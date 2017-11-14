«Нас либо наградят за эту победу, либо расстреляют»

— Дмитрий, что означает выиграть чемпионат мира по футболу среди любителей?

— Прежде всего, мы спортсмены. Любители или профессионалы — не имеет значения. Любая победа — награда за наш труд. Чем выше статус соревнования, тем ценнее победа. Какая золотая медаль ценится выше всего в спортивном мире? Пока на Олимпиаду нас не приглашают, играем на чемпионатах Европы и мира.

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Вот в этом году покорили обе вершины. В начале лета взяли Европу, теперь вот мир. Что это значит? Наверное, только то, что

российский футбол — самый сильный на этой планете. Это наша сборная доказала не только результатом, но и своей игрой.

— В сознании российских болельщиков это не всегда укладывается в голове: любительская сборная России. Откуда берутся футболисты? Что за тренерский штаб с ней работает? Как все происходит?

— Любительской она называется от того, что за нее выступают только футболисты-любители, не имеющие профессиональных контрактов. Хотя сам уровень любительских соревнований по футболу у нас в стране очень высок. В этом заслуга ЛФЛ – самой крупной и сильной любительской футбольной лиги в мире.

Другим странам остается только завидовать, на каком высочайшем уровне организован любительский футбол в нашей стране.

Чемпионат России, межрегиональные соревнования помогают нам определиться со списком кандидатов. После чего начинается работа по определению окончательного состава.

Увы, помимо чисто спортивных трудностей, как например травма футболиста, накладываются проблемы, вытекающие из любительского статуса: ведь все наши игроки где-то работают, учатся, имеют семейные обязательства. Очень часто мы недосчитываемся игрока, которого хотели бы видеть в своих рядах именно по этим причинам. У одного ребенок заболел, другому отпуск даже за свой счет не дали, а то и вовсе талантливый футболист оказывается невыездным.

— Гватемала находится в другом полушарии. Насколько трудно было организовать такую поездку и банально найти на нее деньги?

— Очень трудно. За день до так называемого дедлайна мы не знали, что все получится. Авиакомпании выкатили такой счет за перелет до Гватемалы, что казалось — придется попрощаться с мечтой. Но помогли добрые люди. Однако мы оказались перед другой проблемой. У нас не было состава.

То есть за сутки нам нужно было собрать не просто боеспособную футбольную команду, но и сделать из нее сборную России. Причем только из числа тех кандидатов, кто прежде такой шанс заслужил.

Мы никогда не играли в формате «7 на 7», с трудом представляли и правила игры, и возможности кандидатов в этом экзотическом формате. Мы стали терять очень многих ребят, которых хорошо знали и на кого рассчитывали в этой поездке.

После первых часов обзвона — сидели с моим братом-близнецом Артемом, менеджером сборной, на телефоне сутки — эйфория сменилась почти отчаянием.

Недолеченная травма, семейные проблемы, начальник отказался отпускать, жена поставила ультиматум: выбирай или семья, дети или твой футбол.

— Но в итоге все сложилось?

— Видимо, бог решил нам помочь в этом деле до конца. Мы собрали хорошую команду, перспективную, молодую, дерзкую, но практически без серьезного опыта.

В это мало кто поверит, но от того состава, что меньше четырех месяцев назад выиграл чемпионат Европы в противостоянии с 23-мя сильнейшими сборными континента, осталось всего три человека. Остальные – молодежь, никогда ранее не надевавшая футболку сборной.

Алексей Медведев, Эрик Корчагин, Сергей Фаустов, Валерий Лихобабенко, Евгений Алдонин — известные в прошлом профессиональные футболисты, которые еще недавно играли за нашу любительскую сборную и помогали ей побеждать, в том числе в финалах двух чемпионатов Европы, в этот раз от поездки под разными предлогами отказались.

В итоге, футболистов и денег у нас набралось только на поездку 13-ти игроков и пяти членов тренерского состава.

— История про вызов молодого форварда из Алексеевки, работающего на старооскольском металлургическом комбинате, и вовсе выглядит, как сказка про Золушку. Расскажете?

— Что тут говорить. Готовился парень к выходу в ночную смену в свой электросталеплавильный цех, тут звонок от главного тренера сборной России: «Загранпаспорт на руках? Выезжай срочно в Москву, завтра вылетаем на чемпионат Мира в Гватемалу».

— Сразу собрался?

— Конечно, ведь в сборную могут второй раз и не позвать. Только перезвонил через полчаса, продиктовал номер своего начальника, очень просил подтвердить эту информацию.

Тот, видимо, не поверил молодому парню, посчитав, что придумывает небылицы в оправдание своего прогула.

А ведь этот деревенский парень Серега Иванов в Гватемале нам не раз помог, забивая в том числе решающие мячи...

