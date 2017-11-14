«В раздевалке была атмосфера похорон, хотя никто не умер»

Курсы валют$ 59.57 (+0.194) 69.73 (+0.46)
Пенсионный советник
title=''
Зачем хоронят вождя
title=''
ГИБДД на пороге революции

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (сборные)
20:30
ТурцияАлбания
2:3
закончен
22:45
ПольшаМексика
0:1
закончен
ЧМ / 2018 - Европа
22:45
ИталияШвеция
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
НефтехимикСибирь
4:1
закончен
19:30
ВитязьХК Сочи
2:4
закончен
19:30
Динамо МнАк Барс
4:1
закончен
21:30
СлованСалават Юлаев
3:2
закончен
Суперсерия Россия U20 / Канада U20
03:00
Россия U20Канада OHL
2:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
5:1
закончен
05:00
Калгари ФлэймзСент-Луис Блюз
7:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсСакраменто Кингз
110:92
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
101:104
закончен
04:00
Милуоки БаксМемфис Гриззлиз
110:103
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансАтланта Хоукс
106:105
закончен
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
93:100
закончен
05:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
98:109
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
99:82
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзОрландо Мэджик
110:100
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсФиладельфия Сиксерс
105:109
закончен
U19 ЧЕ / 2018
18:00
Греция U19Россия U19
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
19:30
АргентинаНигерия
не начался
21:45
РоссияИспания
не начался
22:00
РумынияНидерланды
не начался
22:45
БельгияЯпония
не начался
22:45
ГерманияФранция
не начался
22:45
АвстрияУругвай
не начался
23:00
АнглияБразилия
не начался
23:45
ПортугалияСША
не начался
02:30
Тринидад и ТобагоГайана
не начался
ЧМ / 2018 - Африка
22:30
СенегалЮАР
не начался
22:30
Буркина-ФасоКабо-Верде
не начался
ЧМ / 2018 - Европа
22:45
ИрландияДания
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСКА
0:0
перерыв
14:30
Куньлунь Ред СтарДинамо М
не начался
19:00
СеверстальТрактор
не начался
19:00
ТорпедоАвтомобилист
не начался
19:30
СпартакМеталлург Мг
не начался
20:30
Динамо РЛада
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Флорида ПантерзДаллас Старз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсАризона Койотс
не начался
04:00
Миннесота УайлдФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
Евролига
22:05
Маккаби Т-А Анадолу Эфес
не начался
22:15
Панатинаикос Химки
не начался
22:30
Баскония Реал Мадрид
не начался
22:45
Уникаха Жальгирис
не начался
Еврокубок
20:00
Зенит Гран Канария
не начался
22:00
Партизан Альба
не начался
22:30
АСВЕЛ Доломити Энергия
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсТоронто Рэпторс
не начался
04:30
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
не начался
ЧМ / 2018 - Межконтинентальный плей-офф
12:00
АвстралияГондурас
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАвангард
не начался
17:00
ЮграСибирь
не начался
19:00
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
ВитязьАк Барс
не начался
19:30
ЙокеритНефтехимик
не начался
19:30
ЦСКАСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Детройт Ред УингзКалгари Флэймз
не начался
04:00
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
06:00
Анахайм ДаксБостон Брюинз
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Олимпиакос
не начался
21:00
Црвена Звезда ЦСКА
не начался
22:00
Бамберг Барселона
не начался
22:45
Валенсия Олимпия Милан
не начался
Еврокубок
18:45
УНИКС Андорра
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Лимож
не начался
20:00
Тофаш Ратиофарм Ульм
не начался
20:15
Дарушшафака Леваллуа-Метрополитан
не начался
21:15
Хапоэль Иерусалим Лиеткабелис
не начался
22:30
Ауксилиум Торино Цедевита
не начался
22:30
Бавария Галатасарай
не начался
22:30
Реджо-Эмилия Будучность
не начался
22:30
Бильбао Летувос Ритас
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Атланта ХоуксСакраменто Кингз
не начался
03:30
Майами ХитВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЮта Джаз
не начался
04:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Милуоки БаксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиладельфия Сиксерс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

«В раздевалке была атмосфера похорон, хотя никто не умер»

Буффон объявил об уходе из сборной Италии

__is_photorep_included10984556: 1

Сборная Италии не вышла на чемпионат мира по футболу в России, уступив по сумме двух матчей Швеции (0:1, 0:0), а ряд футболистов, включая великого Джанлуиджи Буффона, объявили о завершении своей международной карьеры.

