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Бобровский остался единственной звездой НХЛ

Российский вратарь «Коламбуса» Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ

Партнеры по «Коламбусу» не раз отмечали, что колоссальная заслуга в результатах команды... Reuters
Партнеры по «Коламбусу» не раз отмечали, что колоссальная заслуга в результатах команды принадлежит Сергею Бобровскому (№72)

«Коламбус Блю Джекетс» одолел «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ благодаря великолепному голу Артемия Панарина и 36 сейвам Сергея Бобровского, которого лига признала первой и единственной звездой этого игрового дня. «Баффало Сэйбрз» имел все шансы спасти матч с «Детройт Ред Уингз» при помощи голевой передачи Виктора Антипина, но все-таки потерпел поражение.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:0

«Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и Сергея Бобровского, идущий в группе лидеров Восточной конференции, уверенно одолел на своей площадке «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича, который располагается чуть ниже середины таблицы Востока.

Впрочем, спокойная по счету победа отнюдь не была добыта в легком стиле.

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Первый гол случился только на 34-й минуте: 20-летний защитник «Коламбуса» Зак Веренски отличился после того, как Брендон Дубински обыграл двоих соперников возле «пятачка» и выкатил шайбу ему под удар. Несмотря на счет в пользу «Блю Джекетс», «Рейнджерс» не потеряли концентрацию в обороне, а продолжили действовать в сдержанной манере, очевидно, надеясь дождаться своего шанса восстановить статус-кво.

Однако все эти планы разрушил Панарин, впервые отличившийся в большинстве в этом сезоне.

Стоит отметить, что эта шайба вовсе не напоминала типичный гол команды, которая владеет численным преимуществом. Российский форвард «Коламбуса» не стал дожидаться помощи партнеров и нанес точнейший выстрел в правую «девятку» ворот прославленного шведа Хенрика Лундквиста.

Эта шайба стала для нападающего всего четвертой в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ – Артемий предпочитает делиться с партнерами голевыми передачами, которых у него накопилось уже десять.
Любопытно, что на гол в этой встрече форварду потребовалось всего два броска, которые он успел нанести за 20 минут и 47 секунд, проведенных на площадке.

Тем временем, пока Панарин и Веренски добывали «Коламбусу» победу заброшенными шайбами, российский голкипер Бобровский приводил в восторг публику своими действиями на страже ворот, не позволяя сопернику нивелировать голевые достижения партнеров по команде.

Вратарь отразил все 36 бросков, нанесенных игроками «Рейнджерс», причем некоторые из спасений казались настолько невероятными, что официальный аккаунт НХЛ в социальной сети Twitter разместил пост со словами:

«Есть ли такой сейв, который не смог бы совершить Бобровский?».

Благодаря такой вдохновенной игре россиянин был признан первой и единственной звездой этого игрового дня НХЛ.

Этот шат-аут стал для Бобровского вторым в сезоне при том, что он принял участие в 16 матчах из 20-ти. Теперь на счету голкипера уже восемь встреч этого регулярного чемпионата, в которых он пропустил только одну шайбу или не дал соперникам отличиться вовсе. По этому показателю Бобровский является лучшим в лиге на данный момент.

Что касается российского нападающего гостей Бучневича, то по счету на табло нетрудно догадаться, что матч сложился для него не лучшим образом и за 14 с половиной минут, проведенных на льду, форвард не сумел отличиться результативными действиями.

По итогам этого матча «Коламбус» записал в свой актив 25 очков в 20 встречах этого сезона и поднялся на четвертое место в турнирном зачете Восточной конференции.

Это победа стала для «мундиров» уже третьей подряд, в то время как «Рейнджерс» потерпели вторую неудачу кряду и оказались на десятой позиции в таблице Востока.

«Детройт Ред Уингз» – «Баффало Сэйбрз» — 3:1

Во встрече «Дейтройта» с «Баффало» победу тоже одержали хозяева площадки – и им точно так же, как «Коламбусу», пришлось изрядно потрудиться, чтобы «дожать» гостей. Все шайбы «Ред Уингз» были заброшены в последние 20 минуты встречи: на 40-й Люк Гленденинг открыл счет, а Томаш Татар (49 минута) и Дилан Ларкин (55) довели дело до победы.

Однако в матче был момент, когда «Баффало» вполне мог вернуться в игру – и в этом эпизоде немалую роль сыграл российский защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин, который проводит свой дебютный сезон в НХЛ.

24-летний игрок своей передачей позволил Райану О'Райлли на 45 минуте встречи сравнять счет (1:1) и, если бы не быстрый гол Татара в ответ, гости имели все шансы переломить ход игры.

Этот ассист стал для Антипина третьим в сезоне. Кроме того, россиянин, кажется, впечатлил главного тренера своей команды Фила Хаусли, поскольку тот позволил ему впервые в карьере провести на площадке больше 19 минут – 19 минут и две секунды.

Однако, к сожалению, «Сэйбрз» все равно потерпели поражение и теперь занимают последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 14 очками, набранными в 19 встречах.

«Дейтройт» же заработал по итогам этого матча 22 балла и поднялся на седьмую позицию Востока.

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