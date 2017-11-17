Хакеры раздели чемпионку

Гандболистка сборной Норвегии Нора Мёрк стала жертвой киберпреступников, которые смогли взломать ее смартфон и выложили в интернет фотографии интимного характера. Звезда норвежского гандбола заявила, что сам факт «кражи» произошел два месяца назад.

26-летняя Мёрк — одна из лучших и самых титулованных гандболисток страны.

В течение шести лет спортсменка постоянно призывается в национальную сборную и за это время выиграла чемпионат мира 2015 года, три чемпионата Европы и бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-2016.

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Мёрк призналась, что больше не может держать этот случай в тайне, так как последние два месяца переживает худший период своей жизни.

«Моя жизнь сильно изменилась. Я отгородилась ото всех, мое чувство собственного достоинства растворилось.

Каждый день был утомительным. В этом сейчас трудно признаться. Я не думаю, что люди осознают, что они делают с человеком», — цитирует спортсменку испанская Marca.

Игрок венгерского клуба «Дьор» поведала, что пребывает в эти дни не в лучшем физическом состоянии, так как впала в депрессию, от чего нарушился ее режим питания и сна.

В первый день зимы в Германии стартует очередной чемпиона мира по гандболу, и Нора не уверена, что готова к защите своего титула из-за психологических проблем.

«Я привыкла к тому, что люди меня постоянно обсуждают, но они говорят о моей игре и моих действиях на гандбольной площадке. Однако вмешательство в личную жизнь в такой преступной форме заставляет меня чувствовать себя неуверенно и испуганно»,

— продолжила Мёрк.

Несмотря на сомнения относительно участия на чемпионате мира, карьеру гандболистка завершать не собирается.

«Когда это случилось, я сразу захотела купить билет на самолет, улететь на другой конец света и остаться там до Рождества. Однако я сразу осознала, что, если я сбегу, то злоумышленник победит, а я не хочу, чтобы что-либо остановило меня на пути к своей мечте — стать лучшей гандболисткой мира.

Правда, мне необходимо время, чтобы прийти в себя и вернуться в привычное жизненное русло. Я собираюсь забыть этот эпизод на площадке и приложу максимум усилий, чтобы продолжить играть как раньше»

— заключила Мёрк.

За свою богатую на титулы карьеру гандболистка неоднократно входила в символическую сборной чемпионатов Европы и мира. Пик ее карьеры пришелся на 2016 год, когда она стала лучшим бомбардиром Олимпийских игр и континентального первенства.

Это не первый случай, когда известные спортсмены становятся жертвами хакеров.

Так, в августе этого года злоумышленники выложили в сеть откровенные фотография одного из лучших гольфистов современности Тайгера Вудса и олимпийской чемпионки по горным лыжам Линдси Вонн, датированные периодом, когда именитые спортсмены находились в отношениях.

Киберпреступники взломали телефон гольфиста, где находились интимные фото Вонн и его самого. Вудс объявил, что намерен подать в суд, но пока дело не получило развития.

Под прицел хакеров весной этого года подали девушки — бойцы смешанных единоборств. Сразу у четырех спортсменок выкрали интимные фотографии. Жертвами злоумышленников стали Тиша Торрес, Ракель Пеннингтон, Джессамин Дьюк и Анджела Магана. Пеннингтон и Торрес выступают в самой престижной организации UFC, а Дьюк и Магана в прошлом покинули компанию и теперь выступают за в организации Invicta.

Следует отметить, что с появлением смартфонов и беспроводного интернета проблема сохранности личных данных встала особо остро. Самым громким случаем обнародования приватных фотографий произошел в 2014 году, когда жертвами хакеров стали более двадцати известных актеров, музыкантов и спортсменов.

Среди них была олимпийская чемпионка Лондона по спортивной гимнастике в команде и серебряный призер Игр на опорном прыжке Маккайла Марони.

Помимо главного старта четырехлетия Марони также выиграла три золота чемпионатов мира. Однако последний ее успех пришел в 2013-м, а в следующем году спортсменка получила травму, в результате чего в возрасте 20 лет в 2016 году гимнастка объявила о завершении карьеры.

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