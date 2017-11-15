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Тарасов женится назло Бузовой

Полузащитник «Локомотива» Тарасов может расстроить Бузову свадьбой

Футболист Дмитрий Тарасов с бывшей супругой Ольгой Бузовой Пресс-служба Бэллы Потемкиной
Футболист Дмитрий Тарасов с бывшей супругой Ольгой Бузовой

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов близок к свадьбе с 23-летней моделью Анастасией Костенко — он выложил фотографию, на которой на безымянном пальце девушки заметно золотое кольцо. Поклонники бывшей супруги футболиста Ольги Бузовой считают, что игрок публикует эти посты с единственной целью — расстроить экс-супругу.

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов «уколол» свою бывшую супругу Ольгу Бузову очередной демонстрацией счастья в отношениях с 23-летней моделью Анастасией Костенко. На этот раз удар получился гораздо более ощутимым, чем фото семейной идиллии, которое полузащитник выкладывал 10 ноября — после совместного с Костенко ужина у своих близких родственников.

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Футболист поделился со своими поклонниками «историей» в социальной сети Instagram, на которой он вместе с возлюбленной находится в театре, с подписью «Сводил любимую на мюзикл». Казалось бы, ничего необычного — Тарасов довольно активно оповещает весь мир о приятном времяпрепровождении со своей пассией,

однако внимательные фанаты пары разглядели на безымянном пальце Костенко золотое кольцо внушительного размера, которое очень напоминало помолвочное.

Сама модель тоже подлила масла в огонь, за день до этого выложив в социальной сети свое соблазнительное фото в ресторане с загадочным сообщением: «Через 36 дней наконец-то произойдет то, о чем мои мысли последние 5 месяцев. Отсчет пошел».

Текст был сопровожден изображениями трех «сердечек» и смайлика с влюбленными глазами.

Теперь у поклонников пары Тарасова и Костенко почти не осталось сомнений: свадьба их кумиров запланирована на 14 декабря.

Тем временем фанаты бывшей жены футболиста Ольги Бузовой считают, что все подобные посты Тарасов выкладывает назло своей экс-супруге.

«Бессовестным был...бессовестным и остаешься...», «Не стремно любимыми нескольких человек в жизни называть? Невозможно быть верным своему выбору раз и навсегда? Это низко и мерзко», — пишут поклонники поп-дивы в комментариях инстаграма Тарасова.

Впрочем, нельзя исключать, что молодые люди просто решили в очередной раз пошутить над своими фанатами. Не так давно они уже выкладывали на суд публики видео, в котором едут куда-то в шикарной машине, а Тарасов, одетый в солидный смокинг, поет свадебные песни своей избраннице, наряженной в белоснежное платье. Как оказалось после, влюбленные всего лишь направлялись на бракосочетание своих друзей.

Несмотря на подобные розыгрыши, особо нетерпеливые почитатели этой пары считают, что молодые люди на самом деле уже давно помолвились. Так, на видео роскошного праздника, устроенного Тарасовым в честь дня рождения его подруги 29 марта, тоже можно было при некотором старании разглядеть кольцо на безымянном пальце правой руки Костенко.

Поклонники распавшейся пары Тарасова и Бузовой крайне болезненно реагируют на все новости, связанные с новым личным счастьем футболиста.

Например, под фотографией, где игрок обсуждает с Костенко интерьер их особняка, который он начинал строить для Бузовой, а затем принял решение переделать по вкусу своей новой спутницы жизни, некоторые пользователи соцсети обвинили его в показушности и желании сделать больно бывшей пассии.

«Забыл поставить хэштег #язнаючтотысмотришь», «Показушник, специально для Оли сделал этот пост», «А убрали уже со стены огромные буквы O и D?» — напоминали Тарасову поклонники.

Многих возмутила и подпись к изображению «Остались последние штрихи. Заказываем шторы в наш дом с Настей» с непрерывным потоком милых хэштегов #нашдом, #семья, #дети, #счастье, #уют, #покой, #тишина, #понимание, #забота.

«Хэштеги, как у 16-летнего пацана, который впервые увидел живую женщину», — язвили пользователи соцсетей.

В комментариях футболисту также припомнили тот факт, что до свадьбы с Бузовой он заставил ее подписать брачный контракт, чтобы распределить, кому что достанется в случае развода.

Благодаря этому предусмотрительному решению Тарасов сохранил внушительную часть своего имущества.

«Костенко тоже заставишь подписывать контракт?» — издевались комментаторы. «У нее контракта не будет», — неожиданно отреагировал полузащитник.

Разумеется, подобные публичные заявления Тарасова не могут быть приятны его бывшей жене. Бузова реагирует на них адекватно ситуации, время от времени пытаясь «поквитаться» с футболистом.

Так, в начале ноября она многозначительно исполнила в прямой трансляции соцсети песню с повторяющимися словами «Ты не попал», когда игрока не оказалось в заявке сборной России на товарищеские матчи с Испанией и Аргентиной.

Однако отплатить той же монетой – счастьем в личной жизни — у начинающей певицы пока не получается. «Почему нет никого достойного?», — вздыхает поп-дива в интервью.

Напомним, Бузова и Тарасов состояли в отношениях четыре года, однако осенью 2016-го стало известно об их разрыве, а официально развод был оформлен в декабре.

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