Сборная Италии не вышла в финальную стадию чемпионата мира по футболу впервые за 60 лет. Последний раз без Скуадра Адзурра мундиаль прошел в 1958 году. Тот турнир проходил в Швеции, а теперь скандинавская сборная не пустила трехкратных чемпионов мира в Россию.

Реклама

Именно в стыковых матчах против России перед чемпионатом мира-1998 начиналась карьера в сборной для великого голкипера Джанлуиджи Буффона. После поражения в противостоянии с Швецией вратарь «Ювентуса» со слезами на глазах объявил об окончании своей карьеры в национальной команде.

«Хочу извиниться не за себя, а за весь итальянский футбол. Мы не смогли выполнить поставленную перед нами задачу, которая имеет важное социальное значение. Очень обидно, что мы так завершили отбор к ЧМ-2018, — приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА. — Те, кто играют, знают, насколько сложными являются стыковые матчи. Мы не смогли показать свою лучшую игру. В таких встречах все решают отдельные эпизоды, но нам не повезло в ключевые моменты противостояния со шведами. У нас есть гордость и сила, но мы упрямы. Мы знаем, как прийти в себя после такой неудачи.

Я ухожу из сборной Италии. Обнимаю всех, особенно тех, с кем я провел все эти годы в национальной команде».

Буффон стал не единственным футболистом нынешнего созыва сборной, завершившим международную карьеру после провала отборочной кампании к ЧМ-2018. Такое же решение приняли выигрывавшие вместе с Джиджи чемпионат мира-2006 Даниэле де России и Андреа Бардзальи.

«Это наибольшее разочарование в моей футбольной карьере. Италия сотворила настоящую сенсацию. Теперь все футбольные болельщики в Италии стали друзьями, они едины. Очень печально завершать отбор к ЧМ-2018 таким образом, — сказал Football Italia после матча Бардзальи.

— Мы не едем на ЧМ-2018 в Россию, это особенное разочарование для всех нас, сейчас всем игрокам сборной больно. Каждого переполняют свои эмоции, но сейчас сложно смириться с этим поражением.

На Евро-2016 мы плакали, потому что были близки к успеху, сейчас же мы даже не попали в финальную часть турнира. Это серьезнейшая неудача в моей карьере. Надеюсь, что молодое поколение сможет взять ситуацию в свои руки и все исправить. Эра 4-5 ветеранов сборной подошла к завершению, пришло время молодежи».

Капитан «Ромы» Даниэле де Росси, оставшийся в ответной встрече против Швеции в запасе, сумел, даже не выйдя на газон, завершить карьеру в сборной очень эффектно.

Во втором тайме, когда положение хозяев становилось все печальнее с каждой минутой, помощник главного тренера Джампьеро Вентуры Сальваторе Сулло хотел отправить де Росси в зону разминки, но услышал резкий ответ полузащитника, больше похожий на отповедь:

«Какого черта я должен идти? Нам не нужна ничья — нам надо победить!»

При этом де Росси показал пальцем на форварда «Наполи» Лоренсо Инсинье, чье пребывание в запасе на протяжении 75 минут первой встречи и всех полутора часов второй вызывает серьезные вопросы у всей итальянской футбольной общественности.

«Мы можем разминаться только втроем. Каждая группа занимается пять минут, потом ее заменяет другая. Я сказал только то, что матч скоро закончится и лучше отправить на разминку форвардов. Я думал, что лучше использовать Инсинье», — объяснил прессе после матча свою реакцию футболист.

«Это мрачный момент для всего итальянского футбола. В раздевалке была атмосфера похорон, хотя никто и не умер,

– отметил де Росси в эфире Rai Sport, завершив свое выступление заявлением. — Теперь у нас будет время все проанализировать и начать все заново. У нас есть новое поколение, и надо начать путь именно с ним. А я ездил по миру с этой футболкой больше десяти лет. Снимать ее в последний раз — очень странно».

