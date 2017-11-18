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Фигурное катание. Загитова выступает в Гренобле. LIVE

Онлайн-трансляция произвольной программы у женщин на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова Reuters
Российская фигуристка Алина Загитова

Россиянка Алина Загитова допустила много ошибок в короткой программе на пятом этапе Гран-при в Гренобле и постарается отыграться в произвольной. Мария Сотскова продолжает погоню за лидером Кейтлин Осмонд из Канады. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию.

Трансляция
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16:33

Элизабет Турсынбаева из Казахстана следом.

16:32

151,34 — за произвольную! Впервые в карьере Загитова набрала выше 150 баллов!!! 213,80 в сумме. На первую строчку перемещается Алина.

16:31

Все ждут оценок...

16:29

Сложнейшие каскады исполняла Загитова — и все чисто!

16:28

Как машина откатала Загитова произволку! Замечательное выступление. Жаль, что была неудачна в короткой программе. Ее приветствует тренер Этери Тутберидзе.

16:27

Зал, затаив дыхание, следит за выступлением Загитовой.

16:26

Исполняет программу «Дон Кихот» Минкуса россиянка.

16:25

Загитова на льду!

16:24

137,55 поставили Михаре. И 202,12 в сумме. Возглавила она табличку.

16:22

Следующей в дело вступит наша Алина Загитова! Недавняя юниорка, которая уже успела громко заявить о себе в текущем сезоне.

16:20

Два тройных лутца с двойным тулупом исполнила спортсменка. Сама она своим прокатом довольна. Публика аплодирует.

16:15

На льду японка Маи Михара...

16:10

Закончили аутсайдеры короткой программы. Теперь небольшой перерыв, разминка и выступление сильнейшей группы.

16:05

Американка Полина Эдмандс отсоревновалась. Также неудачно — лишь 101,46 и 157,77 в «тотале». Таким образом, Туктамышева перемещается на третье место с конца!

15:58

Еще одна местная спортсменка завершила свое выступление. Это Мэ Беренес Мей. 112,44 у нее за короткую и 171,40 в сумме.

15:52

Вот это поворот — нет, Туктамышева не будет замыкать таблицу, перемещается она на предпоследнее место. Все потому, что Лекавелье наошибалась еще страшнее. Всего 93,67 балла у нее за короткую программу. И 154,35 в сумме.

15:49

Очередь француженки Лорен Лекавелье показать свое мастерство.

15:46

Опять упала Туктамышева, не все у нее в порядке.

15:45

К сожалению, Туктамышева продолжила свою неудачную серию. Лишь 114,62 получила она от судей и 167,65 в сумме. Так и останется последней Елизавета.

15:40

Россиянка исполняет программу Erinnerung by Efim Jourist, Mala Luna by Gino Vannelli, El Choclo by Angel Villoldo, Obertura by Lisandro Adrover.

15:38

Теперь Туктамышева на льду.

15:35

Итак, начали спортсмены из слабейшей группы. Открыла выступление немка Николь Шотт. В 116,85 оценено ее выступление по сумме всех компонентов. За две программы она получает оценку 172,39.

15:30

Отметим, этап Гран-при в Гренобле — предпоследний в «обязательной» части календаря. 24-26 ноября состоится шестой этап в Лейк-Плэсиде — Skate America 2017. А 7-10 декабря в Нагое пройдет финал ГП. Туда отберутся только самые лучшие.

15:15

Вот в какой последовательности будут выходить на лед спортсменки.

15:05

Увы, Елизавета Туктамышева много наошибалась, падала и замыкает теперь промежуточный протокол.

15:00

Напомним, после короткой программы лидирует Кэйтлин Осмонд. Мария Сотскова занимает вторую строчку, а Алина Загитова — пятую.

10:30

Начало онлайна в 15.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция произвольной программы у женщин на пятом этапе Гран-при в Гренобле.