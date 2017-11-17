Серена вышла замуж за миллионера

Одна из лучших теннисисток в истории, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс связала себя узами брака с бизнесменом армянского происхождения Алексисом Оганяном. Торжественное бракосочетание 36-летней суперзвезды мирового спорта и 34-летнего мультимиллионера состоялась в центре современного искусства в Новом Орлеане.

По данным «Би-би-си», мероприятие обошлось бюджету новоиспеченной семьи в $1 млн.

Церемония проходила под основную музыкальную тему из диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище», причем невеста сменила два платья. В одном подошла к алтарю, в другое переоблачилась для застолья.

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Песня «Be Our Guest» встречала многочисленных гостей на входе. В список приглашенных вошли порядка двух с половиной сотен персон важного и очень важного уровня. Среди посетивших свадьбу обнаружились певицы Келли Роуленд, Бейонсе и ее супруг, известный рэпер и продюсер Jay-Z, знаменитая светская дама Ким Кардашьян, актриса Ева Лонгория, теннисистка Каролина Возняцки с бойфрендом, баскетболистом клуба НБА «Сан-Антонио Сперс» Дэвидом Ли и многие другие.

К слову, в начале текущего месяца молодые люди объявили о помолвке.

Возняцки в Instagram опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце и оставила подпись: «Самый счастливый день в моей жизни. Вчера я сказала «Да» своей второй половине Дэвиду Ли».

По условиям рекламного контракта Уильямс, гостям было запрещено проносить на церемонию гаджеты, снимать событие на видео и даже делать селфи. Кроме того, всех обязали одеться по форме – в смокинги и вечерние платья.

1 сентября у Уильямс-младшей и Оганяна родился ребенок. Девочку назвали Алексис Олимпией: она присутствовала на свадьбе своих родителей.

Молодые люди познакомились в Риме в 2015 году. Серена тогда неожиданно пригласила Алексиса за свой столик во время завтрака у бассейна фешенебельного отеля, приняв его не то за сотрудника зоны отдыха, не то за попрошайку. С тех пор они неразлучны. За бурной перепиской посредством мессенджеров последовали романтические свидания.

Оганян – не первый мужчина в жизни выдающейся спортсменки. В прежние годы молва приписывала ей отношения с кинорежиссером Бреттом Рэтнером, хоккеистами Кишоном Джонсоном и Лаваром Аррингтоном, рэперами Коммоном и Дрейком. Самым обсуждаемым оказался роман Уильямс с коллегой по ремеслу из Болгарии Григором Димитровым.

Поговаривали, что этого парня американка не поделила со своей давней соперницей Марией Шараповой, из-за чего девушки навсегда остались «врагами».

И все же счастье наконец-то приняло сторону Серены, чего не скажешь о ее старшей сестре и одной из лучших теннисисток этого сезона Винус. В пятницу стало известно, что полиция так и не нашла грабителей, посетивших дом теннисистки в сентябре – аккурат в то время, когда она выступала на Открытом чемпионате США. Надо заметить, бандитам нашлось, чем поживиться в гостях у звезды.

Добычей налетчиков стали деньги и драгоценности на общую сумму $400 тыс.

Дом Уильямс находится в престижном и хорошо охраняемом районе Палм-Бич-Гарденс во Флориде. Площадь жилища составляет 1 тыс. квадратных метров, стоимость оценивается в $2,3 млн.

Что же до Серены, то она планирует вернуться к активной деятельности уже на Открытом чемпионате Австралии в начале следующего года.

«Я знаю, что Серена с нетерпением ждет возвращения, она очень хочет вернуться к выступлениям в 2018 году в Австралии. Она не первая высококлассная теннисистка, которая будет играть после родов, последней из них была Ким Клейстерс. Я считаю, можно выступать после родов на самом высоком уровне. Например, Ким, став мамой, выиграла турнир Большого шлема», — заявил генеральный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон.

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