Биатлонисты покидают Россию ради Олимпиады

Олимпийский комитет России (ОКР) 16 ноября опубликовал официальный пресс-релиз, в котором разрешил Тимофею Лапшину, Анне Фролиной (Булыгиной) и Екатерине Аввакумовой выступить на Олимпийских играх за сборную Южной Кореи по биатлону.

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«ОКР разрешил биатлонистам Тимофею Лапшину, Анне Булыгиной и Екатерине Аввакумовой выступить за корейскую сборную на Играх в Пхенчхане», — приводит агентство «Р-Спорт» слова заместителя генерального директора по спорту ОКР Игоря Казикова.

Разрешение ОКР – последняя недостающая деталь паззла для выступления бывших российских биатлонистов за свою новую национальную сборную на главном старте четырехлетия.

Весной этого года корейское гражданство получили Лапшин и Аввакумова, которые уже соревновались за азиатскую сборную на этапах Кубка мира в сезоне-2016/17.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) дал им разрешение на выступление за южнокорейскую команду и на Олимпийских играх в Пхенчхане. Тогда же урожденный французский биатлонист Флоран Клод получил право выступить на Белой Олимпиаде за сборную Бельгии.

«Друзья! Теперь, когда наконец завершился процесс получения гражданства, я официально могу сказать о том, что с данного момента я буду представлять сборную Кореи! Иногда жизнь поворачивается так, как ты даже не мог предположить. Еще какое-то время назад я даже представить себе не мог, что буду соревноваться не под российским флагом. Для любого профессионального спортсмена главное — это иметь возможность реализовать себя.

Я благодарен всем, кто приложил руку к моему становлению как спортсмена в России, но в определенный момент стало понятно, что на меня не рассчитывают.

В этих условиях единственным возможным вариантом осуществить свою мечту — выступить и постараться завоевать медаль на Олимпийских играх — является переход в другую страну. Я приложу все усилия, чтобы реализовать свой потенциал уже в южнокорейской команде, в которой в меня верят», — писал Лапшин в марте 2017 года в своем инстаграме после получения южнокорейского паспорта.

Тогда же он дебютировал в составе новой команды на этапе Кубка мира в Красноярске в эстафетной гонке. Корея заняла в ней 20-е место из 24-х сборных.

Ранее, в марте 2016 года, южнокорейское гражданство приняли еще два российских биатлониста — 32-летняя Анна Фролина (чемпионка мира 2009 года в женской эстафете 4х6 км) и 23-летний Александр Стародубец (победитель спринта на чемпионате Европы 2013 года среди юниоров).

Интересно, что главным тренером сборной Южной Кореи тоже является россиянин Андрей Прокунин — двукратный чемпион мира по летнему биатлону.

Сейчас все бывшие российские биатлонисты готовятся к сезону в составе азиатской команды, при этом летом они ездили для подготовки в Новую Зеландию.

Что касается Лапшина, то он уже восстановился от полученной во время отпуска травмы. Играя в футбол с приятелями дома, Лапшин порвал крестообразные связки, но вылечился достаточно быстро и надеется помочь корейской команде в новом сезоне.

Напомним, что самым известным действующим натурализованным биатлонистом-мужчиной является немец Михаэль Реш, выступающий уже несколько лет за сборную Бельгии.

В истории нашей страны спортсмены уходили под чужие знамена в биатлоне 29 раз, в то время как Россия натурализовала всего пятерых.

Прямо сейчас за сборную Словении выступает родная сестра лидера нашей национальной команды Антона Шипулина Анастасия Кузьмина. На ее счету золотые медали Олимпиад в Ванкувере и Сочи в любимой индивидуальной гонке.

Планирует Кузьмина после рождения ребенка выступить и на Олимпийских играх в Пхенчхане, где постарается завоевать свою четвертую олимпийскую медаль (в ее активе также серебро Ванкувера в гонке преследования).

Что до российских приобретений, то самым известным среди них стал бывший белорус Виктор Майгуров, выигравший под российским триколором бронзу Нагано-1998 в эстафете и бронзу Солт-Лейк-Сити-2012 в индивидуальной гонке.

Остальные четверо принимавших российское гражданство по ходу карьеры биатлонистов на деле возвращались в родные пенаты, так как до того переходили из российской в сборные других стран.

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