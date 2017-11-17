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Россия не увидит Олимпиаду без своей сборной

МОК огласит решение по сборной России вечером 5 декабря

Если сборную России не допустят до Олимпийских игр в корейском Пхенчхане, российское телевидение не будет вести прямых трансляций главного старта четырехлетия. Эту информацию уже подтвердили в ВГТРК.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) должен вынести окончательное решение об участии сборной России в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

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Если решение будет отрицательным, и российская команда не поедет на Игры, российское телевидение откажется от трансляций главного спортивного старта четырехлетия.

Слухи об этом ходили давно, но теперь представители ВГТРК подтвердили ТАСС данную информацию. «Если сборная России будет отстранена от участия в Олимпийских играх, ВГТРК не будет транслировать Олимпиаду из Пхенчхана», — сказали на телеканале.

При этом официальной информации о том, будет ли показывать, Игры в случае отсутствия там сборной России, Первый канал, на данный момент не поступало, однако, по всей видимости, на первой кнопке поступят так же, как и на второй.

17 ноября стало известно, что исполком МОК проведет 5 декабря заседание в штаб-квартире организации в Лозанне. Именно тогда и будет определена судьба сборной России, решение о допуске или недопуске которой на «Белую Олимпиаду» является главным пунктом повестки мероприятия.

Во время заседания свои доклады представят независимые комиссии МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые в последние месяцы активно работают по фактуре, представленной в докладе канадского профессора Ричарда Макларена.

Именно на основании работы Освальда уже были пожизненно отстранены шестеро российских лыжников, включая Александра Легкова и Максима Вылегжанина, а Россия уже лишилась нескольких медалей Олимпиады 2014 года в Сочи.

При этом оправдана была также фигурировавшая в докладе Макларена российская олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова.

Однако разбирательства еще продолжаются, и до конца ноября на основании работы комиссии Освальда Россия может потерять еще несколько олимпийских наград, в том числе золотые, в бобслее, скелетоне и биатлоне, а также получить ряд дисквалификаций в женском хоккее.

В то же время комиссия под руководством Шида работает над изучением вопроса государственной программы поощрения употребления допинга в российском спорте.

От выводов этой комиссии не зависит судьба медалей сочинской Олимпиады, но выводы, которые представит Самуэль Шмид, напрямую повлияют на судьбу всего российского спорта и олимпийской сборной.

5 декабря в 21.30 по московскому времени запланирована пресс-конференция, на которой президент МОК Томас Бах объявит результаты заседания и решение в отношении российской сборной.

Напомним, что существует вероятность, при которой спортсменов из России допустят до Олимпийских игр, однако при этом им запретят использовать национальную символику, включая гимн, а выступать они будут должны под нейтральным олимпийским флагом.

В этом случае российская сборная наверняка откажется от поездки в Пхенчхан, так как президент страны Владимир Путин уже заявил, что выступление под нейтральным флагом для нашей сборной является унижением, и политики, а вместе с ними и российские спортивные чиновники уже поддержали первое лицо страны.

В 2014 году уже был прецедент, когда российское телевидение не показывало соревнования, изначально запланированные в сетке вещания.

Тогда «Матч ТВ» отказался от трансляций летней Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, узнав о недопуске на нее в полном составе российской сборной из-за лишения Паралимпийского комитета России (ПКР) аккредитации в Международном паралимпийском комитете (МПК).

В этом сезоне речи о трансляциях зимней Паралимпиады не идет изначально, поскольку ПКР так и не был восстановлен в своем статусе, и, по состоянию на данный момент, российские паралимпийцы пропускают Игры в Корее в полном составе.

Что касается «Матч ТВ», то интересно, как поступят на государственном спортивном телеканале страны с сеткой вещания во время Олимпийских игр.

С одной стороны, будет странно, если на «Матче» не будет показано главное спортивное событие четырехлетия, с другой, вряд ли канал, генеральным продюсером которого является Тина Канделаки, будет выбиваться из общего ряда государственных телеканалов.

На «Матч ТВ» пока воздерживаются от комментариев в отношении показа Олимпийских игр, очевидно дожидаясь решения Международного олимпийского комитета.

«Ведомости», как раз сообщившие о том, что российские телеканалы не будут показывать Игры, если там не окажется национальной сборной, также считают ситуацию с показом Олимпиады каналом «Матч ТВ» неоднозначной.

«Это спортивный канал и, возможно, он сможет собрать достаточные для себя рейтинги даже без российских спортсменов», — приводит издание слова двух своих источников в медиакомпаниях. Третий собеседник, напротив, уверен, что и «Матч ТВ» не покажет Игры, если сборная на них не поедет.

«Российские власти могут принять политическое решение, что телеканалам нужно проигнорировать Игры, если к ним не допустят сборную», — говорят собеседники издания. К тому же они считают, что вряд ли телевидение будет платить большие деньги за права на трансляции, когда без российских спортсменов они не соберут хороших рейтингов.

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