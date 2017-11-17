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Хакеры раздели чемпионку

Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк

Норвежская гандболистка Нора Мёрк стала жертвой хакеров http://www.rbnett.no
Норвежская гандболистка Нора Мёрк стала жертвой хакеров

Чемпионка мира по гандболу, бронзовый призер Олимпийских игр — 2016 в составе сборной Норвегии Нора Мёрк стала жертвой хакеров, опубликовавших в открытом доступе ее откровенные фотографии после взлома телефона спортсменки. По прошествии двух месяцев Мёрк призналась, что инцидент стал причиной депрессии, и она не уверена, сможет показать свой уровень на предстоящем чемпионате мира, где норвежская команда будет защищать свой титул.

Гандболистка сборной Норвегии Нора Мёрк стала жертвой киберпреступников, которые смогли взломать ее смартфон и выложили в интернет фотографии интимного характера. Звезда норвежского гандбола заявила, что сам факт «кражи» произошел два месяца назад.

26-летняя Мёрк — одна из лучших и самых титулованных гандболисток страны.

В течение шести лет спортсменка постоянно призывается в национальную сборную и за это время выиграла чемпионат мира 2015 года, три чемпионата Европы и бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-2016.

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Мёрк призналась, что больше не может держать этот случай в тайне, так как последние два месяца переживает худший период своей жизни.

«Моя жизнь сильно изменилась. Я отгородилась ото всех, мое чувство собственного достоинства растворилось.

Каждый день был утомительным. В этом сейчас трудно признаться. Я не думаю, что люди осознают, что они делают с человеком», — цитирует спортсменку испанская Marca.

Игрок венгерского клуба «Дьор» поведала, что пребывает в эти дни не в лучшем физическом состоянии, так как впала в депрессию, от чего нарушился ее режим питания и сна.

В первый день зимы в Германии стартует очередной чемпиона мира по гандболу, и Нора не уверена, что готова к защите своего титула из-за психологических проблем.

«Я привыкла к тому, что люди меня постоянно обсуждают, но они говорят о моей игре и моих действиях на гандбольной площадке. Однако вмешательство в личную жизнь в такой преступной форме заставляет меня чувствовать себя неуверенно и испуганно»,

— продолжила Мёрк.

Несмотря на сомнения относительно участия на чемпионате мира, карьеру гандболистка завершать не собирается.

«Когда это случилось, я сразу захотела купить билет на самолет, улететь на другой конец света и остаться там до Рождества. Однако я сразу осознала, что, если я сбегу, то злоумышленник победит, а я не хочу, чтобы что-либо остановило меня на пути к своей мечте — стать лучшей гандболисткой мира.

Правда, мне необходимо время, чтобы прийти в себя и вернуться в привычное жизненное русло. Я собираюсь забыть этот эпизод на площадке и приложу максимум усилий, чтобы продолжить играть как раньше»

— заключила Мёрк.

За свою богатую на титулы карьеру гандболистка неоднократно входила в символическую сборной чемпионатов Европы и мира. Пик ее карьеры пришелся на 2016 год, когда она стала лучшим бомбардиром Олимпийских игр и континентального первенства.

Это не первый случай, когда известные спортсмены становятся жертвами хакеров.

Так, в августе этого года злоумышленники выложили в сеть откровенные фотография одного из лучших гольфистов современности Тайгера Вудса и олимпийской чемпионки по горным лыжам Линдси Вонн, датированные периодом, когда именитые спортсмены находились в отношениях.

Киберпреступники взломали телефон гольфиста, где находились интимные фото Вонн и его самого. Вудс объявил, что намерен подать в суд, но пока дело не получило развития.

Под прицел хакеров весной этого года подали девушки — бойцы смешанных единоборств. Сразу у четырех спортсменок выкрали интимные фотографии. Жертвами злоумышленников стали Тиша Торрес, Ракель Пеннингтон, Джессамин Дьюк и Анджела Магана. Пеннингтон и Торрес выступают в самой престижной организации UFC, а Дьюк и Магана в прошлом покинули компанию и теперь выступают за в организации Invicta.

Следует отметить, что с появлением смартфонов и беспроводного интернета проблема сохранности личных данных встала особо остро. Самым громким случаем обнародования приватных фотографий произошел в 2014 году, когда жертвами хакеров стали более двадцати известных актеров, музыкантов и спортсменов.

Среди них была олимпийская чемпионка Лондона по спортивной гимнастике в команде и серебряный призер Игр на опорном прыжке Маккайла Марони.

Помимо главного старта четырехлетия Марони также выиграла три золота чемпионатов мира. Однако последний ее успех пришел в 2013-м, а в следующем году спортсменка получила травму, в результате чего в возрасте 20 лет в 2016 году гимнастка объявила о завершении карьеры.

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