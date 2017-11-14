«В раздевалке была атмосфера похорон, хотя никто не умер»

Сборная Италии не вышла в финальную стадию чемпионата мира по футболу впервые за 60 лет. Последний раз без Скуадра Адзурра мундиаль прошел в 1958 году. Тот турнир проходил в Швеции, а теперь скандинавская сборная не пустила трехкратных чемпионов мира в Россию.

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Именно в стыковых матчах против России перед чемпионатом мира-1998 начиналась карьера в сборной для великого голкипера Джанлуиджи Буффона. После поражения в противостоянии с Швецией вратарь «Ювентуса» со слезами на глазах объявил об окончании своей карьеры в национальной команде.

«Хочу извиниться не за себя, а за весь итальянский футбол. Мы не смогли выполнить поставленную перед нами задачу, которая имеет важное социальное значение. Очень обидно, что мы так завершили отбор к ЧМ-2018, — приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА. — Те, кто играют, знают, насколько сложными являются стыковые матчи. Мы не смогли показать свою лучшую игру. В таких встречах все решают отдельные эпизоды, но нам не повезло в ключевые моменты противостояния со шведами. У нас есть гордость и сила, но мы упрямы. Мы знаем, как прийти в себя после такой неудачи.

Я ухожу из сборной Италии. Обнимаю всех, особенно тех, с кем я провел все эти годы в национальной команде».

Буффон стал не единственным футболистом нынешнего созыва сборной, завершившим международную карьеру после провала отборочной кампании к ЧМ-2018. Такое же решение приняли выигрывавшие вместе с Джиджи чемпионат мира-2006 Даниэле де России и Андреа Бардзальи.

«Это наибольшее разочарование в моей футбольной карьере. Италия сотворила настоящую сенсацию. Теперь все футбольные болельщики в Италии стали друзьями, они едины. Очень печально завершать отбор к ЧМ-2018 таким образом, — сказал Football Italia после матча Бардзальи.

— Мы не едем на ЧМ-2018 в Россию, это особенное разочарование для всех нас, сейчас всем игрокам сборной больно. Каждого переполняют свои эмоции, но сейчас сложно смириться с этим поражением.

На Евро-2016 мы плакали, потому что были близки к успеху, сейчас же мы даже не попали в финальную часть турнира. Это серьезнейшая неудача в моей карьере. Надеюсь, что молодое поколение сможет взять ситуацию в свои руки и все исправить. Эра 4-5 ветеранов сборной подошла к завершению, пришло время молодежи».

Капитан «Ромы» Даниэле де Росси, оставшийся в ответной встрече против Швеции в запасе, сумел, даже не выйдя на газон, завершить карьеру в сборной очень эффектно.

Во втором тайме, когда положение хозяев становилось все печальнее с каждой минутой, помощник главного тренера Джампьеро Вентуры Сальваторе Сулло хотел отправить де Росси в зону разминки, но услышал резкий ответ полузащитника, больше похожий на отповедь:

«Какого черта я должен идти? Нам не нужна ничья — нам надо победить!»

При этом де Росси показал пальцем на форварда «Наполи» Лоренсо Инсинье, чье пребывание в запасе на протяжении 75 минут первой встречи и всех полутора часов второй вызывает серьезные вопросы у всей итальянской футбольной общественности.

«Мы можем разминаться только втроем. Каждая группа занимается пять минут, потом ее заменяет другая. Я сказал только то, что матч скоро закончится и лучше отправить на разминку форвардов. Я думал, что лучше использовать Инсинье», — объяснил прессе после матча свою реакцию футболист.

«Это мрачный момент для всего итальянского футбола. В раздевалке была атмосфера похорон, хотя никто и не умер,

– отметил де Росси в эфире Rai Sport, завершив свое выступление заявлением. — Теперь у нас будет время все проанализировать и начать все заново. У нас есть новое поколение, и надо начать путь именно с ним. А я ездил по миру с этой футболкой больше десяти лет. Снимать ее в последний раз — очень странно».

