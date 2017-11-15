«Спартак» обесценил золото, подарив его дворникам»

Чемпионат России по футболу возобновляется после паузы, связанной с контрольными матчами сборной. Главной афишей 17-го тура, безусловно, станет матч в Краснодаре между одноименным клубом и чемпионом страны.

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Накануне матча многие болельщики «Спартака» заявили о своих претензиях к клубу на гостевых и форумах, а некоторые известные представители фанатского движения высказались и в соцсетях.

Так, экс-глава официального фан-клуба «Спартака» Олег Семенов возмутился ценам на билеты на фанатскую трибуну в домашнем матче с «Зенитом», который состоится 27 ноября.

«1500 рублей на «фанатку» на «Зенит» это, по-моему, дорого», — заявил он.

А один из главных инсайдеров в спартаковской фанатской среде Андрей Меркин, более известный в «Твиттере» под ником wasy_invalid, заявил, что у поклонников клуба с начала сезона накопилось уже около десятка претензий.

«Газета.Ru» решила разобраться в причинах недовольства и связалась с Меркиным.

— В вашем посте в «Твиттере» вы упомянули о претензиях к руководству клуба. Могли бы подробнее нам рассказать о них?

— Вопрос непростой, хотя бы потому, что мне не хотелось бы услышать в ответ обвинения в «раскачивании лодки». У команды непростой сезон, старт явно не заладился, но теперь «Спартак» начинает выправлять ситуацию. И мы, болельщики, должны именно в этот момент сплотиться вокруг команды и поддерживать ее, как никогда. Но у монеты, как известно, две стороны.

Именно в тот момент, когда мы должны объединиться, нам озвучивают стоимость билетов, которая, мягко говоря, не всем фанатам по карману.

Более того, предлагаются пакетные продажи на последние пять матчей команды – против «Зенита», «Арсенала» и ЦСКА в чемпионате России, а также две лигочемпионовские игры с «Марибором» и «Ливерпулем».

Да, мы готовы ехать за командой всюду, но нужно учитывать и экономику. Далеко не каждый болельщик может разом выложить крупную сумму на пять матчей. А цена на матчи с «Зенитом» и ЦСКА – 1500 рублей на «фанатку» и вовсе за гранью. Получается, что клуб решил воспользоваться конъектурой и нажиться на тех, кто готов отдать последние деньги и поддержать любимый «Спартак».

— Разве это удивительно? Спрос рождает предложение.

— Наверное, да. Но мы тут говорим о фанатах, а не билетах на центральные секторы, на которые контингент не совсем постоянный. Не говоря уже о материальном достатке. Это говорит о том, как к нам относятся в руководстве команды. По ходу этого сезона, кстати, похожих случаев неуважения к собственным болельщикам было немало.

— Например?

— Я не буду расставлять по важности пункты, просто приведу факты. «Спартак» помпезно отмечает чемпионство и награждает команду золотыми медалями. Мы все ждали этого дня 16 лет! Но мероприятие прошло в закрытом режиме! Туда были приглашены немало людей, которые вообще не имеют отношения к «Спартаку», а самим болельщикам запретили присутствовать. Я знаю, что актив просил выделить хотя бы по два билета на каждую группировку, это каких-то 20 билетов. Однако Измайлов и в этом нам отказал. Такое на моей памяти, болельщика команды с большим стажем, произошло впервые.

Далее: по регламенту чемпиону полагается 40 комплектов медалей. Вы знаете, сколько медалей клуб дополнительно заказал? 400!

— Что тут неправильно? Наверняка решили наградить всех сотрудников клуба, команды и базы.

— Мы сами обесценили наше золото, подарив его в том числе дворникам и посудомойщицам.

К золотой медали нужно относиться трепетно, эта должна быть реликвия. Что в итоге мы видим? Те же самые медали дарятся и наверняка продаются людям, которые вообще непричастны к чемпионству. Посмотрите соцсети, уверен, и вы найдете такие примеры.

— С момента награждения прошло уже почти полгода, однако болельщики только сейчас высказали свои претензии. Почему столько времени молчали?

— Не забывайте, речь идет о болельщиках, которые многое готовы стерпеть и не готовы выносить конфликты наружу. Тем более что эти претензии планировалось выразить на ежегодной встрече руководства клуба и актива болельщиков. На этих традиционных мероприятиях даже Леонид Федун как-то присутствовал. Однако с начала сезона мы никак не можем добиться подобной встречи. По отдельности Наиль Измайлов общается с представителями актива, что приносит больше негатива и разлада, нежели позитива. Также, видимо, под запретом и встречи актива фанатов с командой.

Когда стало ясно, что клуб всячески препятствует этому, болельщики сами стихийно приехали в Тарасовку и поговорили с Массимо Каррерой и командой. Но помощи клуба и тут не дождались.

Почему «и тут»? Вы посмотрите стратегию клуба по работе с болельщиками. Обсуждаются разные проекты, запускается серия видеороликов под условным названием «ДНК», но при этом мнение самих болельщиков никто не слышит и не хочет услышать.

— Но ролик, по мнению многих, получился мощным. Даже стал участником фестиваля рекламы «Каннские львы».

— Да ради Бога, только там нет даже частички от фанатов «Спартака». Ради кого тогда запускается эта акция? Болельщики, кстати, между собой в шутку даже расшифровали название проекта «ДНК» — «Добрый Наиль Камильевич» (смеется).

Ну а если серьезно, то в клубе происходят такие вещи, о которых даже стыдно говорить.

Как, например, можно отдавать в аренду ресторан на стадионе фанатам ЦСКА?

— В каком смысле?

— В прямом! То, что помещения стадиона можно арендовать – в этом нет никакой крамолы. Но когда арендуют ресторан и завешивают его красно-синей атрибутикой – это уже оскорбляет наши чувства. Как можно святая святых замарать? Это никаких денег не стоит.

«Газета.Ru» дозвонилась до официальных лиц московского клуба, чтобы узнать их мнение о проблеме.

Вице-президент Наиль Измайлов заявил, что будет разговаривать только после встречи с фанатами.

«Кто-то возмутился ценами на билеты? Я уже все рассказал по этой теме. Также я ничего не знаю о том, что кто-то из фанатов расстроен, что не попал на вручение золотых медалей. Я поговорю с ними и выясню. Потом уже будем разговаривать», — сказал функционер.

Пресс-атташе Леонид Трахтенберг в свою очередь заметил, что «не имеет отношения к болельщикам», и по этому вопросу «нужно обращаться в фан-клуб».

На момент публикации на официальный запрос нашего издания ответа пока не поступало.

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