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«Аршавин не в сборной?»

Что происходит в Санкт-Петербурге перед матчем Россия — Испания

Сборная Испании славится горячими болельщицами Reuters
Сборная Испании славится горячими болельщицами

14 ноября в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч между футбольными сборными России и Испании. «Газета.Ru» рассказывает о том, как Северная столица встречает это статусное спортивное событие.

14 ноября казался в Санкт-Петербурге самым обычным днем посреди рабочей недели. Мало людей в центре, почти никого – на боковых улочках, да и возле стадиона местного «Зенита» — ни души. О том, что в Северной столице намечается вечер большого футбола, не напоминало абсолютно ничего. А ведь

в этот день арена «Санкт-Петербург» принимает, пожалуй, самый важный товарищеский матч национальной команды России за этот год – со сборной Испании.

Да, Аргентина во главе с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси собрала тремя днями ранее в «Лужниках» почти 80 тысяч человек, но по уровню игры то зрелище едва ли заслуживало такой посещаемости. Поражение подопечных Станислава Черчесова с минимальным счетом (0:1) при преимущественном перекате мяча в исполнении обеих команд – явно не то, чего ожидали увидеть многочисленные зрители встречи.

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Сборная Испании, в отличие от «альбиселесте», находится сейчас в полном порядке – даже без одного из своих лидеров полузащитника Иско, который получил травму в предыдущем товарищеском матче с Коста-Рикой и не смог прилететь в Россию.

Ни одного поражения под руководством Хулена Лопетеги – 12 побед в 15 встречах — и уверенное доминирование над сильными соперниками (в их числе – Италия, Бельгия, Франция)

позволяет с уверенностью назвать «Красную Фурию» одним из фаворитов грядущего чемпионата мира 2018 года в России.

Однако Санкт-Петербург, кажется, не прочувствовал всю важность момента и до самого позднего вечера оставался возмутительно спокойным.

Спокойный Питер в день игры России с Испанией

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

В этой не самой футбольной обстановке корреспонденту «Газеты.Ru» посчастливилось встретиться с членами команды сопровождения сборной Испании — Тони, Рубеном и Хоакином, которые прогуливались по Дворцовой площади, делая селфи со всех возможных ракурсов и попутно пытаясь на ломаном английском узнать у местных жителей, как добраться до Русского музея.

Узнав, что до искомой локации около 700 метров, испанцы ужаснулись: «Так далеко!».

«В России нам нравится. Санкт-Петербург очень красивый. Жаль только, что мы практически не видим городов, в которых бываем со сборной. Мы только вышли погулять, а нам уже пора возвращаться в отель», — посетовал самый молодой, Рубен.

На вопрос, зачем им так рано в гостиницу (время было около полудня), если игра начинается только в 21:45, Рубен ответил долгим вздохом.

«Какая-то вещь может понадобиться игроку или тренерскому штабу. Мы же отвечаем за все оснащение сборной: приносим мячи, меняем всю одежду, включая пиджаки, носки и даже трусы (раздается дружный смех). У футболистов абсолютно на всем есть игровые номера, и каждому нужно дать именно его форму», — хмыкнул Рубен.

Тони оказался самым любознательным из тройки и то и дело спрашивал то о предстоящей игре, то о сборной России.

— На каком стадионе пройдет наш матч? – вопрос испанца.

— На арене местного клуба «Зенит» — «Санкт-Петербург».

— А он большой?

— Очень. Один из самых вместительных в России…

— Здорово! А то я вообще ничего не знаю. А кто из вашей сборной самый известный?

— Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Денис Глушаков…

— Грю… как?

— Глу-ша-ков.

С фамилией капитана российской сборной испанец так и не совладал, зато похвастался тем, что знает Андрея Аршавина, и искренне поинтересовался, будет ли он играть.

Узнав, что нападающий теперь выступает в чемпионате Казахстана, Тони пожал плечами:

— Уже поехал на заработки, значит. А кто играет в Европе из игроков вашей сборной?

— Константин Рауш, Роман Нойштедтер… Еще Денис Черышев раньше играл, но теперь он не вызывается в команду.

— Черышев у вас не вызывается? – поразился Тони.

— Он мало играет в «Вильярреале». А вы знаете кого-нибудь из действующей сборной России, кроме Черышева?

— Ни малейшего представления. Но, думаю, мы вас победим, — ответил за всех многоопытный Хоакин, который уже 12 лет трудится экипировщиком «Красной Фурии» и видел триумф команды на чемпионате мира – 2010 в ЮАР.

– Когда наша сборная выигрывает, в раздевалке открывается шампанское, все веселятся. Самый задорный, кстати, Пепе Рейна.

— Серьезно? А как же капитан команды Серхио Рамос?

— Ну Рамос-то само собой – он же с юга, из Андалусии, — отвечает Хоакин. – Хотя в целом все наши ребята общительные. Мы ведь с ними и завтракаем вместе, и весь день проводим рядом, и спать ложимся в соседних номерах – постоянно общаемся.

— А почему сейчас они не гуляют с вами?

— Им нельзя выходить из гостиницы до игры.

С утра футболисты завтракают вместе с нами, а затем идут в тренажерный зал. Ближе к вечеру у них общее собрание с тренерами, на котором мы узнаем стартовый состав и начинаем готовиться к игре.

Кстати, после встречи мы почти сразу улетаем в Испанию – у нас рейс в час ночи с лишним (игра должна завершиться в полночь. – «Газета.Ru»).

За разговором мы постепенно добрались до шикарного отеля, в котором поселилась сборная Испании, — совсем рядом с Исаакиевским собором. Напротив здания оказался фирменный микроавтобус «Зенита», на лобовом стекле которого почему-то было написано equipo — по-испански «команда».

«Зенит» помог испанцам с транспортом

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

— «Зенит» предоставил нам транспорт, — пояснили новоиспеченные знакомые корреспондента издания.

На этой позитивной ноте расстались.

Арена «Санкт-Петербург» горела спокойным синим цветом в ожидании большого футбольного праздника.

Арена «Санкт-Петербург» перед встречей Россия - Испания

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

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