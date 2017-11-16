У Боярского лопнуло терпение: «Для кого поет Бузова?»

Популярнейший отечественный актер, а также давний и преданный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский подверг резкой критике творчество бывшей супруги игрока московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова – Ольги Бузовой. По его мнению (а Боярский широко известен и как исполнитель песен), по-настоящему качественного контента больше нет, а нынешней непритязательной публике вполне достаточно солистов уровня бывшей ведущей «Дома-2».

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«Для меня история про мушкетеров немыслима без музыки, звучащей там. Но такого уровня произведений больше не пишут, – подчеркнул артист, слова которого приводит портал dni.ru. – Музыки больше нет, есть только саундтреки.

Для тех, кто слушает саундтреки, а не хорошие, красивые мелодии, и поет Бузова. А мы будем слушать то, что написали наши замечательные композиторы».

Со своим заявлением Боярский выступил на церемонии вручения Первой музыкальной премии кино и телевидения «Аврора», которая состоялась в киноконцертном зале «Родина» в Санкт-Петербурге. Причем зал встретил слова актера-ветерана бурными аплодисментами. Кстати, жителям и гостям Северной столицы уже представилась возможность оценить певческое мастерство Бузовой, что называется, вживую. Около месяца назад она дала свой первый полноценный сольный концерт именно на площадке родного города.

На наметившийся кризис в музыкальном сопровождении игрового кино обратил внимание и президент премии, композитор и автор музыки к советским «Трем мушкетерам» с Боярским в главной роли – Максим Дунаевский. Мэтр убежден, что проблема сложнее и обширнее, чем кажется на первый взгляд.

«Надо прививать публике вкус хорошими музыкальными произведениями, а сегодня их нет, — с сожалением констатировал Дунаевский. –

Порой просто хочется выключить телевизор и не ходить в кино, потому что музыку для программ и кинолент пишет не пойми кто и где.

Между тем музыка должна работать на идею фильма, на сюжет. Американские продюсеры и режиссеры давно поняли это. Ведь музыка – это душа фильма. А наши создатели кинопродукции, похоже, утратили вкус».

Дорогие мои, все помнят про День Матери в последнее воскресенье ноября? Посмотрите какую красоту к празднику подготовили мои любимые @ell_cakes! Перед их десертами я не могу устоять такое количество свежих ягодок и нежный вкус сладких изделий просто покоряет меня! Делюсь контактами 8(965)195-05-99 8(499)394-7000 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 16 2017 в 6:02 PST

Впрочем, есть у Бузовой и звездные защитники. К таковым в полной мере относится начинающая актриса, супруга хоккеиста Александра Овечкина – Анастасия Шубская. Эта девушка восторженно отозвалась о посещении выступления подруги.

«Спасибо, дорогая, за прекрасный вечер. Ты такая хрупкая и ранимая, но в то же время сильная и целеустремленная! И то что я увидела, как ты отдаешься во время концерта и то какие эмоции ты вызываешь у людей, подтверждение тому, что ты движешься в правильном направлении. Удачи тебе», — написала артистка в соцсетях, за что тут же подверглась острой травле рассерженных почитателей. Те сочли ее знакомство с Бузовой фактом, бросающим тень на репутацию. Наиболее горячие головы в приступе гнева пообещали отписаться от странички Шубской.

Тем временем объект критики Боярского – Ольга Бузова – пожаловалась на «игнор» со стороны организаторов престижной премии «Золотой граммофон-2017».

«Меня до сих пор нет в ротациях на радиостанциях, не признают в российском шоу-бизнесе… Но это все неважно! Важно то, что мы чувствуем с вами на моих концертах»,

— написала начинающая певица в послании к поклонникам в Instagram.

Как выяснилось, устроители награждения все же связывались с представителями Бузовой и высылали ей приглашение – но в качестве зрительницы, а не исполнительницы, что глубоко оскорбило бывшую жену Тарасова. Более того, два билета в ложу для особо важных гостей доставили по месту проживания Бузовой. Она отклонила столь «неблагодарное» предложение, сославшись на плотный рабочий график.

Несмотря на регулярные «подколки» экс-избранника, а ныне жениха модели Анастасии Костенко, Бузова не падает духом, бодрится и разворачивает серьезную деятельность на всех фронтах.

В момент написания этой заметки она активно готовится к концерту в Ярославле, намеченному на пятницу, 17 ноября.

Не забывает Ольга и о Дне матери, который отмечается в последнее воскресенье осени. А еще – посещает «любимый салон для нас, принцесс».

«Мои хорошие, спасибо что выручаете в самые ответственные моменты», — подписала теледива небольшой ролик из студии красоты.

К слову, в последнее время многие отметили резко посвежевший внешний вид Бузовой. Она эффектно выглядит и без косметики, а вновь отросшие волосы, убранные в хвост, придают образу дополнительный шарм.

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