Начало онлайна в 20.30 мск.

10:00

Онлайн-трансляция произвольной программы у спортивных пар на пятом этапе Гран-при в Гренобле.