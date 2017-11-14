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Российский боксер погиб за ИГ

Российский боксер погиб в Сирии, сражаясь за ИГ

Удары Военно-космических сил России по позициям террористов РИА Новости
Удары Военно-космических сил России по позициям террористов

Чемпион России по боксу Вячеслав Лапшин погиб в Сирии, сражаясь за запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Отмечается, что спортсмен был убит еще в марте 2016 года, но известно об этом стало только сейчас.

Смерть боксера

Известный в прошлом российский боксер Вячеслав Лапшин погиб в Сирии, сражаясь в рядах террористов «Исламского государства». По данным «РИА Новости», спортсмен был убит еще в марте 2016 года, но известно об этом стало только сейчас.

В интервью агентству сестра покойного Ольга рассказала, что Лапшин принял ислам 15 лет назад, и в семье отнеслись к этому спокойно.

«Мы продолжали жить как обычно, ничего особо в нашей жизни не изменилось. Мы с ним погодки, были очень близки, не могу понять, что его подвигло уехать в Сирию» — заявила Ольга.

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По ее словам, Лапшин с женой и тремя детьми уехал в Турцию на отдых в июне 2015 года и остался в стране, а позже перебрался в Сирию.

«Мама до сих пор думает, что он в Турции, я не смогла ей сказать о том, что брата больше нет»,

— сообщила сестра боксера.

Сестра Лапшина считает, что спортсмену «могли запудрить мозги в мечети, которую он посещал».

«Он очень хотел вернуться назад, я чувствовала в его голосе усталость и разочарование, но они не могли выбраться оттуда, я подозреваю, что он сознательно пошел на смерть, чтобы покончить со всем этим ужасом», — отметила она.

30-летняя вдова Вячеслава Руфина, по словам Ольги, была вынуждена вновь выйти замуж и впоследствии с большим трудом вернулась в Россию.

«Она 11 раз пыталась бежать оттуда, и 11 раз ее сажали в тюрьму, теперь наконец-то она доберется до дома»,

— утверждает сестра.

Российский боксер Вячеслав Лапшин
Российский боксер Вячеслав Лапшин

Вячеслав родился 21 июня 1981 года. На профессиональном ринге в 2005-2009 годах он провел девять боев: одержал пять побед (в том числе одну — нокаутом) и потерпел три поражения, еще одна встреча завершилась вничью. Боксер выступал во втором полулегком весе (до 58,9 килограмма).

Наиболее успешным в любительской карьере Лапшина стал 2006 год, когда он стал чемпионом России.

Борец погиб под авиаударом

В сентябре 2016 года еще один российский спортсмен был убит, воюя на стороне ИГ. Известный борец вольного стиля Чамсулвара Чамсулвараев погиб в Ираке в результате атаки американского беспилотника. По данным спецслужб, бывший спортсмен занимался вербовкой и подготовкой смертниц.

Автомобиль с шестью лицами, предположительно состоящими в ИГ, подвергся нападению американского беспилотника недалеко от города Мосула.

Все находившиеся в машине боевики погибли: среди них, помимо Чамсулвараева, оказался и известный в Дагестане проповедник Мухаммад Ахмедов по прозвищу Абу-Зейда.

32-летний уроженец Махачкалы Чамсулвараев впервые проявил себя в городской СДЮСШОР имени Гамида Гамидова («Урожай»), в разные годы воспитавшей ряд призеров крупнейших международных соревнований (в их числе вице-чемпион Афин-2004 под флагом Узбекистана Магомед Ибрагимов, призер ЧМ-2007, ныне заммэра республиканской столицы Курбан Курбанов, победитель Лондона-2012 и медалист Рио-2016 в составе Азербайджана Шариф Шарифов, олимпийский чемпион Рио Абдулрашид Садулаев и многие другие).

В середине 2000-х годов Чамсулвараев, которого в ту пору называли Чамсик, из-за высокой конкуренции в составе российской сборной в категории до 74 кг (здесь, в частности, выступал трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев) принял гражданство Азербайджана и начал представлять на турнирах эту страну.

«В России сложно попасть в основную команду, из-за этого не получается выступать на таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира, — объяснял Чамсулвараев агентству «Весь спорт» свои мотивы в 2007 году. --

В Азербайджане конкуренция меньше. Да и от родины недалеко. Поэтому и согласился выступать здесь. Очень надеюсь показать хорошие результаты на Олимпиаде в Пекине».

В активе средневеса — золото чемпионата Европы — 2009 и бронзовые медали этих же соревнований, завоеванные в 2007, 2008 и 2010 годах.

Чамсулвараев — обладатель третьего места на чемпионате мира — 2007 и второго на ЧМ-2009. Он также попадал «в призы» на первенствах России.

Кроме того, махачкалинец принимал участие в Олимпийских играх — 2008 в Пекине. Правда, поход за наградой выдался неудачным. В своей первой же схватке Чамсулвараев уступил другому уроженцу Дагестана, Мураду Гайдарову, выступавшему за Белоруссию.

Как рассказывал «Газете.Ru» трехкратный чемпион мира в весе до 74 кг Денис Царгуш, стилем борьбы Чамсулвараева являлись прыжки в ноги и проход в пятки.

Чамсулвараев присоединился к боевикам ИГ на Ближнем Востоке в 2014 году, бросив профессиональный спорт и сменив имя на арабское. Если верить данным СМИ, экс-атлет вербовал молодых девушек и готовил из них смертниц для совершения терактов.

Легенда тайского бокса на службе ИГ

Еще один титулованный боец, двукратный чемпион мира по тайскому боксу из Германии Вальдет Гаши, был убит в рядах «Исламского государства» летом 2015 года. Гаши был застрелен при невыясненных обстоятельствах.

Спортсмен албанского происхождения вступил в ряды ИГ в январе 2015 года, оставив жену и двух дочерей.

В организации он занимался патрулированием территории вблизи сирийско-турецкой границы. Также исламисты использовали Гаши ради собственного пиара. Он выкладывал в своем фейсбуке фотографии с элементами роскоши, что, по задумке руководства, должно было привлечь в ряды террористов новых членов.

ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») — террористическая организация, запрещенная в России.

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