А вот главный тренер итальянцев Джампьеро Вентура, чьим лучшим достижением в карьере является седьмое место в Серии А, а единственным трофеем – титул чемпиона третьего итальянского дивизиона, уходить с поста рулевого Скуадра Адзурра не спешит. Появившуюся информацию о том, что он подал в отставку, Вентура опроверг на послематчевой пресс-конференции, заявив, что не мог этого сделать физически, так как еще не разговаривал с президентом Федерации футбола Италии.

«Я не подавал в отставку, так как еще не разговаривал с президентом федерации. Извиняюсь за опоздание на пресс-конференцию, но каждого игрока, с кем имел честь работать, я хотел поблагодарить индивидуально.

Результат невыносим, ведь я был абсолютно убежден – и сегодняшняя игра это подтвердила, – что у нас было огромное желание отыграться. Я в футболе уже много лет и знаю, что это такое.

Горжусь, что являюсь частью сборной и работаю с великими чемпионами и с теми, кто, надеюсь, ими станет. Я разочарован, потому что сегодня вновь осознал, что значит национальная команда для людей. Я благодарен болельщикам на «Сан-Сиро», которые помогали нам до последней минуты. Их поддержка была уникальной и выдающейся. То, что мы заслуживали выхода на ЧМ, это уже вторично.

Что касается отставки, то я должен учесть множество нюансов. Мы встретимся с руководством федерации и обсудим это. Поговорим так, как мы всегда и говорили. У меня полное взаимопонимание с Тавеккио и всей федерацией».

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон был лаконичен, вполне здраво оценив ход матча на «Сан-Сиро».

«Нам ничего не оставалось, как сидеть в обороне и надеяться на то, что сможем продержаться. Против столь мастеровитого соперника мы не могли играть иначе», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

«Я счастлив и горд. Мы верили в себя, знали, насколько мы сильны. Именно это и сыграло решающую роль. Мы верили в то, что делаем. Мы бьемся друг за друга в любой ситуации», — сказал после окончания встречи форвард Маркус Берг, который, как и вся скандинавская сборная, в основном оборонялся.

Итальянцы же продолжали посыпать головы пеплом, словно они стали футбольными Помпеями, в то время как шведы символизировали проснувшийся Везувий.

«Мы очень расстроены, непопадание на ЧМ-2018 – настоящая трагедия, — сказал Федерико Бернардески.

— Ветераны сборной не заслужили подобного, мы их подвели. Сегодня уходит часть истории итальянского футбола, чемпионы, которые выбили свои имена в граните кальчо и мирового футбола».

Оценку случившемуся дал и еще один ветеран итальянской сборной, защитник туринского «Ювентуса» Джорджио Кьеллини.

«Мы заслужили такой результат по итогам противостояния со Швецией. Я не буду говорить о неудачном стечении обстоятельств или судействе, надо отдать должное шведам.

Мы сделали все, что могли, но были недостаточно хороши, чтобы победить. Швеция заслуженно едет на ЧМ-2018, — рассказал защитник. — Нам нужно строить новую команду, основываясь на той любви, которую нам сегодня продемонстрировал Милан и вся страна. Мы гордимся тем, в какой атмосфере прошел матч, от этого еще обиднее за результат.

В сборной много молодежи, которой через несколько лет потребуется та же любовь и поддержка в новом турнире. Впереди длинная дорога, после такого провала придется многое сделать.

Последние три года мы просили болельщиков всегда поддерживать нас подобным образом. Италия начнет все заново с такими игроками, как Марко Верратти. Они станут взрослее и сильнее, а некоторые матчи Евро-2020 пройдет в Италии.

Думаю, что сегодня мы увидели нашу низшую точку, от которой надо отталкиваться и строить новую сборную. Мы впервые за 60 лет не едем на чемпионат мира, поэтому впереди море изменений. Нам нужно начать новую эру итальянского футбола».

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