Фигурное катание. Загитова выступает в Гренобле. LIVE

Элизабет Турсынбаева из Казахстана следом.
151,34 — за произвольную! Впервые в карьере Загитова набрала выше 150 баллов!!! 213,80 в сумме. На первую строчку перемещается Алина.
Все ждут оценок...
Сложнейшие каскады исполняла Загитова — и все чисто!
Как машина откатала Загитова произволку! Замечательное выступление. Жаль, что была неудачна в короткой программе. Ее приветствует тренер Этери Тутберидзе.
Зал, затаив дыхание, следит за выступлением Загитовой.
Исполняет программу «Дон Кихот» Минкуса россиянка.
Загитова на льду!
137,55 поставили Михаре. И 202,12 в сумме. Возглавила она табличку.
Следующей в дело вступит наша Алина Загитова! Недавняя юниорка, которая уже успела громко заявить о себе в текущем сезоне.
Два тройных лутца с двойным тулупом исполнила спортсменка. Сама она своим прокатом довольна. Публика аплодирует.
На льду японка Маи Михара...
Закончили аутсайдеры короткой программы. Теперь небольшой перерыв, разминка и выступление сильнейшей группы.
Американка Полина Эдмандс отсоревновалась. Также неудачно — лишь 101,46 и 157,77 в «тотале». Таким образом, Туктамышева перемещается на третье место с конца!
Еще одна местная спортсменка завершила свое выступление. Это Мэ Беренес Мей. 112,44 у нее за короткую и 171,40 в сумме.
Вот это поворот — нет, Туктамышева не будет замыкать таблицу, перемещается она на предпоследнее место. Все потому, что Лекавелье наошибалась еще страшнее. Всего 93,67 балла у нее за короткую программу. И 154,35 в сумме.
Очередь француженки Лорен Лекавелье показать свое мастерство.
Опять упала Туктамышева, не все у нее в порядке.
К сожалению, Туктамышева продолжила свою неудачную серию. Лишь 114,62 получила она от судей и 167,65 в сумме. Так и останется последней Елизавета.
Россиянка исполняет программу Erinnerung by Efim Jourist, Mala Luna by Gino Vannelli, El Choclo by Angel Villoldo, Obertura by Lisandro Adrover.
Теперь Туктамышева на льду.
Итак, начали спортсмены из слабейшей группы. Открыла выступление немка Николь Шотт. В 116,85 оценено ее выступление по сумме всех компонентов. За две программы она получает оценку 172,39.
Отметим, этап Гран-при в Гренобле — предпоследний в «обязательной» части календаря. 24-26 ноября состоится шестой этап в Лейк-Плэсиде — Skate America 2017. А 7-10 декабря в Нагое пройдет финал ГП. Туда отберутся только самые лучшие.
Вот в какой последовательности будут выходить на лед спортсменки.
Увы, Елизавета Туктамышева много наошибалась, падала и замыкает теперь промежуточный протокол.
Напомним, после короткой программы лидирует Кэйтлин Осмонд. Мария Сотскова занимает вторую строчку, а Алина Загитова — пятую.
Начало онлайна в 15.00 мск.
Онлайн-трансляция произвольной программы у женщин на пятом этапе Гран-при в Гренобле.