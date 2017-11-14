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Россия дала сдачи испанцам

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Сборная России сыграла вничью с командой Испании в контрольном матче на стадионе «Санкт-Петербург». Подопечные Станислава Черчесова проявили волевые качества, сумев сначала отыграться со счета 0:2, а затем и с 2:3. Дублем в составе хозяев отметился Федор Смолов, еще один гол записал на свой счет Алексей Миранчук.

Россияне не встречались с испанцами со времен легендарного Евро-2008. У соперников тогда в обоих матчах участвовали Андрес Иньеста и Серхио Рамос, во вторник вышедшие с первых минут. Оставшиеся наши из «бронзовой сказки» — Игорь Акинфеев и Юрий Жирков. Вратарь остался вне заявки и разместился на трибуне (устал после Аргентины), а защитник-полузащитник начал игру на скамейке запасных.

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В отличие от аргентинцев, которые тремя днями ранее в Москве действовали явно не в полную силу, команда Испании отнеслась к делу в высшей степени серьезно. У 65-й команды в рейтинге ФИФА и так было не особо много шансов против восьмой — достаточно поднять статистику встреч.

В новый российский период (с 1991 года) мы прежде сыграли пять раз и при четырех поражениях добыли лишь одну ничью — в «товарняке»-2006 под руководством и.о. наставника Александра Бородюка (0:0).

Единственный советский успех в отборе к Евро-1972 вспоминать не стоит за давностью лет. В ту пору команды больше отказывались соперничать друг с другом по политическим причинам, как было с испанцами на ЧЕ-1960 и с нашими четырьмя годами позже.

Очередную страницу противостояния жители Пиренеев начали без раскачки, как принято говорить в таких случаях. Забегали, забрали себе мяч — однако первый по-настоящему опасный момент создали-таки россияне.

Прелюдией послужил эпизод с падением Дзагоева в штрафной, когда итальянский судья Джанлука Рокки не отважился назначить пенальти. Затем Игорь Смольников классно вырезал низовую передачу с флангом. Капитан Федор Смолов достал мяч, но лишь его коснулся, акцентированного удара не получилось — не дотянулся.

Ну а Испания, даром что напичкана мастерами высочайшего уровня, реализовала первый же свой шанс. Андрея Лунева распечатали на девятой минуте: случился прямо зеркальный момент относительно российского, только Марко Асенсио забрасывал мяч с бровки верхом, невысокий Хорди Альба взметнул ввысь на ближней штанге и кивком головы переправил его под перекладину.

В субботу испанцы, особо не напрягаясь, накидали пять мячей Коста-Рике — и точно так же Альба положил начало забитым голам уже в самом дебюте. Перед Россией замаячила мрачная перспектива.

Тем более, что хозяевам никак не удавалось создать проблемы для Давида де Хеа. Много бил Денис Глушаков. Работал с мячом долго, все попытки блокировали защитники. Даже со штрафного, когда ассистировать ему пытался Смолов (именно он и заработал «стандарт», смело пойдя в обводку). Эта парочка вообще «зажигала» до перерыва более остальных россиян.

Забегая вперед, самая верная возможность улыбнулась капитану «Спартака» на 40-й минуте. Хавбек тогда получил пас из глубины и с 11-метровой отметки бил, казалось, наверняка. Альба каким-то чудом оказался поблизости и в последний миг помешал противнику. Гола не случилось.

На табло «Санкт-Петербурга» тогда уже горели неприглядные 0:2. Это Рокки «поставил» достаточно неоднозначный пенальти в российские ворота. Основания у итальянца имелись, но лишь отчасти. После ввода из аута мяч транзитом от Родриго коснулся плеча Далера Кузяева. Арбитр рассудил — игра рукой. Лунев оказался бессилен против Серхио Рамоса.

Но подопечные Станислава Черсесова не разбились под влиянием обстоятельств, а достаточно эффектно вернулись в дело. Сразу же после вышеописанного удара Глушакова свой выстрел воплотил в гол Смолов. Принял мяч, обработал, переложил на рабочую ногу — все сделал не хуже испанцев.

Стартовал второй тайм, и вскоре россияне сравняли — невиданное дело для матчей против грандов. Теперь отметился Алексей Миранчук.

Партнеры увидели забегание вышедшего на поле Юрия Жиркова в штрафную, тот добрался до лицевой и увидел набегавшего «железнодорожника». Полузащитник не промахнулся с близкого расстояния.

В дальнейшем стороны обменялись еще двумя голами. Сперва Рамос вновь забил с «точки» (теперь сфолил Георгий Джикия). А затем гроссмейстерский выстрел со средней дистанции удался Смолову. У Де Хеа попросту не было шансов спасти Испанию. Разыгрался «бык» из «Краснодара» в этот вечер.

Шла лишь 70-й минута, и многое подсказывало: 3:3 не окончательный результат в матче. Последние минуты действительно подарили настоящую драму, которая, однако, едва не обернулась трагедией. В столкновении с Родриго тяжелую травму получил Лунев. Голкипера увезли с поля на электромобиле, а лимит замен к тому моменту уже был исчерпан.

В «рамку» собрался было встать Александр Кокорин, но, когда тот уже облачился в свитер резервного кипера Владимира Габулова, Глушаков решительно подошел к партнеру, «раздел» его», а заодно забрал и перчатки.

Спартаковец ринулся в штрафную сборной России. Но геройствовать, как когда-то Андрею Тихонову, ему все же не пришлось. Рокки проявил благодушие к хозяевам и свистнул чуть раньше. В итоге — сверхрезультативная ничья. И, кажется, ей все остались довольны.

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