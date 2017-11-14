«Мир спорта сошел с ума»,

Вице-премьер России по спорту Виталий Мутко пообщался с журналистами в Санкт-Петербурге перед матчем между отечественной сборной и командой Испании. Чиновник предметно высказался по поводу очередных осложнений между российской стороной и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также специальными комиссиями Международного олимпийского комитета (МОК), которые ведут независимое расследование якобы имевших место в нашей стране махинаций с допингом.

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«Все это звенья одной цепи, New York Times, видимо, является пресс-службой комиссий МОК и WADA, — заявил Мутко. –

Если бы они опубликовали полностью доклады WADA о работе в России, то мы могли бы увидеть в них, что 80% всего объема о колоссальной работе, проделанной Россией, выполнившей все критерии «дорожной карты».

За исключением двух, придуманных позднее в качестве рекомендаций независимых комиссий. А решение о восстановлении РУСАДА не может повлиять на участие наших спортсменов в Играх.

Все этот никак не связано с участием в Играх наших сборных, это прерогатива МОК, а не WADA. РУСАДА работает, ее статус частично восстановлен, оно занимается планированием и забором проб, а контролирует ее антидопинговая британская организация. Мы возим пробы в западные лаборатории, а для них это, безусловно, хороший бизнес, хорошая прибавка. Об этом не надо забывать.

WADA всех уже так запутало, что осталось в стороне. РУСАДА, кстати, работало по их лекалам, тогда ориентиром было норвежское, сейчас британское.

Они менялись с приходом новых президентов организации, хотелось бы единых стандартов».

Мутко признал, что знаменитый доклад независимого канадского эксперта Ричарда Макларена был предметно изучен российскими специалистами, после чего был составлен однозначный вывод: полностью признать его Россия не может, несмотря на соответствующее требование оппонирующих структур.

«В 2015 году я сам подписывал «дорожную карту» по восстановлению РУСАДА, — уточнил Мутко. — Одним из критериев там как раз значилось признание данных, представленных в докладе Ричарда Макларена. Тогда я взял карандаш и написал в скобках «оценка». Почему вы заставляете нас с этим соглашаться? Мы изучим документ и выскажем свое мнение по нему.

Изучив его, мы сделали серьезные выводы и пошли на реформы. Но признать его полностью мы не можем. Если верить Макларену, то у нас вообще весь спорт погряз в допинге: более тысячи атлетов участвуют в каких-то программах — даже в тех видах спорта, где запрещенные препараты в принципе не нужны.

95% атлетов, имена которых были указаны в докладе Макларена, уже вернулись в большой спорт. Но никто не извинился перед ними. Так что мы данный критерий тоже выполнили. Наша оценка доклада есть во WADA и в МОК».

Чиновник отметил, что деньги вкладывают спонсоры, а чиновники «продают пот, кровь и труд спортсменов». По его словам, неправильно, когда спортсмены в этой системе не имеют права голоса.

«Мир спорта сошел с ума»,

— заявил вице-премьер.

Он также дал понять, что россияне указали коллегам на присутствие двойных стандартов. В некоторых странах уголовное расследование идет четыре года, но никого не отстраняют от соревнований, напомнил функционер.

По словам Мутко, США настаивают на отстранении от выступления на Олимпиаде-2018 всех российских федераций по лыжным видам спорта.

«Американцы настаивают включить в повестку отстранение всей ассоциации лыжных видов спорта – подчеркнул вице-премьер. — Нет ни мотивировочной части, ни решения, у спортсменов есть возможность все оспорить, но это никого не интересует. Мир спорта сошёл с ума. Спортсмен, который делает заработок для всех международных организаций, отстраняется. Спонсоры в них вкладывают деньги!

Чиновники что-то перепутали и считают, что они что-то могут продать. Но они продают труд, пот и кровь спортсменов. Неправильно, когда спортсмен не может и слова сказать».

Затронул Мутко и другие темы. Так, согласно его заявлению, Российскому футбольному союзу (РФС) пришлось отказаться от предложения из Сирии о проведении товарищеского матча. Причина — плотный график игр весной будущего года.

«Сирийцы хотели сыграть с нами, но никак, — сказал глава РФС. — У нас весной планируются матчи с бразильцами и французами, в календарь игра с сирийцами не поместится. Не в обиду сирийцам».

В этот вечер Мутко был склонен к юмору. Если верить вице-премьеру, он в шутку предложил шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу выступить на чемпионате мира по футболу за Россию.

«Когда был в Ростове (где Ибрагимович в составе «Манчестер Юнайтед» играл с «Ростовом» – «Газета.Ru»), то сказал ему: «Добро пожаловать на чемпионат мира». На чистом английском, конечно. Он говорит, что больше за сборную Швеции выступать не будет. Я ответил, что ему и не за Швецию играть предлагаю, а за сборную России. Предложил ему паспорт наш».

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