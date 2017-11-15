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«Спартак» обесценил золото, подарив его дворникам»

Фанаты «Спартака» назвали причины недовольства работой руководства клуба

Болельщики «Спартака» перед началом матча группового этапа Лиги Чемпионов между ФК... «РИА Новости»
Болельщики «Спартака» перед началом матча группового этапа Лиги Чемпионов между ФК «Севилья» (Севилья, Испания) и ФК «Спартак» (Москва, Россия).

Представители фанатского движения «Спартака» выступили в соцсетях с претензиями в адрес руководства московского клуба. Экс-глава официального фан-клуба спартаковцев Олег Семенов возмутился ценами на билеты в матче с «Зенитом», а известный болельщик Андрей Меркин не доволен распределением в команде золотых медалей. Вице-президент клуба Наиль Измайлов в комментарии «Газете.Ru» отметил, что намерен встретиться с фанатами, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.

Чемпионат России по футболу возобновляется после паузы, связанной с контрольными матчами сборной. Главной афишей 17-го тура, безусловно, станет матч в Краснодаре между одноименным клубом и чемпионом страны.

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Накануне матча многие болельщики «Спартака» заявили о своих претензиях к клубу на гостевых и форумах, а некоторые известные представители фанатского движения высказались и в соцсетях.

Так, экс-глава официального фан-клуба «Спартака» Олег Семенов возмутился ценам на билеты на фанатскую трибуну в домашнем матче с «Зенитом», который состоится 27 ноября.

«1500 рублей на «фанатку» на «Зенит» это, по-моему, дорого», — заявил он.

А один из главных инсайдеров в спартаковской фанатской среде Андрей Меркин, более известный в «Твиттере» под ником wasy_invalid, заявил, что у поклонников клуба с начала сезона накопилось уже около десятка претензий.

«Газета.Ru» решила разобраться в причинах недовольства и связалась с Меркиным.

— В вашем посте в «Твиттере» вы упомянули о претензиях к руководству клуба. Могли бы подробнее нам рассказать о них?

— Вопрос непростой, хотя бы потому, что мне не хотелось бы услышать в ответ обвинения в «раскачивании лодки». У команды непростой сезон, старт явно не заладился, но теперь «Спартак» начинает выправлять ситуацию. И мы, болельщики, должны именно в этот момент сплотиться вокруг команды и поддерживать ее, как никогда. Но у монеты, как известно, две стороны.

Именно в тот момент, когда мы должны объединиться, нам озвучивают стоимость билетов, которая, мягко говоря, не всем фанатам по карману.

Более того, предлагаются пакетные продажи на последние пять матчей команды – против «Зенита», «Арсенала» и ЦСКА в чемпионате России, а также две лигочемпионовские игры с «Марибором» и «Ливерпулем».

Да, мы готовы ехать за командой всюду, но нужно учитывать и экономику. Далеко не каждый болельщик может разом выложить крупную сумму на пять матчей. А цена на матчи с «Зенитом» и ЦСКА – 1500 рублей на «фанатку» и вовсе за гранью. Получается, что клуб решил воспользоваться конъектурой и нажиться на тех, кто готов отдать последние деньги и поддержать любимый «Спартак».

— Разве это удивительно? Спрос рождает предложение.

— Наверное, да. Но мы тут говорим о фанатах, а не билетах на центральные секторы, на которые контингент не совсем постоянный. Не говоря уже о материальном достатке. Это говорит о том, как к нам относятся в руководстве команды. По ходу этого сезона, кстати, похожих случаев неуважения к собственным болельщикам было немало.

— Например?

— Я не буду расставлять по важности пункты, просто приведу факты. «Спартак» помпезно отмечает чемпионство и награждает команду золотыми медалями. Мы все ждали этого дня 16 лет! Но мероприятие прошло в закрытом режиме! Туда были приглашены немало людей, которые вообще не имеют отношения к «Спартаку», а самим болельщикам запретили присутствовать. Я знаю, что актив просил выделить хотя бы по два билета на каждую группировку, это каких-то 20 билетов. Однако Измайлов и в этом нам отказал. Такое на моей памяти, болельщика команды с большим стажем, произошло впервые.

Далее: по регламенту чемпиону полагается 40 комплектов медалей. Вы знаете, сколько медалей клуб дополнительно заказал? 400!

— Что тут неправильно? Наверняка решили наградить всех сотрудников клуба, команды и базы.

— Мы сами обесценили наше золото, подарив его в том числе дворникам и посудомойщицам.

К золотой медали нужно относиться трепетно, эта должна быть реликвия. Что в итоге мы видим? Те же самые медали дарятся и наверняка продаются людям, которые вообще непричастны к чемпионству. Посмотрите соцсети, уверен, и вы найдете такие примеры.

— С момента награждения прошло уже почти полгода, однако болельщики только сейчас высказали свои претензии. Почему столько времени молчали?

— Не забывайте, речь идет о болельщиках, которые многое готовы стерпеть и не готовы выносить конфликты наружу. Тем более что эти претензии планировалось выразить на ежегодной встрече руководства клуба и актива болельщиков. На этих традиционных мероприятиях даже Леонид Федун как-то присутствовал. Однако с начала сезона мы никак не можем добиться подобной встречи. По отдельности Наиль Измайлов общается с представителями актива, что приносит больше негатива и разлада, нежели позитива. Также, видимо, под запретом и встречи актива фанатов с командой.

Когда стало ясно, что клуб всячески препятствует этому, болельщики сами стихийно приехали в Тарасовку и поговорили с Массимо Каррерой и командой. Но помощи клуба и тут не дождались.

Почему «и тут»? Вы посмотрите стратегию клуба по работе с болельщиками. Обсуждаются разные проекты, запускается серия видеороликов под условным названием «ДНК», но при этом мнение самих болельщиков никто не слышит и не хочет услышать.

— Но ролик, по мнению многих, получился мощным. Даже стал участником фестиваля рекламы «Каннские львы».

— Да ради Бога, только там нет даже частички от фанатов «Спартака». Ради кого тогда запускается эта акция? Болельщики, кстати, между собой в шутку даже расшифровали название проекта «ДНК» — «Добрый Наиль Камильевич» (смеется).

Ну а если серьезно, то в клубе происходят такие вещи, о которых даже стыдно говорить.

Как, например, можно отдавать в аренду ресторан на стадионе фанатам ЦСКА?

— В каком смысле?

— В прямом! То, что помещения стадиона можно арендовать – в этом нет никакой крамолы. Но когда арендуют ресторан и завешивают его красно-синей атрибутикой – это уже оскорбляет наши чувства. Как можно святая святых замарать? Это никаких денег не стоит.

«Газета.Ru» дозвонилась до официальных лиц московского клуба, чтобы узнать их мнение о проблеме.

Вице-президент Наиль Измайлов заявил, что будет разговаривать только после встречи с фанатами.

«Кто-то возмутился ценами на билеты? Я уже все рассказал по этой теме. Также я ничего не знаю о том, что кто-то из фанатов расстроен, что не попал на вручение золотых медалей. Я поговорю с ними и выясню. Потом уже будем разговаривать», — сказал функционер.

Пресс-атташе Леонид Трахтенберг в свою очередь заметил, что «не имеет отношения к болельщикам», и по этому вопросу «нужно обращаться в фан-клуб».

На момент публикации на официальный запрос нашего издания ответа пока не поступало.

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