— Расскажите о турнире в Гватемале. С какими сложностями пришлось столкнуться?

— Началось все с того, что вылетать надо было ночью. В аэропорт все приехали после рабочего дня, уже почти сутки не спали. Потом этот перелет с двумя пересадками, сначала в Амстердаме, потом в Панаме.

В Панаме вообще самолет с нами не взлетел, пытались час двигатели завести, потом завернули всех пассажиров обратно.

Когда наконец добрались до столицы Гватемалы, выяснилось, что организаторы забыли за нами автобус прислать. Ждали полдня, потом почти пять часов добирались по джунглям до нашей деревни. В итоге не спали трое суток.

— Жили тоже в спартанских условиях?

— Нам на 18 человек дали пять двухкомнатных номеров. Как так? — спрашиваем. Извините, говорят, больше номеров нет. Кормили нормально, только ребята на следующий день подошли и пожаловались: «Мало, не наедаемся». Действительно, порции маленькие, после русской кухни не особенно и наешься.

Сели тренеры на такси и в ближайший супермаркет, что в получасе езды, загрузили тележку всем, что доктор наш посоветовал: мясо, курица, печенье, шоколад, сыры, колбасы, паштеты, чаи и, конечно, много-много фруктов, в основном, бананы и ананасы, которые там по несколько урожаев в год собирают.

Воды обязательно много, потому как климат там такой, что больше 30-ти градусов в тени и почти 90% влажности, обезвоживание моментально происходит.

Научили гватемальцев куриный бульон варить, и команда каждый день ела не только рис с фасолью, а традиционный для русского человека суп, блины, мясо на гриле. Потомки майя узнали даже, что такое полдник.

Так что к концу чемпионата многие уже за нас болели, приглянулись мы им, значит. Бразилия, Аргентина, Канада, Уругвай, все потом приезжали на наши игры и болели за нас, порой против всего стадиона, чуть ли не драться за нас готовы были.

— Как вам уровень футбола, показанный командами на чемпионате мира?

— Хороший уровень, высокий. Я на все крупнейшие международные форумы за последние пять лет сборную вывозил и так скажу, здесь был один из самых высоких уровней команд.

В Европе тоже играть умеют, и мы свое чемпионство в этом году на жилах вытягивали, но в Европе запрещено за любительские сборные профессионалов привлекать, да и заявки, как правило, у всех равные по числу и качеству.

А тут мы 13 любителей привезли, а против нас порой выставляли целые составы действующих профессионалов, да еще в заявке у них по 18-20 человек.

В том же Уругвае, хоть и профи, но бывшие, сплошь звезды большого футбола: Рекоба, Салаета, Нуньес, Пачеко, Лима, Флорес, Дельгадо — там если сложить их матчи за главную сборную Уругвая, больше двухсот наберется. Это, конечно, поднимает престиж турнира, и выходить против таких звезд почетно, и играть с ними одно удовольствие.

Гватемала с Мексикой, наоборот, так хотели выиграть домашний чемпионат – от Реталулео до границы с Мексикой всего 50 км, – что «футбики» из профессиональной лиги соседней, более футбольной страны на матчи и подтягивались.

Во всей Гватемале столько хороших футболистов, наверное, не играет, сколько они в своей сборной собрали.

Конечно, главной звездой на этом чемпионате был Альваро Рекоба. На поле мастер с большой буквы, а за его пределами вежливый, отзывчивый, скромный человек. Кстати, был все эти дни моим соседом, жил в соседнем номере нашего отеля.

Когда организаторы за несколько часов до матча решили придумать новый пункт регламента, о котором не предупредили, разумеется, нас до поездки, и запретили нашим игрокам выходить в бутсах, тогда, конечно, мы поехали с парнями искать шиповки. Только вот размеров на наших богатырей в единственном местном спортивном магазинчике не нашлось.

У них-то вся нация — «метр с кепкой», а у наших 45-е размеры. Для Сергея Кутузова в итоге сняли шиповки прямо с манекена, и то стельки пришлось Сергею вытаскивать, чтобы нога влезла.

А на нашего капитана Сафарова, вообще беда, не шьет гватемальская обувная промышленность обувь. Тупик. Рекоба, когда узнал о нашей проблеме, подарил Руслану собственные, новенькие. Вот такой человек!

Получается, футболисты друг другу помогали, а организаторы только и успевали новые приключения придумывать. То матч за несколько часов перенесут, как с Мексикой было, то автобус не пришлют. Мы им звоним, а они трубку не берут. И светит нам в первом же матче плей-офф «баранка». Потому как до игры полчаса, а автобуса нет.

— Как выкрутились?

