Следственный комитет отправит Россию на Олимпиаду

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось вернуть официальный статус соответствующей российской организации (РУСАДА) на прошедшем 16 ноября заседании своих учредителей, однако делать катастрофические выводы пока рано.

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Да, РУСАДА по-прежнему будет вынуждено планировать и проводить тестирование спортсменов под чутким наблюдением британских коллег, что не может считаться положительным моментом. Но, во-первых, агентство исправно функционирует и WADA отмечает его постоянный прогресс: так, сам глава Всемирного агентства Крэйг Риди заявил, что «процесс восстановления РУСАДА завершен на 90%».

А во-вторых, никто не спешит объявлять о том, что отказ вернуть РУСАДА прежний статус повлечет за собой отстранение всей нашей сборной от зимних Олимпийских игр в Пхенчхане – 2018, чего так опасались в России.

Тот же Риди заверил, что у Всемирного агентства нет полномочий на то, чтобы не пустить отечественных атлетов на Игры:

«У нас нет прав определять, кто принимает участие в Олимпиаде. Мы только признали, что РУСАДА не соответствует кодексу WADA.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) в совете учредителей WADA Ненад Лалович заострил внимание на том, что Всемирное агентство не потребовало отстранить сборную России от Олимпиады-2018:

«Считаю, что, несмотря на решение совета учредителей, сегодня сделан шаг вперед в отношении РУСАДА.

Важно, что выполнены уже почти все пункты дорожной карты, кроме тех, которые по понятным причинам РУСАДА сейчас не может решить. Мне кажется, что

один только факт, что WADA не призывает к дисквалификации сборной России на Олимпийских играх, как это было в прошлом году, говорит о том, что в отношениях WADA и России сделан шаг вперед».

Такой же позиции придерживаются и большинство российских чиновников. Так, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев дал положительный прогноз относительно участия россиян в Олимпиаде.

«Допуск сборной на Олимпийские игры 2018 года или недопуск находятся в компетенции МОК. Аккредитация или неаккредитация РУСАДА на этот процесс не влияет никак.

Это два совершенно разных движения. Тот факт, что на саммите WADA олимпийский вопрос вообще не поднимался — это хороший знак. Поэтому прогноз по Олимпийским играм в целом положительный».

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко также отметил, что «восстановление РУСАДА и участие сборной в Олимпиаде — это две разные вещи, одно не связано с другим», при этом лишь слегка посетовав на непонимание со стороны международных организаций.

«Мы говорим с WADA немного на разных языках. Но мы прислушиваемся, стараемся сотрудничать на добросовестной основе», — приводит слова чиновника ТАСС.

На позитивный лад настраивают и уверения представителей МОК в том, что отстранение РУСАДА никак не повлияет на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

«В отношении чемпионата мира в России нет никаких проблем из-за несоответствия — допинг-пробы вполне могут анализироваться за пределами страны-хозяйки турнира.

Так было, например, на чемпионате мира в Бразилии. Мы даже не говорили об этом с ФИФА, если честно», — признался Риди, также отметивший, что РУСАДА проделала огромную работу с 2015 года, но «в дорожной карте остается еще два невыполненных пункта».

Из этих двух несчастных пунктов один – признание Россией того, что в стране некогда существовала государственная система поддержки допинга — скорее всего, не будет выполнен никогда, а второй – открытый доступ к пробам отечественных спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории – может быть удовлетворен только после того, как Следственный комитет России (СКР) завершит свое внутреннее расследование допингового скандала.

Однако и тут можно найти положительные моменты: Риди сообщил, что

WADA намерено принять предложение СКР о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений.

«Мы видим выход из сложившейся ситуации, не так давно мы получили предложение от Следственного комитета о сотрудничестве в расследовании и примем его. Так что мы продолжаем двигаться вперед», — подчеркнул глава WADA.

Возможно, благодаря совместному труду СКР и Всемирного агентства российской стороне удастся закрыть вопросы хотя бы по одному из двух оставшихся пунктов.

Официально вопрос о восстановлении РУСАДА можно будет снова поднять на следующем заседании учредителей WADA, которое состоится 17 мая 2018 года в Монреале.

Однако руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков заверил, что, если российская сторона выполнит все критерии WADA, то решение о возвращении полноценного статуса может быть принято «по письменной процедуре, с помощью письменного голосования». В таком случае даже ждать до следующего заседания не придется.

Напомним, российская организация уже больше двух лет является несоответствующей Всемирному антидопинговому кодексу и не может функционировать в обычном режиме.

В июне 2017 года РУСАДА было позволено начать тестирования спортсменов, но только под наблюдением Британского агентства (UKAD).

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