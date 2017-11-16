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WADA подвесило Россию

В Кремле назвали «несправедливым» решение WADA по правам РУСАДА

Министр спорта России Павел Колобков на заседании WADA в Сеуле РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков на заседании WADA в Сеуле

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не было восстановлено в правах комитетом WADA по соответствию на заседании в Сеуле. «Газета.Ru» разбиралась, возможно ли изменение этой ситуации, и как все это повлияет на перспективы России принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

Ожидаемое решение

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстановил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.

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В WADA сочли, что российское агентство выполнило не все требования «дорожной карты» для восстановления своего статуса соответствия кодексу.

«Что касается «дорожной карты», насколько мы понимаем, она была принята российскими властями. Условием было принятие доклада Макларена в плане сговора, включающего чиновников из Министерства спорта, РУСАДА и лаборатории, — приводит «Спорт-Экспресс» слова главы комитета WADA по соответствию Джонатана Тэйлора. — Я слышал слова Александра Жукова, который сказал, что были манипуляции отдельных лиц, и степень их ответственности определит Следственный комитет. Но это противоречит словам самого Следственного комитета на прошлой неделе.

Давайте говорить ясно: комитет хочет, чтобы Россия признала, что сговором руководили чиновники Министерства спорта, и в его осуществлении помогали работники ФСБ. Пока этого не произойдет, условие не будет выполнено.

В докладе Следственного комитета нет упоминаний об интервью с чиновниками Министерства спорта или работниками ФСБ, которые упоминались в докладе Макларена. И это – удивительное упущение.

Удивительно, что в докладе Следственного комитета говорится, что пробирки невозможно вскрыть. Никак не объясняется технология «исчезающих проб» и электронные письма, в которых участвуют чиновники Министерства. Так что я надеюсь, что работа Следственного комитета продолжится, и они обратят внимание на все эти моменты.

Жуков призвал нас не делать РУСАДА заложником этих политических требований.

Но, во-первых, это условия «дорожной карты», которую приняли российские власти. Во-вторых, вопрос закрытых городов все еще в процессе решения, и пока полного доступа нет.

И, в-третьих, что самое важное, вопрос к вам состоит в том, что если прошлая работа РУСАДА была полностью коррумпирована Министерством и ФСБ и вы это отрицаете, как вы можете гарантировать, что это не повторится?

Настаиваем, что три оставшихся условия должны быть выполнены, и до тех пор РУСАДА не может получить статуса соответствия».

Таким образом, то, о чем сообщали различные источники незадолго до заседания в Сеуле, подтвердилось. Не стало решение WADA сюрпризом и для вице-премьера правительства по спорту, туризму и молодежной политике Виталия Мутко.

«Другого решения никто и не ожидал, оно анонсировалось и комиссиями, и соответствующими изданиями, хорошо информированными.

А то, что оно без оговорок, может, и неплохо. Восстановление РУСАДА и участие сборной в Олимпиаде – это две разные вещи, одно не связано с другим, — заявил Мутко.

— От этого решения ничего не поменялось, РУСАДА работает. Другое дело – критерии соответствия. Они, на наш взгляд, выполнены в России. А дополнительные и заведомо невыполнимые два пункта говорят о том, что желания восстанавливать не было.

А решение МОК – это другое, если оно будет приниматься в правовом поле, сомнений нет – большинство российских спортсменов абсолютно чистые и будут допущены к Играм».

Было еще много разных комментариев, в которых российские спортивные функционеры и чиновники возмущались подходу WADA или не удивлялись его решению, в то же время представители Всемирного антидопингового агентства также придерживаются единой линии, которую озвучил Тэйлор.

Миссия невыполнима

«С ноября 2015, когда РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, агентством проделан внушительный объем работы, пройден большой путь. Я бы сказал, что процесс завершен на 90%, осталось всего 10», – отметил прогресс РУСАДА президент WADA Крэйг Риди.

«Хочу заострить ваше внимание на том, что все мы в WADA сегодня сошлись во мнении, что чистые спортсмены, безусловно, должны иметь право выступать на всех соревнованиях.

Но что касается соответствия РУСАДА, то они по-прежнему не выполнили всю дорожную карту, поэтому остаются в прежнем статусе», — добавил Риди.

Проблема в том, что те самые пресловутые «10 процентов» – на практике являются невыполнимым условием.

Россия категорически отрицает причастность государства к поощрению употребления допинга и созданию допинговой программы, и ни при каких обстоятельствах не готова признать свою вину.

Даже несмотря на отказ восстановить в правах РУСАДА сейчас, российское агентство еще может получить статус соответствия даже до Олимпиады в Пхенчхане.

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков рассказал, что это может быть сделано по письменной процедуре, и подобные прецеденты уже случались, другое дело, что все опять упирается в «дорожную карту» и те самые проценты.

Олимпийцы под вопросом

Но вопрос с восстановлением РУСАДА не главный. Просто он имеет прямое или косвенное отношение к самому важному – поедет ли вся сборная России на Олимпиаду в Южную Корею?

Те же самые «инсайдеры», что анонсировали отказ в восстановлении в правах РУСАДА, сообщали о невозможности при этом для поездки на Игры всей российской олимпийской команды.

Однако обратное сейчас утверждает не только Виталий Мутко, но и иностранные спортивные чиновники, включая президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Он уже успел заявить, что не видит проблемы в предоставлении аккредитации на участие в Олимпиаде российским спортсменам даже в случае невосстановления РУСАДА в его правах.

Правда, ставить в этом вопросе точку пока рано. Во-первых, позиция президента МОК еще вполне может поменяться, тем более Бах находится под серьезным давлением оппонентов, постоянно попрекающих его теплыми отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

Во-вторых, возможен расклад, при котором МОК допустит российских спортсменов до Пхенчхана только под нейтральным флагом и без права выступления в национальных цветах и исполнения национального гимна.

В этом случае отказаться от участия в Олимпиаде может уже сама сборная России. Вряд ли этого захотят спортсмены (по крайней мере, большинство), но Путин уже озвучил свое мнение на этот счет, и пока чиновников, которые высказались бы в пику президенту не нашлось.

В общем, ожидаемое решение WADA не особенно пролило свет на ситуацию вокруг выступления сборной России на зимней Олимпиаде, а именно этого сейчас все ждут с волнением и нетерпением.

Ситуация остается напряженной, но очевидно, что несмотря на давление со стороны спортивной общественности, МОК не особенно заинтересован в отсутствии такой сборной, как российская, на главном спортивном празднике четырехлетия.

Прощай, Паралимпиада

А вот у паралимпийцев все плохо. Паралимпийский комитет России (ПКР) до сих пор, как и РУСАДА лишен аккредитации, только в Международном паралимпийском комитете (МПК).

Проблема в том, что восстановление статуса соответствия РУСАДА является одним из пунктов «дорожной карты» для ПКР.

Ситуация тут такая же патовая, как и у самого Российского антидопингового агентства, которое выполнила все требования, которые зависели от него, но не может повлиять на оставшиеся.

Российские паралимпийцы в полном составе уже пропустили летние Игры в Рио-де-Жанейро и, к сожалению, видимо, пропустят и зимние в Пхенчхане.

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