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Жена простила Аршавину измену

Жена Аршавина согласилась простить ему измену

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина наблюдают за игрой в полуфинале «Финала четырех»... Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина наблюдают за игрой в полуфинале «Финала четырех» баскетбольной Евролиги сезона 2012/2013 в Лондоне

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин близок к тому, чтобы помириться со своей супругой Алисой Казьминой. В октябре женщина заявила о том, что подает на развод: причиной к разрыву послужила измена футболиста. Однако 13 ноября Казьмина призналась, что готова простить неверного супруга.

В жизни бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина наступила светлая полоса. Во-первых, он окончательно определился с тем, что продолжит спортивную карьеру и продлит контракт с казахстанским «Кайратом». Во-вторых, он вошел в список пяти лучших игроков минувшего сезона казахстанской Премьер-лиги. Ну, а в-третьих,

Аршавин очень близок к тому, чтобы наладить личную жизнь: Алиса Казьмина публично заявила, что готова простить его измену и вернуться к супругу.

Причиной тому, что сердце Казьминой растаяло, послужили заявления футболиста в прессе о том, что он раскаивается и очень хочет воссоединиться с семьей.

«Это очень сильный поступок со стороны Андрея, учитывая его мегапопулярность. Я оценила этот шаг, для меня это важно!

Я хочу начать все с начала и попробовать с чистого листа. И вообще забыть все, независимо от того, были ли там какие-то интрижки у кого-то и так далее, потому что у нас есть семья, потому что нам хорошо вместе, потому что мне хорошо с ним. И я хочу, я готова дать ему еще один шанс», — приводит слова женщины Life.ru.

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По словам Казьминой, в настоящее время она активно переписывается с Аршавиным посредством СМС. Супруг постоянно рассказывает о том, как хочет вернуться домой — к ней и детям, уверяя, что даже не мог себе представить, к каким ужасным последствиям приведут его необдуманные поступки.

«Сейчас мы стали общаться так, будто вот только познакомились. Как будто только начались наши отношения. Мы не возвращаемся к тем темам...

Когда он приедет, я хочу просто обнять его, поцеловать и сказать, что люблю. Оставался же всего один шаг до развода. Ну, вообще один», — призналась Казьмина.

Ранее женщина уже прощала футболисту измену: вскоре после рождения их общей дочери Есени Алисе стало известно о том, что Аршавин больше года поддерживал любовную связь на стороне с девушкой по имени Екатерина, которая впоследствии вышла замуж за одного из питерских бизнесменов. Предприниматель узнал об этой связи от самой Екатерины во время одной из семейных ссор и в сердцах решил позвонить жене Аршавина.

«Я не понимаю, зачем этот человек появился в нашей жизни спустя два года, — говорила тогда Казьмина. — Наши отношения с Андреем после свадьбы и рождения дочки намного лучше. Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас.

Андрей плакал, когда появился этот Саша, не понимал, как мужик может так поступать — рушить семью.

Сейчас у нас все хорошо, разводиться я не собираюсь. Конечно, было тяжело это пережить, но все в прошлом. Андрей обожает детей, моя дочка называет его папой, хоть он и не родной».

Однако 12 октября 2017 года женщина все-таки объявила, что уходит от Аршавина.

«В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду», — приводил слова модели «СтарХит».

О причинах развода Казьмина говорить наотрез отказалась, однако сам футболист позднее признался, что виной всему стала именно его измена:

«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы.

Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить».

Тем не менее, экс-капитан сборной России выразил надежду на восстановление прежних отношений:

«Я по-прежнему хочу сохранить семью, верю, что Алиса останется со мной — это самый близкий человек, которого очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим.

Если честно, очень скучаю и по своему ребенку — маленькой Есене, и по детишкам Алисы. Мы с ними одна команда — все-таки шесть лет вместе живем».

Напоследок Аршавин пообещал, что скоро приедет в Санкт-Петербург и попытается помириться с женой. Судя по всему, ему удалось достичь своей цели.

12 ноября Казьмина выложила в своем инстаграме фотографию футболиста в солидном костюме с нежной подписью:

«Его я ждала всю жизнь. Прощать, не прощать, злиться или нет.

Это все пустое. Важно то, что с ним все имеет смысл и хочется просто жить».

Еще раньше женщина благодарила футболиста за посвященный ей гол в заключительном туре чемпионата Казахстана — Аршавин отпраздновал взятие ворот «сердечком».

Спасибо.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisiaarshavina)

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