— Нашли какую-то местную маршрутку. Только в ней мест всего 10, а нас 18 человек. Кое-как влезли, Артем на подножке скрюченный всю дорогу ехал, Платухин только лежа на спинке водительского кресла поместился, и то не весь, пришлось окно открывать, чтобы ноги было куда высунуть.

Так на игру еле успели, вышли без разминки с не разгибающимися коленками. Чуть было не попали — «горели» к перерыву 0:1, только во втором на русском характере и спортивной злости вырвали победу.

— Россия победила во всех своих матчах, где-то в основное время, где-то уже в серии послематчевых буллитов, которые в этом футболе пробиваются как в хоккее, но, по мнению многих, свою лучшую игру наша команда продемонстрировала именно в финале.

— Так часто бывает. И я не устаю повторять всем поколениям игроков сборной, с которыми работал: «Самая трудная игра та, которая на пути к финалу, самая легкая — финал».

Но перед матчем я зашел в раздевалку и сказал ребятам, чтобы они поменьше думали о результате, чтобы они наслаждались каждой минутой этого исторического события — они играют в финале чемпионата мира — и просто подарили себе, своим партнерам и многочисленным болельщикам самую лучшую игру в их представлении.

Сказал, если вы так сделаете, никто у вас чемпионства не сможет отобрать, ни соперник, ни судьи, ни трибуны. И ребята это сделали.

— Что значит эта победа лично для вас?

— Любая победа особенная. Но эта, пожалуй, была самая сложная, трудная. Впервые мы отправились на чемпионат не в качестве фаворита. Этот формат придумали в Латинской Америке, там он поднят на профессиональный уровень.

Скажу так: в нас перед этой поездкой мало кто верил. Желали, конечно, удачи, обещали болеть, даже во время прямых эфиров, когда в Москве глубокая ночь, но в основном спрашивали: зачем столько жертв, испытаний, побереги если не себя, то хотя бы парней…

Да я и сам понимал, что одно дело повезти в этот ад проверенных бойцов, с которыми ты уже прошел огонь, воду и медные трубы, причем последний титул взяли всего три с небольшим месяца назад, а совсем другое — абсолютно новую команду.

Как правило, из подобных авантюр ничего хорошего не получается. Но мы ведь русские, нам чем тяжелее, тем лучше.

— Российские болельщики, узнав о чемпионстве любителей, сразу принялись язвить по поводу выступления профессиональной сборной России…

— Ну, в наш адрес тоже критики всегда хватало. Все отличие от профессиональной сборной лишь в том, что мы хотя бы периодически выигрываем — Европу, мир. А так, прекрасно помню, как скептики говорили, что сборная России ничего не выиграет, потому что в ней играет-то один «Барс» (самый титулованный любительский футбольный клуб России, который 18 лет тренировал Дмитрий Смирнов — «Газета.Ru»), то одна Москва, то одни бывшие «профики».

Но мы становились чемпионами и с одноклубниками, оправдывая ставку на сыгранность состава, и с бывшими профессионалами, получившими еще один шанс что-то выиграть в этой жизни, пусть и на любительском уровне, и с одними москвичами в составе, потому что

сильнее ЛФЛ Москвы нет футбольной лиги на этой планете. И это факт, доказанный опытным путем и признанный всеми мировыми экспертами.

— Некоторые предлагают ваших футболистов отправить на чемпионат мира — 2018. Что скажете?

— Мы готовы. Кроме шуток. «6 на 6», «7 на 7», «8 на 8». У нас как раз золотой медали за футбол «11 на 11» в копилке не хватает.

Конечно, нам до профессиональных звезд в плане выучки и натренированности далековато будет, но, видимо, есть в нас что-то такое, чего в них нет, раз мы выигрываем, а у них не получается.

— Кстати, а у вас есть взаимоотношения с РФС? И участвует ли как-то в жизни любительской лиги России министерство спорта?

— Спортивные и футбольные власти о нас прекрасно знают. Наших успехах. Нашей работе. И на международной арене, и здесь в России. Мы свою жизнь посвятили служению футболу. И во многом преуспели.

Вопрос в другом: как наши успехи и достижения воспринимаются ими? Эта победа на первом официальном чемпионате мира по футболу среди любителей, принесшая славу всему российскому футболу, должна добавить определенности.

Нас либо наградят за эту победу, либо расстреляют. Я это серьезно говорю. Уж в такой стране мы живем. И никогда посерединке у нас не будет. Особенно с героями.

А парни, выигравшие этот чемпионат мира, и ЛФЛ России, их воспитавшая, подобного определения заслужили.

— Вы планируете продолжать работу со сборной?

— Я от побед еще пока не устал. Да и парням, тем, с которыми выиграли этот последний мундиаль, как говорится, вопреки всему, обещал, что возьму их обязательно на следующий турнир сборной — Евро или мундиаль. Они это заслужили, они на это надеются, я не имею право их подвести.