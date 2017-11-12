Роналду соблазнила Наташа

Звездный нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре любовного скандала. Казалось бы, у футболиста уже есть трое детей от суррогатной матери – старший сын Криштиану и двойня Матео и Ева, а также сегодня, 12 ноября, появилась на свет еще одна дочь Алана Мартина от 23-летней модели Джорджины Родригес, однако слухи о похождениях португальца в стиле Казановы продолжают наводнять интернет.

Словно гром среди ясного неба, в португальской прессе прозвучало признание 21-летней модели Наташи Софии в том, что в марте 2017 года она провела незабываемую ночь со своим кумиром Роналду.

На тот момент седьмой номер «Реала» уже состоял в серьезных отношениях с Джорджиной – более того, судя по срокам, она была беременна. Однако Наташа в интервью португальскому журналу TV Guia заявила, что впервые связалась с Роналду, когда тот еще был один после разрыва с российской моделью Ириной Шейк.

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«Я решила отправить Криштиану сообщение в социальной сети Instagram. Это была фотография моей «пятой точки» со словами «Огромный поцелуй». Я сделала это просто из шутки! Не думала, что он ответит. Однако в шесть утра Роналду написал мне — и мы начали общаться.

Не собираюсь скрывать, что моим намерением всегда было вступить в отношения с ним. Когда мы начали переписываться, он очень меня удивил. Не думаю, что Роналду — гей»,

— откровенно высказалась модель.

Со временем девушка осмелела и отправила футболисту видео, на котором танцует тверк в одном нижнем белье. Против этого приема Роналду ничего не смог поделать и написал, что хочет увидеть ее вживую.

5 октября 2016 года футболист пригласил Наташу в свою роскошную квартиру в Лиссабоне, однако в последний момент отменил свидание, заявив, что у него есть только один свободный час, а он хотел бы провести с ней больше времени. При этом звездный нападающий игриво напомнил поклоннице: «Отправляй мне видео с тверком, не забывай».

Они продолжали активно переписываться. Наконец, 26 марта 2017 года Роналду снова оказался один в Лиссабоне и повторно пригласил Наташу в свои апартаменты.

«Я не могла поверить, что вхожу в дом Роналду. Мое сердце билось очень быстро. Он был очень милым и нежным и сказал, чтобы я чувствовала себя как дома,

— поделилась впечатлениями модель. — Я сняла обувь, налила себе сок и села напротив него. Мы поговорили о том, откуда я, обсудили его квартиру. А затем я взяла инициативу на себя».

По словам девушки, ее ночь с кумиром прошла незабываемо. За время, проведенное вместе, они успели побывать почти во всех комнатах дома.

«Криштиану был очень ласковым, но страстным. Раньше я видела его тело только по телевизору, однако вблизи оно меня не разочаровало: у него очень накачанные ноги».

После приятного времяпрепровождения футболист устроил своей гостье экскурсию по квартире. Проходя мимо гардероба, он предложил девушке выбрать любой элемент одежды себе на память, и Наташа взяла одну из бейсболок, которые Роналду так любит носить.

Thank you Shanghai! More tomorrow... #CR7LIVE Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 22 2017 в 1:01 PDT

Спустя два часа игрок дал девушке 300 евро на такси и отправил ее домой. На следующий день Роналду написал, что когда-нибудь они увидятся снова, но этому уже не суждено было случиться.

Общение молодых людей продолжалось до тех пор, пока Наташа не сообщила футболисту, что собирается принять участие в португальском телевизионном шоу Love on Top. Роналду, очевидно, испугался, что девушка собирается выдать их отношения в прямом эфире, чтобы прославиться, и потребовал, чтобы она не снималась в этой программе. Но было поздно.

«Я уже подписала контракт, и это были хорошие деньги. На самом шоу я ни разу не упомянула имя Роналду. Время от времени я писала ему, однако он не отвечал», — пожаловалась модель.

Спустя два месяца Наташа отправила португальцу сообщение с просьбой обсудить его холодное отношение, однако он заблокировал ее.

«Раньше я чувствовала себя особенной для Криштиану. Он говорил, что никогда не изменял Джорджине и сделал это только со мной. Однако теперь я почувствовала себя просто еще одной девушкой в его списке.

Думаю, Роналду использовал меня для секса. Я не жалею о том, что было, потому что я исполнила свою мечту, однако чувствую себя теперь преданной»,

— подытожила Наташа.

Стоит отметить, что никаких серьезных доказательств связи с Роналду девушка не предоставила — кроме скриншотов переписки, проверить подлинность которых не представляется возможным, и фотографий, которые она якобы отправляла футболисту.

СМИ уже неоднократно приписывали обладателю четырех «Золотых мячей» романы на стороне. Например, бразильская модель Эрика Канела рассказывала в прессе, что футболист приглашал ее провести совместный вечер в Лиссабоне, когда она находилась там на съемках телешоу, а он играл за сборную Португалии вдали от своей девушки Джорджины.

«Все было здорово до тех пор, пока Роналду не сказал, что у него есть только 15 минут. Я ответила, что я не девушка на полчаса и уж тем более на четверть часа, и повесила трубку», — заявила Канела.

Еще раньше, когда игрок «сливочных» состоял в отношениях с россиянкой Шейк, о горячей ночи с ним в подробностях рассказывала другая бразильянка Андресса Урак.

Нет ничего удивительного в том, что модели заявляют о своей связи с известными людьми, чтобы попасть на обложки изданий. Вопрос только в том, насколько эти истории правдивы, и как к этому отнесется девушка Роналду Джорджина.

Сам нападающий на фоне полной идиллии в семейной жизни, изредка нарушаемой подобными историями, переживает далеко не лучшие времена в своей карьере.

«Реал» находится лишь на третьей строчке в чемпионате Испании, на восемь очков отставая от лидирующей «Барселоны», а в Лиге чемпионов, вероятно, выйдет из группы только со второго места после поражения «Тоттенхэму» (1:3). Так что может быть, неожиданная эмоциональная встряска поможет португальцу, наконец, вернуться к своей лучшей игре.

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