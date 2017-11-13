Роналду оформил «детский покер»

Суперзвездный португальский футболист Криштиану Роналду, являющийся лидером мадридского «Реал», выигравшего последние два розыгрыша Лиги чемпионов, и сборной Португалии, квалифицировавшейся на чемпионат мира в России, победив до того в чемпионате Европы, в четвертый раз стал отцом.

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Девушка форварда, испанская модель Джорджина Родригес родила ему 12 ноября девочку в одном из госпиталей Мадрида, и счастливый отец на радостях опубликовал фотографию в своем инстаграме со следующей подписью:

«Алана Мартина только что родилась! И Алана, и Джорджина чувствуют себя хорошо. Мы все очень счастливы!»

Этот ребенок стал уже четвертым для португальского футболиста и примечательно, что Алана Мартина – вторая дочка Роналду, но первый ребенок португальца, имя матери которого известно миру.

Первый сын футболиста, Криштиану Роналду-младший, родился 17 июня 2010 года от суррогатной матери. По слухам, проникавшим в различные СМИ, выносившая мальчика женщина подписала соглашение о неразглашении с жестким условиями, заработав при этом несколько миллионов евро.

Криштиану Роналду-младший в последнее время постоянно мелькает в инстаграме своего отца, часть позируя вместе с папой и в том числе демонстрируя серьезно раскачанный для семилетнего молодого человека торс.

Еще одним фактом о мальчике, является информация, что он является поклонником таланта главного конкурента своего отца в ежегодной многосерийной борьбе за «Золотой мяч» аргентинца Лионеля Месси, выступающего за «Барселону».

Впрочем, сам Криштиану-старший никогда не комментировал это, а в отношении Месси, несмотря на их жаркое соперничество, публично не раз высказывался с уважением.

Уже в текущем году, причем когда в прессу начали просачиваться слухи о беременности Джорджины Родригес, у Роналду от еще одной суррогатной матери родилась двойня.

Близнецы Матео и Ева появились на свет 29 июня 2017 года, о чем футболист также оповестил мир семейной фотографией в инстаграме.

На снимке он сидит на диване с Джорджиной Родригес и каждый из них держит по новорожденному ребенку, а за спинкой между парочкой стоит Криштиану-младший. Естественно, все, кроме еще ничего не понимающих близнецов, счастливо улыбаются.

А вот непосредственно перед рождением Аланы Мартины с Криштиану произошла неприятная история.

Португальская модель Наташа Родригес, участница местного реалити-шоу «Любовь на вершине», заявила, что футболист изменил с ней Джорджине, причем когда та уже была беременна.

«Я знала, что у Роналду есть девушка, но мы все равно стали друзьями, между нами было доверие, связь. Он приятный человек, и после того, как мы долго переписывались, было потрясающе встретиться с ним, — цитирует модель британский таблоид The Sun.

— Та ночь была особенной, но после я сказала, что иду на португальское шоу, и он попросил меня не делать этого. Я думаю, он использовал меня ради секса. Я не сожалею, потому что это было моей мечтой.

Я отправляла Роналду видео, где танцую тверк. Он ответил, что хочет встретиться со мной. Ему всегда нравилось мое тело».

Сам футболист никак не стал комментировать компрометирующую информацию от СМИ, чьи публикации далеко не всегда заслуживают доверия.

При этом Sun также сообщил, что Наташа Родригес в данный момент сама находится на восьмом месяце беременности, хотя никакой информации об отце ее ребенка издание не привело.

Напомним, что Криштиану Роналду уже четыре раза выигрывал «Золотой мяч» и в этом году является главным фаворитом в погоне за пятым подобным трофеем.

Недавно форвард получил награду игрока года от Международной федерации футбола (ФИФА) – The Best.

В прошлом сезоне именно перфоманс Роналду, забившего со стадии четвертьфинала в плей-офф Лиги чемпионов аж десять голов в пяти матчах позволил «Реалу» стать первым клубом в истории футбола, дважды подряд выигравшим ЛЧ.

А вот нынешний сезон у игрока пока складывается неоднозначно. Если в Лиге чемпионов он забивал во всех четырех матчах, наколотив на групповом этапе турнира уже шесть мячей, то в испанской Примере на его счету лишь один мяч в семи проведенных встречах.

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