А вот главный тренер итальянцев Джампьеро Вентура, чьим лучшим достижением в карьере является седьмое место в Серии А, а единственным трофеем – титул чемпиона третьего итальянского дивизиона, уходить с поста рулевого Скуадра Адзурра не спешит. Появившуюся информацию о том, что он подал в отставку, Вентура опроверг на послематчевой пресс-конференции, заявив, что не мог этого сделать физически, так как еще не разговаривал с президентом Федерации футбола Италии.

«Я не подавал в отставку, так как еще не разговаривал с президентом федерации. Извиняюсь за опоздание на пресс-конференцию, но каждого игрока, с кем имел честь работать, я хотел поблагодарить индивидуально.

Результат невыносим, ведь я был абсолютно убежден – и сегодняшняя игра это подтвердила, – что у нас было огромное желание отыграться. Я в футболе уже много лет и знаю, что это такое.

Горжусь, что являюсь частью сборной и работаю с великими чемпионами и с теми, кто, надеюсь, ими станет. Я разочарован, потому что сегодня вновь осознал, что значит национальная команда для людей. Я благодарен болельщикам на «Сан-Сиро», которые помогали нам до последней минуты. Их поддержка была уникальной и выдающейся. То, что мы заслуживали выхода на ЧМ, это уже вторично.

Что касается отставки, то я должен учесть множество нюансов. Мы встретимся с руководством федерации и обсудим это. Поговорим так, как мы всегда и говорили. У меня полное взаимопонимание с Тавеккио и всей федерацией».

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон был лаконичен, вполне здраво оценив ход матча на «Сан-Сиро».

«Нам ничего не оставалось, как сидеть в обороне и надеяться на то, что сможем продержаться. Против столь мастеровитого соперника мы не могли играть иначе», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

«Я счастлив и горд. Мы верили в себя, знали, насколько мы сильны. Именно это и сыграло решающую роль. Мы верили в то, что делаем. Мы бьемся друг за друга в любой ситуации», — сказал после окончания встречи форвард Маркус Берг, который, как и вся скандинавская сборная, в основном оборонялся.

Итальянцы же продолжали посыпать головы пеплом, словно они стали футбольными Помпеями, в то время как шведы символизировали проснувшийся Везувий.

«Мы очень расстроены, непопадание на ЧМ-2018 – настоящая трагедия, — сказал Федерико Бернардески.

— Ветераны сборной не заслужили подобного, мы их подвели. Сегодня уходит часть истории итальянского футбола, чемпионы, которые выбили свои имена в граните кальчо и мирового футбола».

Оценку случившемуся дал и еще один ветеран итальянской сборной, защитник туринского «Ювентуса» Джорджио Кьеллини.

«Мы заслужили такой результат по итогам противостояния со Швецией. Я не буду говорить о неудачном стечении обстоятельств или судействе, надо отдать должное шведам.

Мы сделали все, что могли, но были недостаточно хороши, чтобы победить. Швеция заслуженно едет на ЧМ-2018, — рассказал защитник. — Нам нужно строить новую команду, основываясь на той любви, которую нам сегодня продемонстрировал Милан и вся страна. Мы гордимся тем, в какой атмосфере прошел матч, от этого еще обиднее за результат.

В сборной много молодежи, которой через несколько лет потребуется та же любовь и поддержка в новом турнире. Впереди длинная дорога, после такого провала придется многое сделать.

Последние три года мы просили болельщиков всегда поддерживать нас подобным образом. Италия начнет все заново с такими игроками, как Марко Верратти. Они станут взрослее и сильнее, а некоторые матчи Евро-2020 пройдет в Италии.

Думаю, что сегодня мы увидели нашу низшую точку, от которой надо отталкиваться и строить новую сборную. Мы впервые за 60 лет не едем на чемпионат мира, поэтому впереди море изменений. Нам нужно начать новую эру итальянского футбола».

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице мирового футбола, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».